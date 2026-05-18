Na Vinohradech je k mání prvorepublikový klenot. Uvnitř je třeba pánský salon obložený jasanovým dřevem
Jméno architekta Jana Chládka už dnes není příliš známé, v Praze ale po sobě zanechal výraznou stopu. Za první republiky navrhl například Švehlovu kolej na Žižkově, palác Šramota v ulici Na Příkopě, hotel Belvedere v Holešovicích i několik honosných vil. A jedna z nich je teď na prodej.
Za fasádou s členitými arkýři se na Královských Vinohradech skrývá dům z roku 1924, který vsadil na absolutní luxus tehdejší doby. Interiér kombinuje prvky prvorepublikového stylu s pozdějšími úpravami – od jasanového obložení přes vysoké kazetové stropy až po koupelny se švédskou žulou. Nemovitost je řešená tak, aby mohla fungovat jako vícegenerační bydlení, případně lze spojit soukromé zázemí s reprezentativním firemním sídlem.
V přízemí se nachází vstupní hala se šatnou a samostatná bytová jednotka 3+1 s obývacím pokojem, krbem, pracovnou i vlastní koupelnou. Hlavní společenská část domu zabírá první patro. Dominantou je jídelna propojená s obytnými prostory a také původní pánský salon obložený jasanovým dřevem. Součástí patra je i druhá kuchyň v rustikálním stylu a terasa o velikosti 60 metrů čtverečních orientovaná do zahrady.
Druhé patro slouží jako klidová část domu. Nabízí dvě ložnice, šatny, pracovnu i prádelnu s vestavěnými skříněmi. O patro výš se pak nachází podkrovní prostor, který může fungovat jako ateliér, herna nebo další obytná část.
V suterénu je umístěna relaxační zóna s bazénem, saunou, fitness a temperovaným vinným sklepem. Na dům navazuje rozlehlá zahrada inspirovaná anglickými parky. Vzrostlé stromy oddělují pozemek od okolní zástavby, nechybí altán, kašna ani několik teras. Parkování zajišťuje dvojgaráž a další místa přímo na pozemku. Celkem vila nabízí 464 metrů čtverečních užitné plochy, zahrada pak dalších 1 262 metrů čtverečních. Nemovitost aktuálně prodává realitní kancelář Remax, bližší detaily zveřejňuje pouze na vyžádání. Podobné prvorepublikové vily na Vinohradech se ovšem běžně nabízejí za více než sto milionů korun.