Na železnici dějou se věci. Čeští vývojáři rozjíždí virtuální vlaky v Rail Route a vydávají hru zdarma

Vláčky a videohry patří k sobě. Vždyť český hit pojmenovaný prostě Vlak zná snad každý, kdo na začátku devadesátých let prozkoumával herní možnosti jinak pracovních PC rodičů. Legendární Transport Tycoon sice tuzemský není, ale i u nás byl (a díky aktivní komunitě stále je) obrovsky populární – a inspiroval sólo vývojáře Jana Zeleného k vytvoření vláčkového titulu Mashinky. Další český vagónek do rozjeté soupravy simulátorů železnice a dopravy nyní přidává studio Bitrich.info se svým Rail Route.

Jednoduše řečeno je Rail Route simulátor vlakového dispečera. Což je mnohem lákavější téma, než by mohlo leckoho napadnout. Už začátkem května totiž hra na PC, která je prozatím v předběžném přístupu před ostrým vydáním, oslavila padesát tisíc prodaných kopií. A ne pouze v domácím Česku nebo mezi šotouši, jak se skalním fanouškům přezdívá.

„Říkám si, že každé dítě má rádo vlaky. Koukají na ně s napětím a radostí. A nejen děti. Tedy alespoň tam, kde mají železniční síť. Kde jsou koleje, tam mají rádi vlaky a tam je i zájem o naši hru,“ říká pro CzechCrunch jeden z tvůrců hry Zdeněk Doležal. Takže když se na Wikipedii podíváte na hustotu železnice v Evropě, získáte dobrý obrázek o tom, kde se Rail Route daří.

Oblíbenost mezi fanoušky – 94 procent ze sedmi stovek uživatelů na Steamu hru hodnotí kladně – samozřejmě není primárně způsobená historickou expanzí mobility v rakousko-uherském mocnářství a dalších zemích. Milovníky vláčků i herních hlavolamů nalákala chytrou hratelností, která může trochu připomínat méně propracovanější hříčku Mini Metro. Případně poněkud více vzdáleně jiný český projekt Factorio.

Foto: Bitrich.info Pro hraní Rail Route musíte mít aspoň trochu organizační vlohy. Přes to nejede vlak

„Factorio mám moc rád a určitě nás inspirovalo,“ říká Doležal s odkazem na simulátor logistiky a výroby, který je sice v porovnání s Rail Route doslova gigakomplexní, styčné body ve správném načasování a řízení dopravy jsou však znatelné. „Ale třeba srovnání s Mini Metrem, byť ho slyšíme často, je spíš náhoda. Ve vývoji naší hry nehrálo zase takovou roli,“ dodává.

Rail Route začalo jako projekt dvou kolegů. Spolu se Zdeňkem Doležalem studio Bitrich.info zakládal Michal Oprendek. „Pracovali jsme v AirBank, kterou jsme pomáhali stavět téměř od začátku. Michal jako solution architect, já vedl Java týmy. Dobře se nám spolupracovalo a pustili jsme se do pár vlastních projektů. Rail Route byl jedním z nich,“ přibližuje počátky dnes už většího studia Doležal. „Na hře už pracuje asi devět lidí. Vývojáře máme například z Nizozemska a Turecka, zvukař je z Londýna,“ dodává.

Ať už spoluzakladatelům inspiraci dodaly jiné videohry či mládí v kupé Českých drah, výsledkem je hra, ve které se stanete dispečerem vysílajícím vlaky do správných destinací. Postupně můžete získat různá vylepšení, která vám například umožní některé činnosti automatizovat. Vyzkoušet si práci železničáře máte možnost jak v nekonečném režimu, v němž svou drážní síť neustále rozšiřujete, tak v bodovaných výzvách, které musíte coby dispečerský hlavolam vyřešit.

To není kompletní výčet možností, jak bude ve finální verzi možné s železnicí naložit. Rail Route je totiž stále v takzvaném předběžném přístupu. Tvůrci by do plné hry chtěli zakomponovat třeba náhodné události, na něž by hráč musel reagovat. To dá rozum, protože už oblíbená písnička od Jaroslava Uhlíře s textem Zdeňka Svěráka zmiňuje, že na železnici dějou se věci. Věci se nicméně s Rail Route dějí už teď, a to rovnou v podobě hry zdarma.

Vlaky v Praze i v multiplayeru

Ode dneška tak můžete na Steamu stahovat samostatný titul Rail Route: The Story of Jozic. Najdete v něm vybrané prvky ze základní hry, které si vyzkoušíte na mapě Prahy. Navíc jsou doplněné příběhem v názvu zmiňovaného dispečera Jozice. „Je to taková velká ukázka. Chtěli jsme hráčům nabídnout ochutnávku Rail Route zdarma,“ popisuje Doležal.

„The Story of Jozic nabídne pár hodin zábavy, ale není v ní k dispozici celá nabídka vylepšení vaší železnice. Nebo třeba více map, herní režimy či editor, které jinak Rail Route už teď nabízí,“ dodává vývojář. Mimochodem, právě editor a tvůrčí potenciál komunity je u podobných her zárukou budoucího obsahu a zábavy. Koneckonců v úvodu zmiňovaný Transport Tycoon díky kreativitě hráčů žije velice aktivním životem dodnes.

„A třeba si díky nám hráči zkusí něco, co se podobá práci vlakového dispečera. Třeba tím to povolání trochu zpopularizujeme, moc lidí ho nezná,“ uzavírá s úsměvem Doležal. Zkoušet práci dispečera je prozatím možné jen v krátké ukázce. Kdy vlaková souprava s názvem Rail Route opustí stanici early access, to však Zdeněk Doležal a Michal Oprendek ještě nechtějí prozradit.

Přinejmenším by k ní totiž chtěli připojit ještě multiplayerový vagón, aby se po dráze proháněly vlaky vícero hráčů online. Anebo do hry zakomponovat třeba posun vlaků a jejich spojování a rozpojování. Nápadů se na železnici dá najít dost. Snad se co nejdříve najde i výpravčí, který Rail Route pustí na trať.