Mixit krizi zatím necítí. Pořídil vlastní areál a chce se dostat na miliardu i do německy mluvících zemí

Horská dráha byznysu Martina Wallnera a Tomáše Hubera pokračuje. Loni na podzim sledovali, jak v důsledku války na Ukrajině a strachu z inflace chladne ochota zákazníků nakupovat prémiové potraviny a jejich Mixitu se pomalu, ale jistě zmenšují hodnoty objednávek. A připravovali scénáře pro případ, že nepříznivá situace jen tak nezmizí. Teď se ale vše zdá optimističtější. „Od dubna opět rosteme, meziročně celkově zhruba o čtyřicet procent v rámci všech kanálů a trhů,“ hlásí Martin Wallner. Se svým parťákem teď hlavně řeší, jak efektivně fungovat v novém, větším sídle, kde už po pár měsících narážejí na maximum stávajících kapacit.

Výrobce müsli a dalších zdravých pochutin Mixit je v Česku dobře zavedenou značkou a vývoj z posledních let to jen dokazuje. Tak jako mnozí jiní i on enormně vyrostl za covidu, na nové úrovni se ale udržel i přes následné ekonomické ochlazení. V řeči čísel to vypadá následovně – ve fiskálním roce 2020 jeho prodeje skokově narostly skoro na půl miliardy, o rok později prodal Mixit zboží za více než 600 milionů a loni utržili Wallner s Huberem 630 milionů. Konsolidovaný zisk EBITDA se přitom poprvé po třech letech propadl pod 50 milionů korun, a to díky značným nákladům na akvizici a další výdaje spojené s novým areálem. V aktuálním fiskálním období by se EBITDA měla dostat ke 100 milionům.

„Vzhledem k tomu, jaká byla situace na trhu a že se některým spoluhráčům z oboru i mimo něj nedařilo úplně vesele, jsme se hrozně moc snažili, abychom byli v alespoň nějakém růstu. A díky enormnímu úsilí se to povedlo,“ říká Martin Wallner. „Na jaře se situace začala docela zásadně lepšit a cítili jsme, že lidé jsou ochotní zase utrácet. A to dokonce víc, než jsme čekali,“ doplňuje s tím, že novým podmínkám šli ve firmě samozřejmě naproti.

A tak zatímco před rokem raději nakupovali suroviny na několik měsíců dopředu a pro zákazníky vymýšleli dostupnější varianty svých výrobků, nyní nakupují naopak později, podle přesně vypočítaného rozvrhu. Zrychlují obrátku na skladu a vymýšlejí nové produkty, které patřičně marketingově podporují. Výsledkem má být meziroční třiceti- až čtyřicetiprocentní růst, který firma eviduje od dubna.

Foto: CzechCrunch Majitelé Mixitu před svým novým sídlem

Loni Wallner s Huberem pro CzechCrunch popisovali, jak se za covidu naučili mít v šuplíku scénáře nejrůznějších možných vývojů, sahat po tom, který se bude aktuálně hodit, a na nic se nespoléhat. A to se jim stále osvědčuje. Firma si za poslední rok udržela zhruba stejný počet lidí, kteří pro ni pracují – tedy okolo 140 – a nyní hodlá pořádně zabrat. Musí, má nový a poměrně velký závazek.

Lidé nám říkají, že máme konečně pěkné kanceláře

Všechno se totiž odehrává už v novém sídle, kam se Mixit přesunul na začátku roku. O jeho koupi ale jednali Huber s Wallnerem už od léta roku 2021 a jak oba říkají, pořízením hlavního vlastního sídla si na sebe upletli pořádný bič.

Bývalou tiskárnu cenin v pražské Michli vyměnili za prostory někdejšího servisu automobilů Ford na Černokostelecké. Areál zahrnuje několik hal, kancelářské prostory, poschoďové budovy pro výrobu a showroom pro chystanou podnikovou prodejnu. Ale i parkoviště, zaměstnanecké ubytování, značný kus zeleně a plochu pro další výstavbu.

Huber s Wallnerem si na něj vzali úvěr v „řádu středních stovek milionů“ a za další desítky ho postupně renovují. Již dříve si pořídili i menší areál u Průmyslové, který využívají pro vlastní potřeby jen částečně a z větší části ho pronajímají, k dispozici tam ale mají další provozovnu.

