Na česká nádraží míří automaty na filtrovanou vodu. Cestující budou mít denně půl litru zdarma

Na dvanácti vlakových nádražích po Česku se začnou v nadcházejících třech měsících objevovat filtrační stanice na pitnou vodu. Oznámila to dnes Správa železnic, která představila výsledky výběrového řízení pro projekt Železnice bez plastů. Ten má cestujícím přinést udržitelnou alternativu k balené vodě v PET lahvích. Pro ekologické řešení vybrala společnost Bezpetek společně se startupem Lokni, který ve svých vodních stanicích kombinuje uhlíkové filtry s technologií záření UV-C LED. První filtrační zařízení bude nainstalováno na hlavním nádraží v Praze.

Správa železnic se snažila nalézt řešení, které by získalo důvěru cestujících v pitnou vodu ze stávající vodovodní sítě, čímž by se postupně podařilo snížit množství odpadu vznikajícího kvůli konzumaci vody balené v PET lahvích. Právě k tomuto řešení se totiž většina lidí na cestách vlakem uchyluje, jelikož mnohdy nemá příliš na výběr.

„Zásadní pro naplnění tohoto cíle je změna přístupu veřejnosti. Z našich dlouhodobých průzkumů a zkušeností vyplývá, že klasická veřejná pítka nepatří k preferovaným zdrojům pitné vody, především z důvodu jejich hygieničnosti,“ vysvětluje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Foto: Lokni Ilustrační montáž automatu na Hlavním nádraží v Praze

Správa železnic tak hledala dodavatele, který by zajistil instalaci a provoz automatů na filtrovanou vodu do vlastní lahve. Nakonec bylo vybráno řešení startupu Lokni, který aktuálně provozuje síť filtračních stanic na 54 fakultách českých vysokých škol. Šéf startupu Martin Václavík už před časem avizoval, že má v plánu řešení ve větší míře dostat do veřejného prostoru, třeba na terminály dálkové hromadné dopravy.

Lokni pracuje s uhlíkovou filtrací, kterou kombinuje s technologií UV-C LED – ta funguje na principu ozařování vody UV světlem. Vedle chloru tak z vody zmizí také nežádoucí pachy, chutě a nečistoty, k tomu také většina pesticidů, zbytky léků i hormonů. Automaty Lokni se navíc pravidelně samy proplachují, aby v nich voda dlouho nestála.

„Chceme cestujícím nabídnout vodu ve stoprocentní kvalitě bez ohledu na lokalitu nebo stav vodovodní sítě. Finální doupravená voda by tak měla být vždy plnohodnotnou či lepší alternativou vody balené,“ dodává Svoboda. Každý cestující bude mít možnost si denně zdarma načepovat až 0,5 litru filtrované vody do vlastní přinesené lahve. K tomu ale bude potřebovat mobilní aplikaci Lokni, kde si zvolí tarif Nádraží. Vodu si ale samozřejmě budou moci koupit i lidé bez mobilní aplikace. Dostanou možnost přímého nákupu přes terminál pro platební karty.

Automaty na filtrovanou vodu budou umístěny v halách či hlavních koridorech nádražních budov a jejich instalace bude probíhat ve dvou fázích. V první se objeví například na pražském hlavním nádraží, na stanicích Praha-Smíchov, Kolín, České Budějovice, Náchod a Břeclav a také na hlavních nádražích v Hradci Králové, Náchodě, Děčíně a Plzni. Druhá fáze zahrne ještě tři lokality, které však Správa železnic teprve upřesní. Pravděpodobně půjde o některá důležitá nádraží na Moravě.

Lidé, kteří využívají automaty Lokni, dosud podle vyjádření firmy ušetřili více než 10 milionů PET lahví. Uvedenými nádražími projde ročně asi 55 milionů cestujících, a pokud by si každý stý návštěvník natočil vodu do vlastní lahve, ušetřilo by se měsíčně 45 tisíc PET lahví o objemu 0,5 litrů. V přepočtu na váhu by šlo měsíčně o úspory 1,1 tuny plastu, což je 13,7 tuny za rok.

„V Česku se každoročně spotřebuje téměř miliarda litrů balené vody, což představuje enormní zátěž pro životní prostředí. Projekt Lokni se snaží předcházet vzniku odpadu. Čím více lidí si bude plnit vodu do vlastních lahví, tím méně PET lahví bude muset být vyrobeno, skladováno a dopravováno kamionem po silnici,“ uvádí zakladatel startupu Lokni Martin Václavík.

Výběrové řízení Správy železnic pro projekt Železnice bez plastu vyhrála společnost Bezpetek, která podala nabídku ve spolupráci se startupem Lokni. Ten řešení kompletně naprojektoval a zajistí veškerou instalaci, správu, servis a integraci mobilní aplikace. Spolupráce je navržena na dobu pěti let pro 12 lokalit. V případě, že se koncept osvědčí, obě strany nevylučují rozšíření filtračních stanic na další nádraží.