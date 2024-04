Na co koukat v dubnu? Fallout bude bomba, druhý Rebel Moon špatný, Zendaya v milostném trojúhelníku

Uložit 0

Je tu další měsíc a s ním další přehled filmových a seriálových novinek, na které se můžete těšit. V dubnu to bude třeba nová varianta Talentovaného pana Ripleyho s Andrewem Scottem alias doktorem Moriartym ze Sherlocka. Anebo Michael Douglas coby jeden z amerických otců zakladatelů. Ale taky Fallout i další film se Zendayou. Či nový dokument o Václavu Havlovi, který českého prezidenta ukáže v neokoukaném světle. A pokud se už teď nemůžete dočkat, zapněte si Disney+ a pusťte si skvělé Chudáčky s Emmou Stone, kteří na platformu dorazili na úplný závěr března.

1. dubna

Hunger Games: Balada o ptácích a hadech – Netflix

Nejnovější díl úspěšné young adult série dorazí na Velikonoční pondělí do streamu. Katniss Everdeenovou v něm nečekejte, dozvíte se ale víc o mládí prezidenta Snowa i historii vražedných her.

2. dubna

V Česku v tento ten odstartuje nový televizní kanál Warner TV. K dispozici bude bezplatně a nabídne vybranou část produkce firmy Warner Bros. Discovery, do níž spadají tradiční dramata i superhrdinské snímky ze světa DC. První večer bude ale patřit klasice všech klasik – 2001: Vesmírné odyseji Stanleyho Kubricka.

3. dubna

Přání – Disney+

Do online světa zavítá i poslední animovaná disneyovka, která měla loni oslavit sté narozeniny studia. Je to trochu nevýrazná spletenina všeho možného, děti ji ale ocení.

4. dubna

Ripley – Netflix

Další zpracování Talentovaného pana Ripleyho, tentokrát v černo-bílé seriálové formě s Andrewem Scottem v hlavní roli. Temný a krutý thriller vypadá obzvlášť povedeně a lákavě.

Ghibli svět – kino

V dubnu začíná další tematický blok projektu Ghibli svět, který do českých kin přináší tvorbu slavného japonského studia. Tentokrát na plátnech uvidíte pět filmů o přátelství od Hajaa Mijazakiho a jeho kolegů – Doručovací službu čarodějky Kiki, Šepot srdce, Království koček, Z makové hůrky a Léto s Marnie. A mimochodem, věděli jste, že Kočkobus z Totora doopravdy existuje?



Opičí muž – kino

John Wick na kari. Hyperadrenalinová akce o obyčejném mladíkovi, z nějž se stane zabiják na cestě za pomstou… v podání i režii Deva Patela alias Milionáře z chatrče. Neobvyklá volba, ale už podle traileru obří potenciál.

5. dubna

Parasyte: The Grey – Netflix

Děsivě vypadající seriál vás přenese do světa, kde lidi napadnou zákeřní paraziti a začnou s nimi dělat opravdu nepěkné – a místy i dost nechutné – věci. Koho parazit dostane, vypadá jako demogorgon ze Stranger Things.

Sugar – Apple TV+

Je libo sledovat vyšetřování soukromého detektiva, který hledá vnučku zámožného hollywoodského producenta a svádí při tom boj se svými vlastními demóny? Nezní to úplně originálně, ale hlavní roli má Colin Farrell a na něj se vždycky dobře dívá.

Rozhovor dekády – Netflix

V Česku aféra Jeffreyho Espteina tolik nerezonovala, v Americe a Británii ale šlo o opravdu velký skandál, který smetl i britského prince Andrewa. Ten na sebe paradoxně spoustu věcí prozradil v rozhovoru s novinářkou BBC Emily Maitlis. Jak interview, o němž bratr současného krále Karla III. musel vědět, že mu nepřinese nic dobrého, vznikalo? Nejen to zkoumá film s Gillian Anderson v hlavní roli.

11. dubna

Fallout – Amazon Prime

Válka. Válka se nikdy nemění. Jestli se nezmění ani v podání seriálové adaptace té nejslavnější postapokalyptické hry všech dob, bude to bomba. Ha ha! Bomba, chápete? Protože atomová bomba… no nic. Už aby tu Fallout byl.

