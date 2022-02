„Můžete mi zašít dva baseballové dresy?“ zaslechl majitel malého sportovního obchůdku ve Filadelfii od svého zákazníka. Nikdy hráčské dresy nezašíval, měl ale k dispozici dostatek látky, proto se rozhodl, že tomu dá šanci. Opravil je – a rázem si uvědomil, že by na tom mohl postavit nový byznys. Rozjel proto výrobu retro dresů a dalších doplňků a svou tehdy ještě malou značku Mitchell & Ness posadil na mapu gigantů ve sportovním průmyslu. Nyní ji po velmi bohaté historii čeká nová kapitola – zčásti ji totiž ovládnou rappeři.

Mitchell & Ness, který je známý pro repliky dresů amerických sportů a kšiltovek, za zhruba 250 milionů dolarů kupuje sportovní společnost Fanatics, jež podniká v obdobné oblasti. Na transakci, která v přepočtu činí asi 5,6 miliardy korun, se ale nepodílí jen korporát – spolu s ním do obchodu vstupují i vlivné osobnosti, které jeho výrobky samy nosí. Jsou mezi nimi i američtí rapoví umělci Jay-Z, Meek Mill a Lil Baby, byznysový partner basketbalisty LeBrona Jamese Maverick Carter a rodina nejsledovanější tiktokerky světa Charli D’Amelio.

„Jsem nadšený z toho, že Fanatics mohou spolupracovat s touto neuvěřitelnou skupinou inovativních majitelů a stavět na již tak silném základu, který udržuje značku Mitchell & Ness relevantní již více než sto let,“ zmínil šéf Fanatics Michael Rubin, který mimo jiné spoluvlastní basketbalový tým Philadelphia 76ers (NBA) a hokejový klub New Jersey Devils (NHL). Právě tradice, kterou Mitchell & Ness má, hraje Fanatics do karet – jen stěží by totiž firma hledala relevantnější značku v tomto oboru. Na začátku to ale zdaleka tak nevypadalo.

Než přišel s roztrhaným dresem

Příběh Mitchell & Ness se začal psát už roku 1904, kdy podnikatelé Frank P. Mitchell a Charles M. Ness otevřeli ve Filadelfii malý, poměrně zapadlý obchod. V něm se soustředili na výrobu tenisových raket a golfových holí, protože oba měli s těmito sporty své zkušenosti. Mitchell byl tehdy bývalým tenistou (a také wrestlerem), zatímco Ness byl náruživý golfista. Podnik jim dlouhé roky fungoval, své zákazníky měl, ale bylo jich málo. Proto se duo rozhodlo, že rozšíří svůj záběr.

Mitchell & Ness vyrábí i retro sportovní bundy Foto: Mitchell & Ness

O téměř třicet let později se blížil historický vstup týmu Philadelphia Eagles, hrajícího americký fotbal, do soutěže NFL, která je dnes nejprestižnější ligou amerického fotbalu planety. V tom Mitchell a jeho parťák Ness vycítili příležitost a dohodli se s vedením klubu, že pro něj budou vyrábět dresy. V roce 1938 doručovali hráčské dresy také pro tým Philadelphia Athletics, který pro změnu soutěžil v baseballové MLB. Spolu s tím vybavovali také městské univerzitní týmy.

Zlom pro značku Mitchell & Ness ale přišel až o zhruba padesát let později. Firma totiž začátkem osmdesátých let řešila existenční krizi, jelikož se jí nepodařilo efektivně expandovat do jiných států. Nedostatek peněz a špatná byznysová struktura vedly k tomu, že Mitchell & Ness propustilo téměř všechny ze svých sto zaměstnanců – a začalo znovu od píky. To už podnik vlastnil Peter Capolino.

