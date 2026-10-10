Naděje pro fanoušky Hvězdné brány. Novou Stargate nejdřív zrušil, teď Amazon chystá jinou s nádechem Marvelu
Nová Hvězdná brána má být dílem scenáristky a producentky podepsané pod WandaVision a dalšími povedenými seriály značky Marvel.
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Tak otevírá se teda ta Hvězdná brána, nebo ne?! Jestli jste fanouškem tohohle sci-fi seriálu, určitě jste v poslední době zaznamenali dvě zprávy. Nejprve radostné oznámení nové Stargate od Amazonu před rokem. A pak její tragické zrušení o půl roku později. A věřte, nebo ne, teď je tu zpráva třetí. Hvězdná brána od Amazonu prý bude! Ale úplně jiná. Dokonce tak trochu s nádechem Marvelu.
Tenhle kultovní sci-fi seriál žije v paměti a srdcích mnoha z nás dodneška – jenže už se na něj taky pořádnou dobu práší. Legendární Hvězdná brána neboli Stargate SG-1 skončila v roce 2007, sesterský seriál Atlantis dva roky nato, za další dva roky trojici hlavních seriálů uzavřela Stargate: Universe. Ale teď už se prý zase opravdu můžeme těšit na novou Hvězdnou bránu od Amazonu.
Ťukáte si na čelo, protože jste i u nás na CzechCrunchi přece četli, že Amazon novou Stargate letos zrušil? No ano, zrušil. Projekt, kterého se měli zúčastnit tvůrci původní seriálové Hvězdné brány, tahle obří firma skutečně zařízla. Teď ale magazín Variety přišel s exkluzivním odhalením. Amazon připravuje jinou novou Hvězdnou bránu. A nejsou s ní sice spojení původní scenáristé, ale jiné zajímavé jméno ano.
Nový seriál má totiž vzniknout pod vedením Jac Schaeffer, scenáristky a producentky podepsané pod trojicí seriálů WandaVision, Agatha: Za vším schovaná a VisionQuest. Tedy počinů z filmového a seriálového univerza značky Marvel, které si od diváků vysloužily vcelku dobrá hodnocení díky hereckým výkonům, scénářům i svěžím kombinováním superhrdinů i jiných žánrů. Tedy aspoň ty první dva, VisionQuest je teprve připravovaná novinka, která ale na streamy zamíří už za pár dní.
S odkazem na nejmenované zdroje Variety uvádí, že práce na nové Stargate začnou v blízké budoucnosti. Kromě Schaeffer se do nich má zapojit i dvojice Joby Harold a Tory Tunnell, v jejichž životopisech najdete například godzillovský seriál Monarch: Odkaz monster či starwarsovského Obi-Wana Kenobiho. Zástupci Amazonu a údajní producenti nicméně odhalení Variety odmítli komentovat. Snad to není podlý goa’uldský trik!