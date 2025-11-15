Moderní bydlení u industriálního komína. V Karlíně vzniknou nové byty i penthouse s vlastním výtahem
K dispozici budou byty o dispozicích 1 až 3+kk, přičemž ceny začínají na 7,5 milionu korun, a také tři komerční jednotky v parteru.
U Karlínského náměstí začíná růst moderní dům se 44 byty, který ale odkazuje na minulost této pražské čtvrti. Hned u budovy, která ponese jméno Konstanta Karlín, bude totiž zachován původní, 30 metrů vysoký komín bývalé elektrárny Křižíkových závodů. Industriální charakter navíc bude mít i cortenová fasáda s obkladem z povětrnostně odolné oceli, která si na povrchu vytváří charakteristickou rezavou patinu. Na pozemku v ulici Kollárova již proběhla demolice původních objektů, teď začíná nová výstavba.
Dominantou Konstanty bude penthouse o ploše 351 metrů čtverečních v šestém podlaží, který bude disponovat privátním vstupem s vlastním výtahem. K dispozici ovšem budou i byty o dispozicích 1 až 3+kk, přičemž ceny začínají na 7,5 milionu korun, a také tři komerční jednotky v parteru. V prodeji jsou prostřednictvím fondu Caspyan Fund SICAV, developerem projektu je pak společnost Ikonix. Předpokládaný termín dokončení je ve druhém čtvrtletí příštího roku.
„Samotný projekt navazuje na transformaci bývalé elektrárny a dílen Františka Křižíka a rozvíjí blokovou strukturu Karlína. Nový objekt je členěn do dvou hmot, mezi nimiž vzniká průchozí pasáž propojující Kollárovu ulici s vnitroblokovou zahradou. Aktivní parter s komercí přirozeně doplňuje bydlení a administrativu v okolí a přispívá k živému městskému prostředí,“ uvádí architekt Vladimír Kružík ze studia Karlínblok.