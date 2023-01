Druhý Avatar je králem kin. Za necelé tři týdny překonal Top Gun: Maverick a trhá i české rekordy

Nový Avatar: The Way of Water

James Cameron je nezastavitelný. Ačkoliv se jeho poslední čtyři filmy – Terminátor 2, Pravdivé lži, Titanic a Avatar – ve své době vždy zařadily na vrchol nejdražších projektů v Hollywoodu, staly se z nich hity a kromě pokrytí svých nákladů přinesly i značný zisk. Nyní to vypadá, že totéž bude platit také pro Avatar: The Way of Water, který za necelé tři týdny v kinech překonal Top Gun: Maverick a stal se nejvýdělečnějším filmem vydaným v roce 2022.

Velkolepému pokračování příběhu z měsíce Pandora, kde probíhá střet chamtivé lidské civilizace s původními obyvateli Na’vi, se z mnoha stran původně věštily špatné výsledky. V postpandemické éře zatím kina diváky spíše netáhnou tolik jako před rokem 2020 a celkové loňské příjmy z kin byly nejhorší od roku 1999. První Avatar navíc vyšel už před třinácti lety a nezdálo se, že si za tu dobu udržel velké oddané publikum.

Cameronovo sci-fi nicméně hraje podle výrazně jiných pravidel než Marvel i většina jiných blockbusterů. Zatímco typicky dnes zásadní část – a u některých titulů většina – příjmů pochází z prvního víkendu od uvedení, premiérové příjmy Avatar: The Way of Water s 435 miliony dolarů příliš nenadchly. Zaznamenal ovšem relativně malý mezitýdenní propad a za pouhých čtrnáct dní díky tomu dosáhnul na miliardu, což se podařilo jen šesti dalším titulům v historii.

Více než tříhodinovému filmu se dokonce podařilo něco, co je v dnešním Hollywoodu prakticky nevídané. Za třetí víkend na plátnech v Severní Americe vydělal asi 67,4 milionu dolarů, což bylo o několik procent více než za ten druhý. Celkově má na domácím trhu aktuálně kolem 460 milionů dolarů a očekává se, že by zde měl časem překročit hranici 600 milionů a dostat se mezi desítku nejvýdělečnějších titulů vůbec.

Foto: Falcon Mezi hlavní témata filmu Avatar: The Way of Water patří rodina

Globální čísla jsou ještě působivější. Nejúspěšnějším, loni vydaným filmem byl dosud Top Gun: Maverick, který za několik měsíců v kinech díky kombinaci jména Toma Cruise, nostalgického pokračování a dechberoucí letecké akce prodal lístky za 1,49 miliardy dolarů. Druhý Avatar tuto metu překonal včera po necelých třech týdnech na velkém plátně. Nyní už představuje jedenáctý nejvýdělečnější snímek všech dob a zdaleka se zde nezastaví.

Film s rozpočtem odhadovaným mezi 350 a 460 miliony dolarů (7,9 až 10,5 miliardy korun) podle Camerona potřeboval vydělat kolem dvou miliard jen na to, aby se zaplatil. Nedávno ale režisér svůj odhad upravil na částku kolem 1,5 miliardy, což odpovídá odhadům analytiků citovaným serverem Variety. Avatar: The Way of Water tak nejspíš bude výrazně ziskový i přes svoje extrémní náklady.

Jeho úspěchu po celém světě pak odpovídá také zájem českých diváků. Vizuálně přelomový film měl na tuzemském trhu z hlediska příjmů druhý nejlepší start v historii a teď si na konto připsal nejlepší třetí víkend všech dob. K 1. lednu ho na velkém plátně v Česku vidělo už 779 tisíc diváků a s tržbami 154 milionů korun stojí na pátém místě v žebříčku nejvýdělečnějších titulů.

Avatar: The Way of Water je teprve prvním z plánovaných čtyř pokračování. Divákům představuje novou etapu života hrdinů Jakea a Neytiri, kteří nyní založili rodinu, ukazuje další části fauny i flóry fiktivní Pandory a v neposlední řadě rozšiřuje silné environmentální a antiimperialistické poselství původního filmu z roku 2009. Novinka například apeluje na ochranu mořského života, když zobrazuje praktiky lidí při lovu velryb, respektive mimozemských zvířat jim podobných.

V duchu vyznění filmu kritického vůči vojenství a násilí se Cameron také rozhodl vyřadit asi deset minut akčních scén ukazujících zbraně. „Chtěl jsem se zbavit části té ošklivosti a najít lepší rovnováhu mezi světlem a temnotou,“ řekl v rozhovoru pro Esquire Middle East. „Když se podívám na některé filmy, co jsem natočil v minulosti, nevím, jestli bych je chtěl natočit dnes. Nevím, jestli bych chtěl v dnešním světě fetišizovat zbraně, jako jsem to dělal v Terminátorech před více než třiceti lety,“ dodal s odkazem na prominenci násilí zahrnujícího zbraně ve Spojených státech.

Foto: Falcon Film Avatar: The Way of Water

Třetí Avatar, který už je prakticky natočený, se má přesto více zaměřit na temnější stránku života na Pandoře, byť nemusí nutně zahrnovat lidskou bojovou techniku. Představí nový domorodý kmen Na’vi nazývaný „lid popela“, který bude úzce spojený s elementem ohně.

Zatímco první dva filmy stavěly Na’vi na stranu dobra a lidi na stranu zla, ten třetí má tuto dynamiku zkomplikovat. Do kin má dorazit už v prosinci příštího roku. Vzhledem k tomu, jak dobře se daří prvnímu pokračování tohoto megahitu, lze předpokládat, že si znovu najde velké publikum dychtivé po návratu na měsíc ve světelné roky vzdálené sluneční soustavě.