„Je to závazek, který není úplně malý, takže je jasné, že se musíme posouvat dál,“ konstatuje lakonicky Wallner s tím, že ideální by bylo, aby firma příští rok povyrostla o dalších třicet procent a do tří let se dostala na miliardový obrat. O poznání veseleji ale dodává, že poprvé se jemu i jeho kolegům stává, že jim návštěvy chválí pěkné kanceláře. „Ty michelské už málokoho okouzlovaly svým retro charakterem a industriálně socialistickou architekturou, budova zkrátka začala chátrat,“ krčí rameny.

Pomoct s růstem má i expanze na nové trhy, konkrétně do Německa a Rakouska, které se mají příští rok přidat ke stávajícímu Polsku, Maďarsku, Slovensku a Rumunsku. Přípravy jazykové verze e-shopů jsou již v běhu a stejně tak z pohledu chodu firmy i mnohem zásadnější úpravy skladových prostor a procesu expedice výrobků. V novém, třikrát větším sídle totiž už opět narážejí na jejich limity. „Všechno obsluhujeme z Česka a jednoduše nemůžeme na nové trhy, dokud nebudeme mít dostatečné skladové prostory,“ vysvětluje Huber.

Firma proto upouští od toho, že má ve svých halách vyrovnané hotové výrobky, které její lidé dávají do jednotlivých balíků, a místo toho zavádí systém, kdy se produkty kompletují až v momentě, kdy si je konkrétní zákazník objedná. Neznamená to, že by se v tu chvíli teprve začaly míchat (pokud tedy nejde o personalizované směsi), ale to, že předpřipravený produkt poputuje do patřičného a jazykově lokalizovaného balení až ve chvíli, kdy je jasné, kam bude směřovat.

Foto: Mixit Tomáš Huber u jednoho z mixovacích strojů

Wallner s Huberem si od toho slibují, že ušetří místo i zvýší obrátku zboží, které díky tomu bude do různých míst vyrážet v jednu chvíli ze stejné šarže. Zároveň by měli zákazníci dostat produkty z čerstvějších surovin a ty budou mít i delší dobu spotřeby. Nový systém kompletování zatím funguje u nižších desítek výrobků, cílem je samozřejmě dostat se na co nejvyšší počet.

Méně tubusů a prodejna bez prodavačky

S šetřením místem – ale také ekologií a cenou – souvisí i to, že Mixit plánuje u některých výrobků odstoupit od toho, co je pro něj v očích mnoha lidí typické. A sice od svých tubusů – velkých vyztužených rour –, do nichž balí značnou část svého sortimentu. Nahradí je lehce recyklovatelnými obaly, které mají ulehčit skladovým prostorům a také přírodě.

„Nás k tomu vedou problémy se skladováním široké škály tubusů a lidé nám píšou, že už je jednoduše nemají kam dávat a hůře se recyklují,“ říká Huber. A vysvětluje, že typické obaly úplně nezmizí, přesunou se ale spíš do speciálních a sběratelských edic a ty běžné se budou moci balit do papírových vícestěnných hranolů. Ty půjdou jednoduše zrecyklovat, zároveň v rozloženém stavu zaberou na skladě mnohem méně místa.

Kdo bude navíc chtít mít své oblíbené müsli, kaši nebo třeba oříškovou pomazánku co nejdřív a nebude chtít čekat na dodávku z e-shopu nebo konkrétní produkt hledat po obchodech, měl by časem získat možnost zajít i do plánované podnikové prodejny. Ta má vzniknout v přízemí nové budovy na Černokostelecké a kromě toho, že bude sloužit jako výkladní skříň všeho, co Mixit dělá, má být zajímavá i tím, že by v ní neměli být žádní prodavači. Má být čistě autonomní, a díky tomu neustále dostupná.

„Firma, která nám to realizuje, říkala, že s tím jsme průkopníci, z naší strany je to přitom taková příjemná potřeba. Prodejnu, kde ukážeme náš sortiment, chceme. Zároveň jsme na specifickém místě, kde zákazník ocení možnost se stavit kdykoliv,“ usmívá se Huber.

„A až si to tady natrénujeme a vychytáme všechny mouchy, tak třeba otevřeme i něco v centru,“ zamýšlí se Wallner. Rychle ale dodává, že něco takového zatím není na pořadu dne. Úkoly, které musí Mixit teď zvládnout, jsou jasně dané.