Velká rána pro fanoušky sci-fi. Nová Hvězdná brána od Amazonu hlásí ty nejhorší možné zprávy
Nová Stargate neboli Hvězdná brána se před pár měsíci začala otevírat na Amazonu. Ten ji ale znenadání zavřel.
Fanoušci dvou ze tří slavných sci-fi značek se slovem Star v názvu si poslední roky mohli užívat. Star Wars dostávají nové filmy a seriály jak na běžícím páse. Star Trek sice o trochu míň a s ještě kolísavější kvalitou, avšak i tak roste. Ale Stargate neboli Hvězdná brána? Ta dlouho zůstávala zavřená a polozapomenutá… Až před pár měsíci odhalil nový seriál samotný Amazon! Jenže teď tuhle jiskru naděje udusil.
V listopadu loňského roku se splnil dlouholetý sen mnoha nadšenců do sci-fi. Hvězdná brána se začala znovu otevírat. Společnost Amazon oznámila natáčení nové Stargate se zapojením několika klíčových tvůrců dřívějších seriálů. Nemělo jít o restart oblíbené série, ale o úplně nová dobrodružství, v nichž lidští průzkumníci objevují nové světy prostřednictvím titulní brány schopné okamžitého přesunu mezi planetami. Neboli, jak říkají fanoušci, šapa áj.
Do novinky se měl zapojit dokonce filmař Roland Emmerich, který režíroval původní film z roku 1994, na jehož základech následně Stargate: SG1, Stargate: Atlantis a Stargate: Universe vybudovaly oblíbené seriálové univerzum. To svůj hvězdný příběh reálně uzavřelo v roce 2011, od té doby proběhlo jen pár silně nepovedených pokusů o oživení značky. Mnohem zajímavější návrat Hvězdné brány sliboval právě Amazon – ale ani to už neplatí.
„Bohužel je to pravda. Amazon se rozhodl nepokračovat s novou Hvězdnou bránou. Těžko k tomu dodat něco víc, mohu to pouze potvrdit,“ uvedl Joseph Mallozzi, veterán všech tří stargateovských seriálů, který měl pracovat i na nové sérii. Ozval se v návaznosti na odhalení magazínu Variety, jehož zdroje z Amazonu zrušení novinky potvrdily.
„Seriál by nezaujal širší publikum mimo stávající a oddanou fanouškovskou základnu,“ uvádí Variety důvod, který měli poskytnout manažeři Amazonu pro zrušení nové Stargate. Tu dostal na starost Martin Gero, jeden ze seriálových scenáristů. „Vytvořil projekt, který by byl ideální pro nové diváky, ale zároveň hluboce respektoval původní Stargate. Přijímal podstatu svých předchůdců, akci, dobrodružství i humor,“ dodal Mallozzi.
O zájmu Amazonu znovu nastartovat značku Stargate se hovořilo už v roce 2022 poté, co největší společnost světa spolkla držitele práv MGM Studios v obřím dealu za zhruba 175 miliard korun. Reálnější obrysy tyto spekulace dostaly závěrem loňska, ve studiu nicméně v mezičase nastalo několik změn ve vedení. Zřejmě právě ty stály za aktuálním škrtem, k němuž došlo v okamžiku, kdy se na nové Hvězdné bráně už několik měsíců pracovalo. Nepojmenovaná novinka se dostala do předprodukční fáze, její koncept ale podle serveru Deadline nebyl v souladu s vizí managementu.
Hvězdná brána zůstává sci-fi fenoménem i mnoho let po svém konci, značné množství fanoušků má i v Česku, kde patřila k oblíbeným odpoledním kratochvílím mnoha dnešních třicátníků po návratu ze školy. O nestárnoucí kvalitě svědčí například vyprodané sály na pražském Comic-Conu, když na něj zavítal David Nykl, představitel českého vědce Radka Zelenky ve Stargate: Atlantis. Anebo oznámení Amandy Tapping neboli plukovnice Carterové coby hlavního hosta podzimního Comic-Conu Brno.