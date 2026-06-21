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Na Lipně vyrostou další apartmánové domy. Jejich podoba má odkazovat na šumavskou přírodu

Na fasádách i v interiérech se počítá s využitím přírodních materiálů. Klíčovou roli má hrát dřevo inspirované skladbou okolních lesů.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

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Foto: A8000

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Do Česka se z Británie přestěhoval před 20 lety, teď chystá rozsáhlý rezidenční komplex na Lipně. Roger Dunlop s developerskou společností SHD Real Estate plánuje v druhé polovině letošního roku zahájit stavbu projektu, který u jihočeské nádrže nabídne celkem 179 bytů v dispozicích od 1+kk do 4+kk. Ceny se pohybují mezi 4 a 19 miliony korun. Dokončení první fáze je naplánováno na rok 2029.

Návrh sedmi budov kopírujících svažitý terén poloostrova svěřil developer jihočeskému ateliéru A8000, který v regionu působí přes třicet let. Architektura apartmánových domů vychází z charakteru šumavské krajiny a soustředí se kolem nově vznikajícího náměstí se stromořadím. Na fasádách i v interiérech se počítá s využitím přírodních materiálů. Klíčovou roli má hrát dřevo inspirované skladbou okolních lesů, doplněné kamenem odkazujícím na místní skalní útvary.

„Blízkost přírody a příležitosti k aktivnímu životnímu stylu byly pro projekt od samého počátku zásadní. Možnost rozvíjet území na poloostrově obklopeném Lipnem a nedotčenou šumavskou přírodou byla skutečně výjimečná. Naším cílem bylo vytvořit místo, kde se probouzíte s výhledem na třpytící se jezero a usínáte za zvuků lesa,“ popisuje Dunlop.

Související témata:A8000LipnoSHD Real Estate
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