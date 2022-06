Mluvící strom Groot ze Strážců galaxie dostane miniseriál na Disney+, přijde i Hulk v sukních

Jeho slovník je velmi omezený. Opravdu velmi. Jediné, co říká, je: „Já jsem Groot.“ Ovšem záleží na intonaci, rytmu, hlasitosti… Jeho řeči rozumí jen pár lidí v galaxii, ale brzy by těch, co se jí budou pravidelně učit, mohlo výrazně přibýt. Na streamovací službu Disney+, která v Česku začne působit příští týden – konkrétně 14. června –, totiž míří seriál pojednávající právě o postavičce obživlého stromu ze Strážců galaxie.

O čem přesně kolekce krátkých snímků bude, není zatím jasné. Studio Marvel zveřejnilo dosud jen hlavní plakát s postavičkou malého Groota a také informaci, že hlas mu stejně jako ve filmu propůjčí herec Vin Diesel. Premiéru má seriál I Am Groot mít 10. srpna.

Pro neznalé: Groot je postava ze Strážců galaxie, je to stromová bytost z rodu Flora colossus z planety X, která při svých dobrodružstvích provází geneticky upraveného mývala Rocketa. Na konci prvního dílu filmových strážců se ovšem Groot pro kolegy obětuje a zůstane z něj jen malá větvička, která se v dalších filmech avengerského univerza rozvine do dětského a pubertálního Groota.

Disney, pod které Marvel spadá, tak pokračuje v dramaturgické strategii, kterou si pro svou streamovací službu vytknulo už dávno – dává na ní život jednotlivým, často vedlejším postavám ze svých filmů. Vznikly tak seriály The Mandalorian, Boba Fett a nově Obi-Wan Kenobi ze světa Star Wars, z marvelovského univerza to jsou WandaVision, Falcon a Winter Soldier nebo Loki, pojednávající o nevlastním bratrovi Thora.

I Am Groot, Marvel Studios’ Original shorts, coming August 10 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/EODOFPLbt1 — Marvel Studios (@MarvelStudios) June 5, 2022

A Grootem přísun novinek rozhodně nekončí, protože ještě letos se k divákům dostane seriál o Ms. Marvel, kterou bude hrát mladá pákistánsko-kanadská herečka Iman Vellani, a také seriál She-Hulk: Neuvěřitelná právnička, který divákům ukáže postavu známou z komiksů, ovšem dosud ne z filmů. Přes léto by se na Disney+ měl objevit i speciální díl Strážců galaxie.

Ve druhé polovině roku pak přijdou další příspěvky do neustále bobtnajícího světa Star Wars, a to seriály Příběh Jedie s Liamem Neesonem, Andor sledující postavu Cassiana Andora známého z filmu Rogue One nebo druhá řada animované série The Bad Batch.

Star Wars a adaptace marvelovských komiksů jsou dlouhodobě byznysovou páteří společnosti Disney a hodně na nich staví také atraktivita stanice Disney+, k vidění ale budou letos i jiné kousky. Třeba pokračování úspěšného animáku Velká šestka s názvem Baymax.

Disney+ začne v Česku oficiálně fungovat v úterý 14. června. Služba bude k dispozici za 199 korun měsíčně, momentálně je k dispozici i zvýhodněná nabídka předplatného na rok za 1 590 korun.