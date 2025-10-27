Mezi developery se dere další hráč. Chystá přes 400 bytů a klade důraz na dlouhověkost
Ikonix má projekty v Praze, Kladně nebo u Olomouce. A spolupracuje se sítí fitness klubů Next.Move či s Diakonií Českobratrské církve evangelické.
Pracovali pro developerské společnosti JRD, Ekospol nebo Corwin. Před dvěma lety se ale Ladislav Pospíšil a Roman Havlíček rozhodli rozjet vlastní firmu – a teď už mají v přípravě 426 bytů v rámci devíti developerských projektů v Praze, Kladně nebo u Olomouce. „A zvažujeme také vstup do Brna,“ hlásí spoluzakladatel Ikonixu Pospíšil.
Ve fázi realizace je teď kladenská rezidence Nová Cihelna se 111 byty, z nichž půlka už našla své kupce. „V říjnu jsme dále spustili prodej projektu Konstanta se 49 byty a třemi komerčními jednotkami v srdci pražského Karlína. Na přelomu října a listopadu pak zahájíme prodej projektu Emotikon Čimice a do konce roku ještě na trh uvedeme V.L.N.Y. Modřany,“ říká Pavel Krumpár, který má ve firmě na starosti obchod a marketing.
Ikonix chce dle slov svých majitelů klást velký důraz na dlouhověkost, ostatně i proto spolupracuje se sítí fitness klubů Next.Move Juliána Jančíka, pro kterou řeší například výslednou podobu vnitřních prostor. Ve svých projektech pak počítá třeba s výstavbou meditačních místností nebo kádí na otužování. „Samozřejmostí bude i zdravé vnitřní prostředí s rekuperací vzduchu a osvětlením s potlačenou modrou složkou,“ uvádí Krumpár.
Dalším partnerem Ikonixu je nyní také Diakonie Českobratrské církve evangelické, pro niž zajišťuje projektové řízení výstavby nových objektů pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence. Jeden takový areál vznikne například v Krabčicích u Litoměřic.
„Chceme stavět budovy, které upoutají na první pohled. Chystáme třeba dům, jehož fasáda bude v průběhu roku měnit svou barvu, nebo parkovou úpravu střešních prostor pro komunitní život,“ uzavírá Havlíček s tím, že druhým pilířem Ikonixu je energetická divize. Ta bude v Česku realizovat velkokapacitní bateriová úložiště, a to ve spolupráci se Siemensem nebo českou skupinou Tesla Energy Group.