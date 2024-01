Mladý investor pomáhá českým firmám na burzu. Teď spustil tržiště globálních neziskovek v mobilu

Uložit 0

František Bostl si před pár lety dal za cíl pozvednout pražskou burzu, respektive její trh Start určený pro menší firmy. To se mu s pomocí společností Mmcité, M&T 1997 nebo Bezvavlasy.cz v podstatě povedlo. Teď se rozhodl zaměřit se i na neziskovky. Ale ne ledajaké – s novým projektem Vakovako chce zjednodušit a zlevnit posílání příspěvků těm největším organizacím světa.

Dvaatřicetiletý Bostl začínal svou kariéru jako ekonomický analytik a portfolio manažer ve finančních společnostech Cyrrus, Colosseum a Chytrý Honza. Před šesti lety ale založil vlastní podnik Starteepo a s ním vyrazil dobýt pražskou burzu. Na její parket pomohl výrobci interiérových klik M&T 1997, zpracovateli kůží Karo Leather, e-shopu s vlasovou kosmetikou Bezvavlasy.cz a také miliardovému výrobci mobiliáře mmcité.

Ve všech společnostech, jimž Bostl a spol. pomáhali na burzu (šlo o emise na trhu Start, který je určený menším společnostem), získal také podíl jeho fond Czegg Ventures. Jeho portfolio proto nyní dosahuje hodnoty středních stovek milionů korun. Jako nadšený filantrop už před časem spustil Nadační fond 2091 a nyní k němu přidal i dárcovskou platformu Vakovako.

„Cílíme na úplně nový trh. Chceme pro neziskový sektor lovit nové dobré duše, které se dodnes bojí či nevědí, jak a kde pomáhat. Náš svět se každý den pere s mnoha závažnými problémy, které chceme racionální a efektivní cestou přiblížit široké mase lidí, a dát tak všem možnost se o těchto problémech pravidelně dozvídat a finančně pomáhat při jejich řešení,“ říká Bostl s tím, že jeho misí je pomáhat s opravdu velkými výzvami, jako je třeba globální oteplování.

A proto se s Vakovako soustředí na velké, mezinárodní organizace, kterých je aktuálně do systému aplikace zařazených patnáct včetně projektů, jako je čištění oceánů Oceana, mořští ochranáři Sea Shepherd či strážci jihoamerických pralesů Amazon Watch. Ty už mohli čeští dárci podpořit dnes, ale protože platby často probíhají v mezinárodním režimu a s konverzí měn, nikdy nedoputovalo na účty neziskovek všechno.

„Tohle dokážeme vyřešit a na účty dojde celá částka. Transakční poplatky uhradí náš nadační fond,“ vysvětluje Bostl. Klíč ale leží jinde – aplikace Vakovako je propojená s bankovním kontem, kde se sbírají příspěvky dárců, agregují se a následně jako jedna velká platba odejdou patřičným příjemcům z řad vybraných neziskovek. Právě ve spojování mnoha plateb do jedné spočívá hlavní kouzlo služby.

Pro CzechCrunch Bostl popisuje, jak přesně to funguje: „Máme nasmlouvané partnery, přes které redukujeme náklady na měnové konverze, a peníze neziskovkám neposíláme po každé koruně, ale jako jednu velkou platbu cestami, jež stojí minimum nákladů. Jsme v režimu, kdy neziskovky například z tisíce příspěvků po 50 korunách skutečně obdrží celých 50 tisíc korun. Nedochází ke strhávání poplatků za transakce, které jsou běžně třeba tři procenta plus padesát haléřů. Proto můžeme vybírat dary od jedné koruny.“

Foto: Vakovako Tým platformy Vakovako, František Bostl stojí vpravo

Navíc když někdo pošle z platební karty peníze neziskovce v USA, je obvykle nutné, aby částka dosahovala aspoň deseti dolarů, tedy 220 korun, protože organizace často nedokážou přijímat mikroplatby. „Poskytoval karet si z téhle zaoceánské transakce vezme třeba i pět procent a dolar k tomu, navíc na automatické konverzi z českých korun zaplatí i deset procent. Takže reálně, kdyby tisíc lidí z Prahy poslalo do Washingtonu na záchranu pralesů každý po deseti dolarech, nedorazí 10 tisíc dolarů, ale spíš 8500 dolarů,“ upřesňuje Bostl.

Vakovako, které funguje jako mobilní aplikace pro iPhony i telefony s Androidem, má něco i pro uživatele, kteří nechtějí přemýšlet nad jednotlivými organizacemi, ale pouze nad oblastmi pomoci. Nabízí jim automatizované řešení, které za uživatele jeho dary přerozděluje. „Třeba pro efektivní podporu deštných pralesů lze jednoduše nastavit platbu daru pro oblast Pralesy a aplikace pak pracuje zcela za vás, kdy vaše dary každý měsíc směřují tam, kde jsou zrovna nejvíce potřeba,“ říká František Bostl.

Momentálně je do aplikace zapojených 15 neziskovek, ale další budou přibývat. Bostl se svým týmem mají ambici udělat z Vakovako globální projekt. Obdobná služba, která by zjednodušovala platby nadacím po celém světě a zároveň jim garantovala, že dostanou vše, co jim přispěvatelé pošlou, prý na světě neexistuje.

„Pro uživatele jsme něco jako tržiště renomovaných neziskovek a řešíme pro ně i hloupost typu uznatelnosti darů pro finanční úřad. Od nás mají jedno potvrzení ročně a můžou posílat přes rok stovky nebo i tisíce mikroplateb. Jsme jediná appka na světě, která tohle umí. Fungujeme týden a už máme uživatele i z Jižní Koreji,“ chlubí se Bostl.

A co vlastně znamená Vakovako? Je to odkaz na vyhynulého australského dravce vakovlka, který se stal v průběhu 20. století tak trochu mytickou bytostí a symbolem extinkce.