Tady Havel, slyšíte mě? – kino

Jedinečný dokument ukazuje poslední roky života Václava Havla. Bez příkras, bez titulků, bez vysvětlování. Nabízí pohled na částečně nedokonalého, ale zcela výjimečného muže. Stojí za zhlédnutí bez ohledu na to, jaký názor na Havlovu osobu máte.

Krotitelé duchů: Říše ledu – kino

Nejnovější přírůstek do rodiny kdysi slavného jména přímo navazuje na tři roky starý díl s podtitulem Odkaz. Prý je ale zdaleka nejhorší ze všech. A ještě klame tělem, když v trailerech láká na starou krotitelskou gardu.

12. dubna

Franklin – Apple TV+

Otec zakladatel Benjamin Franklin v historické minisérii a s tváří oscarového Michaela Douglase. Lepší doporučení nepotřebujete.

14. dubna

Sympatizant – HBO

Dobový seriál podle knihy oceněné Pulitzerovou cenou sleduje dvojitého vietnamského špiona, který spolupracuje jak se socialistickým, tak s jihovietnamským režimem. Před koncem války ve své zemi je ale nucený utéct do USA, ani tam ho ovšem jeho profese neopustí. Pro fanoušky žánru tak trochu povinnost, za sedmidílnou sérií navíc stojí studio A24 a hraje v ní Robert Downey Jr.

18. dubna

Gentleman v Moskvě – SkyShowtime

Ewan McGregor v historické satiře, která také vznikla podle úspěšné knihy, hraje ruského šlechtice, jenž je po bolševické revoluci odsouzen k životu za zdmi moskevského hotelu. Výpravou i laděním nový seriál připomíná rozverný Grandhotel Budapešť.

Papežův zákon – kino

Drama tentokrát podle skutečné události o tom, jak papežský stát v 19. století, v době, kdy rodící se Itálií zmítají revoluční změny, násilně unesl od rodičů židovského chlapce, protože byl prý pokřtěný. Nevybíravé zobrazení církevního útlaku získává nadšené recenze.

Občanská válka – kino

Spojené státy jsou rozpolcené, ideologické rozepře se mění v ostrý konflikt, půlka voličů nenávidí prezidenta. Realita ze zámoří nás ale nemusí zajímat, my se těšíme už podle traileru na napínavý thriller.

19. dubna

Rebel Moon: Druhá část – Jizvonoška – Netflix

První díl byl taková bída, že jsme kvůli němu přerušili vánoční svátky a sepsali z něj naše traumatické dojmy. Tahle vykrádačka všeho od Star Wars přes Warhammer až po Harryho Pottera (fakt!!!) byla tak divná – a my jsme takoví masochisti –, že chceme vědět, jak hluboko Zack Snyder ještě spadne.

23. dubna

Apples Never Fall – SkyShowtime

Další seriál na motivy knižního bestselleru sleduje osudy čtyř dospělých dětí, které rozkrývají rodinnou historii poté, co jejich matka najednou záhadně zmizí. Rodiče, kteří nejsou, jací se zdáli, hrají Annette Bening a Sam Neill.

25. dubna

Rivalové – kino

Zendaya v milostném trojúhelníku bude pro hodně fanoušků dostatečný důvod k návštěvě kina. Pro o něco zvídavější diváky dodáme, že hraje… trenérku vrcholového tenisu, pro niž jsou vztahy a žárlivost koučovací metodou?!

Boy Kills World – kino

Stylizovaná akční šílenost o klukovi, kterému zabili rodinu. Mučili ho. Teď se chce v dystopické budoucnosti pomstít. Bude to hluboké a chytré? Ne. Bude to brutální vyvražďovačka? Ano. A to někdy stačí.

Mrtví malí detektivové – Netflix

Sandman byl pecka, tak to Netfix zkouší i s dalším dílem Neila Gaimana. Nový seriál vypráví příběh dvou náctiletých kluků, kteří se po své tragické smrti rozhodnou neodejít na věčný odpočinek, ale coby duchové si s pomocí jasnovidky zřídí paranormální vyšetřovací kancelář.