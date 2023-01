Nadace je opět v krizi. Adaptace legendárního sci-fi Isaaca Asimova se ukazuje v traileru druhé řady

O audiovizuální zpracování slavné knižní série Hollywood usiloval desítky let, až s ním předloni konečně přišel Apple ve formě ambiciózního seriálu. Teď láká na druhou řadu. To a mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

V září roku 2021 dorazil na obrazovky nejspíš jeden z nejambicióznějších sci-fi seriálů vůbec – adaptace slavné knižní série Nadace od Isaaca Asimova. Jeho příběh představil dalekou budoucnost, v níž geniální akademik Hari Seldon pomocí matematických modelů předpověděl blížící se pád galaktické říše a desítky tisíc let chaosu. Rozvratu se prý nedá předejít, dobu temna lze ale významně zkrátit založením Nadace, která shromažďuje veškeré vědění.

První řada si sice vysloužila kritiku za poměrně výrazné vzdálení se předloze, představila nicméně zajímavý, rozsáhlý svět, řadu poutavých témat a mnohdy velkolepé audiovizuální zpracování. Ustanovená Nadace se také musela vypořádat s první velkou krizí, která ohrozila Seldonovu misi.

Druhá řada, kterou teď Apple ukázal v prvním traileru, má hrdiny postavit před další krizi. Nadace bude na planetě Terminus, na periferii galaxie, nejspíš čelit další externí hrozbě a zároveň řešit rozepře ve vlastních řadách o tom, jak se s nebezpečím vypořádat.

V centru impéria se bude mezitím rozpoutávat náboženský střet navazující na dříve započaté dějové linie. Jelikož knižní předlohy obsahují velké časové skoky a složité popisy ekonomiky i fungování vesmírných společností, adaptace se pro zachování divácky příznivého vyprávění musí původnímu příběhu vzdálit. Tvůrci ale slibují, že se snaží zachovat ducha Asimovova díla. Druhá řada Nadace má vyjít letos v létě.

Co ukazují trailery

JUNG_E

Lidstvo, respektive jeho zbytky, žijí v daleké budoucnosti na vesmírné stanici zmítané válkou. Nastolení pořádku má zajistit nový typ bojového androida s umělou inteligencí, který kopíruje mysl skutečné válečnice. Samozřejmě ale uvést systém spolehlivě do provozu a ukončit válku nebude tak jednoduché. JUNG_E režíroval Sang-ho Yeon, jenž stojí za chváleným Vlakem do Pusanu.

Renfield

Nicolas Cage jako Drákula v komedii od tvůrců LEGO Batman filmu a komiksu Živí mrtví – to je Renfield. Nicholas Hoult zde ztvárnil hlavní postavu sluhy slavného upíra, který by se po stovkách let plnění morbidních přání rád od svého šéfa oprostil.

Poker Face

Režisér a scenárista Rian Johnson ještě sklízí úspěch na Netflixu s Na nože: Glass Onion, v traileru se ale už ukazuje jeho další projekt. Detektivní seriál Poker Face bude svojí strukturou následovat legendárního Columba, kdy víme, kdo a jak vraždu vykonal, a sledujeme, jak se případ podaří vyřešit. Hlavní hrdinka Charlie (Natasha Lyonne) má navíc schopnost poznat každou lež. Seriál by k nám měl dorazit se spuštěním nové služby SkyShowtime.

Co hýbe světem filmu a televize

Netflix zrušil seriál 1899

1899 pro řadu fanoušků kvalitní televize představoval jeden z nejočekávanějších seriálů roku, jde totiž o novinku od tvůrců oceňovaného mysteriózního sci-fi Dark. Přes relativně dobré přijetí a dobrou počáteční sledovanost se ale Netflix nakonec rozhodl tajemný thriller o zmizelé posádce parníku zrušit po první řadě. Tvůrci měli v plánu natočit celkem tři, přičemž poslední vydaný díl nechal příběh velice otevřený. Streamovací služba si proto vysloužila silnou kritiku od příznivců seriálu.

Avatar: The Way of Water je nezastavitelný

Stejně jako u několika předchozích filmů Jamese Camerona se také velice drahému pokračování Avataru z mnoha stran předpovídal špatný osud. Nový blockbuster ale zatím nemá problém nacházet diváky ochotné si nejen kupovat lístky do kina, ale i připlácet za prémiové formáty. Díky tomu za necelé tři týdny už vydělal přes 1,5 miliardy dolarů, překonal loňský hit Top Gun: Maverick a stal se desátým nejvýdělečnějším filmem všech dob. A půjde nejspíš mnohem dále – včetně zajímavého pokračování s temnějšími Na’vi. Více zde.

