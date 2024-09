Na vysoké mu říkali vrah s dětskou tváří. Teď si jen hraním basketbalu vydělá 1,5 miliardy ročně

Uložit 0

Je definicí slova srdcař. Zároveň patří mezi nejúspěšnější basketbalisty, kteří se kdy narodili, a to hlavně díky své přesnosti střílet z dálky. Proto má podmínky, které jsou pro běžné smrtelníky nepředstavitelné – a pravidelně si polepšuje. Teď hvězdný Američan Stephen Curry podepsal s týmem Golden State Warriors ze San Franciska novou smlouvu, která mu za rok zajistí příjmy pro dvě generace a posune ho nad magickou hranici jedné miliardy dolarů ve výdělcích z hraní a mimo něj. Jednu metu ale zatím ještě nepokořil.

Spoluhráči z vysoké školy mu dali přezdívku Vrah s dětskou tváří. Na svůj věk totiž vypadal mladě a zároveň měl perfektní mušku, kdy na basketbalových palubovkách dokázal střílet z dálky s velkou přesností. Ostatně dnes už šestatřicetiletý Stephen Curry vede statistiky v úspěšnosti získaných tříbodových košů – má jich už přes 3 700, skoro o tisíc víc než druhý v žebříčku.

Pro mnohé je zároveň obdivuhodné, že dosud nezměnil tým. Barvy kalifornských Golden State Warriors hájí už od roku 2009, kdy byl – shodou okolností přesně na tátovy narozeniny – do NBA vybrán, takzvaně draftován. Měl talent, odhodlání a lásku k tvrdé práci. Navíc z něj vyzařovalo sebevědomí. Zkrátka dokonalý koktejl, aby se dříve či později stal špičkou v celé soutěži.

Není snad žádný tým z NBA, který by Curryho nechtěl ve svém mančaftu. A toho, co americký hráč postupem let dokázal, musí z byznysového pohledu litovat mimo jiné Nike, které s ním kvůli své zaslepenosti neuzavřelo obří sponzorskou smlouvu. Z ní by pochopitelně těžil i sám Curry, který si nicméně obrovské příjmy dokáže zajistit i jinak. A teď svým snahám nechal dát korunu.

Foto: Under Armour Stephen Curry v oblečení své vlastní značky

Za výkony, které nabraly na větší váze díky jeho loajalitě ke klubu i zisku zlaté olympijské medaile z posledních her v Paříži, mu nyní byla na stůl předložena nová smlouva, která je pro Curryho zlomová hned v několika ohledech. V první řadě mu zajistí, že bude v Golden State Warriors hrát minimálně další tři roky, čímž by svou štaci v týmu, s nímž čtyřikrát vyhrál titul mistra NBA, prodloužil na úctyhodných osmnáct let.

Zajímavější jsou ale finanční podmínky, které mu v Golden State Warriors slibují. Za jednu sezónu si totiž Curry přijde na přibližně 63 milionů dolarů (1,5 miliardy korun) a velmi pravděpodobně se stane prvním hráčem v dějinách NBA, který šedesátimilionovou hranici překoná. Pokoří tím i slavného LeBrona Jamese, který si má za rok v dresu Los Angeles Lakers vydělat něco mezi 50 až 55 miliony dolarů.

Dohromady má rodák z amerického Ohia za tři nadcházející sezóny přislíbeno asi 178 milionů dolarů, tedy něco přes čtyři miliardy korun, s tím, že zmíněných 63 milionů dolarů obdrží až za odehrání sezóny 2026/27. V té nejbližší, která začíná 22. října, mu kontrakt stanovuje částku necelých 56 milionů dolarů. O rok později, tedy v sezóně 2025/26, se navýší na téměř 60 milionů dolarů. Jeho celkové příjmy z hraní se díky ní mají překlopit nad úroveň 500 milionů dolarů.

Jak ale všichni, kteří se v profesionálním sportu pohybují, moc dobře ví, výdělky z hraní jsou jen jednou součástí bohatství hráčů. Podstatný podíl v něm zastupují sponzorské smlouvy s firmami, což se týká také Curryho. Miliony dolarů vydělává i díky spolupráci se značkou Under Armour, která s ním mimo jiné rozjela Curry Brand, tedy podobný princip partnerství, který má legendární Michael Jordan s Nike.

Dále se také angažuje do propagace s golfovou značkou Callaway, fast foodem Subway, prodejcem aut CarMax nebo japonským online tržištěm Rakuten. A jak podotýká server Sportico, jakmile se všechny spolupráce spojí s novými finančními podmínkami, které má v NBA, překoná bájnou hranici jedné miliardy dolarů v celkových příjmech. To se za aktivní kariéru dosud povedlo jen jednomu basketbalistovi. A už o něm byla řeč.

Není jím nikdo jiný než zmíněný LeBron James, který jednu miliardu dolarů v bohatství překonal už v roce 2022. A vzhledem k tomu, že neustále hraje – navíc se svým synem v jednom týmu –, jeho jmění se postupně navyšuje. Podle odhadů činí 1,2 miliardy dolarů, respektive hruba 27 miliard korun, což je hranice, kterou Curry může překonat. Bude však záležet na tom, jak dlouho budou oba hrát. Curry má oproti Jamesovi lepší pozici, je o tři roky mladší.

I když do celé hry může ještě promluvit neméně známý Kevin Durant, který momentálně hraje za Phoenix Suns, zdá se, že o novodobé rekordy se budou rvát hlavně tahouni týmů Golden State Warriors a Los Angeles Lakers. Curry se navíc může ještě velmi dobře posouvat v žebříčku o nejlepšího střelce všech dob, kterému s velkým náskokem vévodí právě James.