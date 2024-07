Nad objevenými hromadnými hroby v Karlíně vyrostou kanceláře. Část obsadí coworking

Uložit 0

Před dvěma lety tu archeologové vykopali stovky těl. Důstojnický hřbitov tady vznikl spolu s Invalidovnou. Pak se ale pražský Karlín začal rozrůstat, kapacita hřbitova se vyčerpala, a tak tu místo něj vznikly tovární budovy pozdější ČKD. I to už je ale pryč a v Karlíně byl dlouho prázdný plac. Nyní se na něm staví administrativní budova. Jediné, co v čase přežívá, je místní kaplička.

Na pozemku, za kterým už je jen vlaková trať a vrch Vítkov, staví developerská společnost Coopera Development. Bydlet by patrně nad někdejším hřbitovem nikdo nechtěl, byť v rámci archeologického průzkumu z něj byla všechna těla odvezena. Volba tak padla na kanceláře.

Umístěny budou v komplexu tvořeném třemi budovami, jež budou propojovat dva skleněné krčky. Navrhla je firma Bogle Architects. Ateliér pro Karlín vytvořil železobetonový skelet z monolitického betonu doplněný ocelovou konstrukcí. Fasádu PernerKy, jak se budoucí budova bude jmenovat, mají tvořit hliníkové kompozitní panely, které mají odkazovat na někdejší tovární domy. Přízemí by mělo být prosklené.

Stavba by zároveň měla být ekologická. Sedmipodlažní dům bude mít tepelné čerpadlo na bázi voda-vzduch, které využívá odpadní teplo. Díky speciálním hlavicím se počítá s úsporou vody až o padesát procent i s jejím zadržováním pro zalévání zelených ploch.

Foto: Coopera Development Nová kancelářská budova v pražském Karlíně

Dohromady vznikne v Pernerově ulici deset tisíc metrů čtverečních plochy. Menší část, asi sedm set metrů, obsadí obchody, které budou v parteru budovy. Ve vstupním lobby by měla být také kavárna. Zbytek budou právě kanceláře, přičemž nájemníky už Coopera Development má. Tři horní patra bude obývat technologická společnost Actum Digital. Dvě spodní patra budovy pak obsadí síť coworkingových kanceláří Scott.Weber, která tu bude mít zázemí asi pro pět stovek pracovníků.

„V přízemí budovy se budeme ve spolupráci s Actum Digital zaměřovat na gastronomické zážitky, wellness služby a zábavu v podobě herní zóny,“ líčí zakladatel Scott.Weber Adam Zvada. K tomu by v Karlíně mělo vzniknout také nové eventové centrum až pro tři stovky lidí.

Nová budova za 1,15 miliardy korun by měla být dokončena v posledních měsících roku 2025. Zmíněná kaplička, která stála už u hřbitova, bude hned vedle ní. Důstojnický hřbitov a také hromadné hroby tady před dvěma lety opečovávala archeologická společnost Archaia. V této části Pernerovy ulice by ale nemělo jít o poslední projekt. Hned vedle je další pozemek, kde archeologové očekávají nález zbytků někdejších domů. Právě tady by mělo vzniknout bydlení.