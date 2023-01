Na Netflix míří nová série o golfu s elitními hráči. Stojí za ní tvůrci hitu F1: Touha po vítězství

Před pár lety odšpuntovali nevídaný zájem o F1 a prakticky přiměli Američany, aby si královskou disciplínu motorsportu zamilovali, teď se ti stejní tvůrci pokusí lépe představit typickou gentlemanskou hru – golf. Netflix oznámil, že vydá novou sportovní sérii pod názvem Full Swing, která dá nahlédnout za oponu světa špičkových hráčů na prestižních turnajích. A nemohl si vybrat lepší dobu.

První krátká ukázka, kterou Netflix před příchodem Full Swing dnes zveřejnil, ukazuje především hráče, již budou její součástí – a výběr je to skutečně velkolepý. V nové sérii se objeví aktuální hvězdy jako Jordan Spieth, Justin Thomas, Scottie Scheffler, Brooks Koepka nebo Collin Morikawa, všichni s alespoň jedním titulem z těch nejprestižnějších golfových turnajů planety, takzvaných majorů.

Chybět nebude ani severoirský hráč Rory McIlroy, který je podle oficiálního žebříčku nejlepším golfistou současnosti. Mnohé pak může překvapit, že v úvodním traileru není ukázán legendární Tiger Woods, jenž byl dlouhé roky synonymem tohoto sportu. Jeden z nejúspěšnějších golfistů všech dob totiž už není na vrcholu, a proto je možné, že pro něj ve Full Swing nezbude prostor.

Jak naznačuje anotace chystané série, všech prvních osm epizod, které by na Netflixu měly tradičně vyjít zároveň, se bude soustředit na náročný program v rámci turnajové šňůry PGA Tour, kde se budou sledovat události také z hlavních turnajů Masters, PGA Championship, U.S. Open a The Open a také šampionátu FedExCup. Hlavní fokus pak bude na samotné hráče.

„Díky dokumentu budou mít fanoušci možnost poznat hráče skrze jejich vítězství a prohry a být svědky toho, co je potřeba k soutěžení – a úspěchu – na nejvyšší úrovni mužského profesionálního golfu,“ zní z popisu Full Swing. Těžko lze teď předpovídat, zda půjde o kvalitní podívanou, jedna indicie pro úspěch této novinky ale je. Jde totiž o tvůrce, kteří za golfovou novinkou největší televizní streamovací služby stojí.

Jak Netflix uvádí, dělají ji autoři populárního sportovního seriálu s názvem Formula 1: Drive to Survive (v českém překladu F1: Touha po vítězství), který ve Spojených státech i jiných koutech světa odstartoval mánii okolo formule 1, jejíž sledovanost postupem let upadala. Autenticky totiž představil všechny radosti a strasti závodění v čele s hlavními představiteli sportu a na filmovém portálu ČSFD si vysloužil hodnocení 94 procent. Letos vyjde už jeho pátá sezóna.

Dramatičnost a skvělé záběry tak tvůrci teoreticky přenesou i do Full Swing, což by golf mohlo ukázat v jiném světle. V posledních měsících se totiž jeden z nejkrásnějších sportů skloňuje s kontroverzemi mezi PGA Tour a LIV Tour, což je konkurenční organizace ze Saúdské Arábie, která přetahuje špičkové hráče a královsky jim platí. A zatímco někteří příchod nového okruhu kvitují, mnozí ho kritizují za umělý a zbytečně přeplacený.

První série Full Swing vyjde na Netflixu 15. února.