Skladatel hudby Batmana režíruje horor

Michael Giacchino si v Hollywoodu udělal jméno jako skladatel hudby ke Ztraceným nebo Batmanovi s Robertem Pattinsonem, loni si ale vyzkoušel režii u krátké marvelovky Vlkodlak: Noční lovec a teď se chystá na celovečerní debut. Bude jím remake hororu Them! z padesátých let, v němž Spojené státy napadnou obří mravenci zmutovaní nukleárními testy. V Giacchinově podání se má příběh stát alegorií na obavu z imigrantů.

Hrdina Strážců galaxie je rád, že s Marvelem končí

Dave Bautista letos ve třetích Strážcích galaxie naposledy ztvární mimozemského válečníka Draxe – a je za to rád. Ačkoliv je za roli vděčný a postavu si zamiloval, v rozhovoru pro GQ mluvil i o dalších aspektech. Zaprvé bylo náročné každý den natáčení trávit hodiny a hodiny v maskérně. A bývalý profesionální zápasník si nepřeje, aby to byla jeho nejznámější role. „Nevím, jestli chci, aby byl Drax mým odkazem – je to směšná postava a já chci dělat dramatičtější role,“ řekl Bautista.

Co si dnes pustit

Menu

Disney+ | Thriller/Komedie | 2022 | 108 min. | ČSFD

Foto: Falcon Film Menu

Skupina bohatých (a několik šťastlivců) se vydává na soukromý ostrov, kde jim celosvětově proslulý šéfkuchař s tváří Ralpha Fiennese servíruje ty nejexkluzivnější pokrmy. Návštěvníci ovšem netuší, že hlavním tématem večera bude hra s jejich privilegovanými životy. Satirický thriller Menu sice nepřináší nijak sofistikovanou společenskou kritiku, jako napínavá žánrová hříčka nicméně funguje velice dobře.

Kodaňský kovboj

Netflix | Thriller | 2022 | 6 epizod | ČSFD

Foto: Netflix Minisérie Kodaňský kovboj

Copenhagen Cowboy je nová minisérie režiséra Drive či The Neon Demon Nicolase Windinga Refna, což znamená hypnotickou, psychedelickou noční můru. V centru dění zde stojí Miu, žena s tajemnou kriminální minulostí, která je obdařená nadpřirozenými schopnostmi. Sledujeme ji prodírat se dánským podsvětím v cestě za nalezením a zlikvidováním své nemesis Rakel. Šestidílná série nenabídne příliš komplexní či svižný děj, trpělivější diváky ale dokáže očarovat svou surreálnou atmosférou a uhrančivým vizuálním zpracováním.

Krásné bytosti

HBO Max | Drama | 2022 | 123 min. | ČSFD

Reprofoto: Artcam Films/YouTube Film Krásné bytosti

Island může snadno působit jako idylické místo, kde lidé v pěkných pletených svetrech žijí pospolitě a v harmonii s překrásnou okolní přírodou. Taková představa má ale velice daleko k realitě, jak ukazuje i drama o dospívání Krásné bytosti. Zaměřuje se na život čtrnáctiletého chlapce z rozvrácené rodiny, který hledá chybějící rodinné vztahy a oporu ve svém okolí. V určité formě ji najde u party tří problematických teenagerů. Násilnické sklony hrdinů vyvažují jejich rostoucí přátelské vazby v citlivém a emočně intenzivním snímku.

Absolvent

Prime Video | Drama | 1967 | 106 min. | ČSFD

Reprofoto: StudiocanalUK/YouTube Film Absolvent

Hrdinou Absolventa je čerstvý bakalář Benjamin, který se v definitivním přechodu z dětství do dospělosti vzepře svým rodičům i očekáváním společnosti, když začne spát s manželkou rodinného kamaráda. Druhý film režiséra Mikea Nicholse patří mezi nejslavnější hollywoodské tituly šedesátých let, a to nejen kvůli pozdvižení, které vyvolal svým námětem. Je to také jednoduše úžasná rebelská podívaná.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Zaklínač: Pokrevní pouto

2. Wednesday

3. Kaleidoskop

4. The Offer

5. Chainsaw Man

Nejsledovanější filmy:

1. Avatar: The Way of Water

2. Na nože: Glass Onion

3. Bílý šum

4. Jan Žižka

5. Zátopek