Z původních dvou továren, které byl nucen zavřít, přesunul výrobu do svého domu. Jednoho dne k němu zavítal člověk, jenž chtěl zašít originální baseballové uniformy. A protože neměl Capolino už co ztratit, souhlasil. Tehdy se většina baseballových dresů vyráběla z vlněného flanelu, jehož měl Capolino více než dost ještě z doby, kdy Mitchell & Ness fungoval jako poměrně velký byznys. Látku vzal, obdržené dresy zašil… A prodal je zákazníkovi zpět.

V ten stejný moment si uvědomil, že přišel na přelomový nápad. Takový, do kterého se tehdy ještě nikdo nepustil – do reprodukcí historicky přesných baseballových dresů z vlněného flanelu. Designy napříč celou MLB se totiž rok co rok vyvíjely, a proto bylo dostatek námětů, které zpracovávat. Koncem osmdesátých let se Mitchell & Ness objevil v jednom z nejprestižnějších sportovních magazínů, Sports Illustrated, a dozvěděla se o něm celá Amerika. A sháňka po retro dresech byla víc než dostačující.

V roce 1999 navázal Mitchell & Ness spolupráci s NBA, od níž – stejně jako od MLB a NFL – dostalo licenci k reprodukci všech použitých dresů. O tři roky později si firma plácla také s hokejovou NHL, díky čemuž měla pokryté všechny stěžejní americké sporty. A ke všem přistupovala prakticky stejně. Jednoduše vzala originální design a ušila z nich aktuální kolekci, což pro zaryté fanoušky bylo něco jako sbírání kartiček se sportovci. Postupem času přidala i tematické kšiltovky a další doplňky.

Ať žije popkulturní vliv s Michaelem Jordanem

Mitchell & Ness se na přelomu tisíciletí stal značkou, kterou lidé rádi nosili, což se odráželo i na prodejích. Zatímco v roce 2001 firma vykázala tržby okolo pěti milionů dolarů, o rok později to bylo téměř pětkrát tolik. Růstu pomohl i fakt, že dresy od Mitchell & Ness nosili nejen sportovci, ale také celebrity. Například i americký rapper Jay-Z, který se nyní stal spolumajitelem firmy. Čím více bylo oblečení značky vidět v televizích a videoklipech, tím více bavilo i běžnou veřejnost.

V návaznosti na úspěšnou jízdu v úvodních letech nového tisíciletí si Mitchell & Ness všiml německý sportovní gigant Adidas – a rovnou celou firmu v roce 2007 koupil. Po devíti letech ji za 50 milionů dolarů (tedy zhruba dvojnásobek pořizovací ceny) prodal do rukou Juggernaut Capital Partners. Změna majitele ale popkulturní vliv značky nijak zvlášť neovlivnila. Mitchell & Ness totiž pořád bylo jedním z mála výrobců, kteří kultovní dresy replikovali. Zájem lidí tedy stále byl.

Legendární dres Chicago Bulls s Michaelem Jordanem Foto: Mitchell & Ness

Největšími trháky se staly dresy a doplňky týmů, které mají mezi ostatními přece jen větší oblibu. Z basketbalové NBA lze vybrat třeba Chicago Bulls, tedy mužstvo, které proslavil především legendární Michael Jordan, který se výraznou měrou podílel na zisku šesti titulů v letech od 1984–1998. Silné zastoupení mají mezi fanoušky i kolekce na motivy Los Angeles Lakers nebo Houston Rockets. Na své si ale přijdou i příznivci týmů z NFL, jehož sezóna před nedávnem vyvrcholila.

Za loňský rok Mitchell & Ness dosáhl tržeb okolo 350 milionů dolarů při zisku 70 milionů dolarů. A podle nového šéfa firmy Kevina Wulffa se od doby, kdy značku převzali zmínění Juggernaut Capital Partners, tržby více než ztrojnásobily. Nyní ovšem ikonický brand načíná novou byznysovou kapitolu – pod výrobcem sportovního merchandisingu Fanatics má operovat stále samostatně, nicméně lze očekávat, že obě firmy budou ze vzájemné synergie profitovat. Přece jen se sportem inspirované oblečení stále těší masivní oblibě. Hlavně mezi mladými fanoušky.