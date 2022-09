Na jaře připravila investory o desítky miliard dolarů. Teď měsíční kryptoměna zase prudce roste

Dvakrát nevstoupíš do téže řeky je sice otřepané pořekadlo, ale platí. Tedy většinou. A když jsme u těch klišé, tak vždy existuje výjimka, která potvrzuje pravidlo. V kryptosvětě například nechvalně proslavený blockchain Terra a jeho digitální mince označené Luna. Na jaře se svým krachem zasadily o brutální výplach na trhu virtuálních měn, nyní ale – byť v pozměněné podobě – znovu lámou rekordy. Aniž by bylo zřejmé, proč vlastně.

Jihokorejský programátor a podnikatel Do Kwon oslavil v úterý 6. září své 31. narozeniny. Nepřipomínal si je ale v rodném Soulu, nýbrž ve 4700 kilometrů vzdáleném Singapuru. Ten je sice mezinárodní Mekkou kryptobyznysu, Do Kwon má ale o důvod víc, proč se tam zdržovat a moc se nepřibližovat ke Korejskému poloostrovu: doma po něm jde policie.

Květnový kolaps stablecoinu UST a na něj navázané kryptoměny Luna připravil investory z celého světa o 60 miliard dolarů. Šlo o celý ekosystém virtuálních finančních služeb, které běžely na blockchainu, jenž vyvinula a spravovala společnost Terraform Labs. Založil a vedl ji právě Do Kwon. Na to, že šlo o velmi sporný algoritmický koncept a že to celé až příliš připomínalo podvodné Ponziho schéma, sice upozorňovala řada kritiků, investory to ovšem nijak neodrazovalo.

Ani ty malé retailové, ani ty velké institucionální. Významným podporovatelem Do Kwona byl třeba známý miliardář a zakladatel fondu Galaxy Digital Michael Novogratz, který si nejprve na jednu paži nechal vytetovat logo bitcoinu a posléze na druhou obrázek vyjadřující jeho důvěru v kryptoměnu Luna. V srpnu pak ohlásil, že jeho společnost utrpěla za druhý kvartál roku 2022 ztrátu přes půl miliardy dolarů způsobenou právě krachem Do Kwonova projektu.

Jenže aktuální pohled do žebříčků nejobchodovanějších kryptoměn působí jako déjà vu. Portál Coingecko, který agreguje data o tom, jak moc a s kterými kryptoměnami se obchoduje, uvádí, že Luna za poslední týden přidala na hodnotě více než 200 procent. Bitcoin za stejnou dobu narostl o devět procent, ethereum, které čeká přechod na nový protokol, o 13 procent a BNB, populární token kryptoburzy Binance, o 6,5 procenta.

Foto: Terraform Labs Zakladatelé Terraform Labs Daniel Shin a Do Kwon

Co stojí za náhlým růstem, který odstartoval v pátek 9. září, není zřejmé. Do té doby se Luna obchodovala dlouhodobě kolem dvou dolarů, denní objemy transakcí dosahovaly maximálně 50 milionů dolarů a nedařilo se přitáhnout, celkem logicky, moc velkou pozornost ani k navázaným DeFi produktům. Od pátku se ovšem obchody pohybují v jednotkách miliard a cena za jednu minci vystřelila nad šest dolarů.

Dnešní Luna ale není stejná jako původní Luna, ačkoli značka stejná je. Po květnovém krachu totiž Do Kwon a spol. spustili jiný protokol i upravený blockchain, do světa vypustili nové tokeny, které pojmenovali Terra s burzovním označením Luna. A z těch původních, které po velkém výplachu téměř ztratily hodnotu, udělali Terra Luna Classic s tickerem LUNC. Ovšem i tento token za poslední týden nabral 70 procent na hodnotě a je k dispozici za 0,00044 dolaru…

Podle serveru LunarCrush je náhlá mánie dílem spekulantů a drobných investorů, protože i na sociálních sítích se v posledních dnech začalo intenzivně řešit, jak vydělat na nákupech těchto kryptoměn. Znalci scény pak upozorňují, že to je další kolo nesmyslného investičního kasina, ne nepodobného takzvaným meme akciím, jejichž cena dramaticky rostla díky zájmu drobných investorů a bez ohledu na reálnou kvalitu firmy.

Samotný Do Kwon se od jarního neúspěchu stáhl do pozadí. Jihokorejská policie vyšetřuje jeho kolegy, kterým zakázala opustit zemi, podezřívá je z daňových podvodů a dalších machinací. On sám tvrdí, že ho vyšetřovatelé nekontaktovali, ale že se zatím do své rodné země nechystá. Moc aktivní nebyl ani na Twitteru, kde přitom ještě v dubnu postoval příspěvky velmi často. Ostatně tehdy jej ještě řada lidí a médií označovala na zázračné dítě kryptosvěta.

V pátek 9. září, když Luna začala překvapivě rychle sílit na burzách, se ovšem probudil i jeho twitterový účet, na kterém do té doby po mnoho týdnů většinou jen odpovídal a reagoval na jiné tweety. Teď tam ale uveřejnil stručnou zprávu s emotikonem práce a oprav.