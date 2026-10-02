Spolkla ho velryba a zbývá mu jen hodina vzduchu. Film podle strhujícího nápadu uvidíte i v českých kinech
Co chystá Netflix, HBO Max, Disney, Apple TV, Amazon Prime Video, SkyShowtime a česká kina v říjnu? Novou marvelovku i návrat Jiřího Káry.
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Co se stane, když vás spolkne obří vorvaň a zbývá vám jen hodina vzduchu? Nejspíš zpanikaříte. Jenže po chvíli třeba taky začnete vzpomínat na životní lekce, co jste dostávali od svého táty… A dokonce z toho může být strhující filmová podívaná, která míří i do českých kin. Ale jestli vám to přijde jako až příliš velká noční můra, co třeba zkusit něco klidnějšího. Třeba velice neobvykle vypadající film o nepříteli Batmana, seriálový Cyberpunk, novinku z univerza Avengers nebo snad Jirku Káru v AI slop filmu?
1. října
Na východ od ráje – Netflix
Po velice povedené adaptaci Sto roků samoty proměnila největší streamovací služba na seriál další slavné literární dílo. Tentokrát ságu Johna Steinbecka o příběhu dvou bratrů a ženy, jež mezi ně vstoupí. V osudové dámské roli Florence Pugh.
Digger – kino
Tom Cruise v roli… starého boháče, který jako jediný může spasit svět?! První recenze říkají, že tenhle film je přepálený, nabubřelý a snaží se diváky i poučovat, ale i navzdory (či snad díky?) tomu stojí za zhlédnutí. Naše dojmy si přečtěte tady.
8. října
Tam dole – Netflix
Příběh malého městečka, které začne terorizovat záhadný tvor. Bude to monstrhoror? Bude to tajuplné drama? Trailer to neprozrazuje, což je super, takže se celkem těšíme. Navíc tam je Josh Hartnett…
9. října
Zvířata – Netflix
Ben Affleck a Gillian Anderson v thrilleru o tom, co se stane, když kandidátovi na starostu Los Angeles unesou dítě. Jak daleko zajde?
Oasis: Don’t Look Back in Anger – Disney+
Jestli jste propásli loňský návrat Liama a Noela Gallagherových na společném turné, můžete do jeho zákulisí mrknout v novém dokumentu, který se dokonce před uvedením na Disney+ objevil v kinech.
Matchbox – Apple TV
Pamatujete „angličáky“? Tedy maličké modýlky aut, ideálně značky Matchbox od Mattela? Tak si představte, že i podle nich natočili film. Hraný. S Johnem Cenou. Vypadá to jako Rychle a zběsile se špetkou pixarovských Aut. Což není nutně doporučení či chvála.
13. října
Past – Netflix
Zajímavě vypadající německý seriál o spisovatelce, která dlouhé roky nevycházela z domu. Jenže jednoho dne v televizi uvidí vraha své sestry…
Tyson – Netflix
Sportovní dokumenty od Netflixu umí pobavit, tentokrát nám naservíruje čtyřdílné dílo o tom nejdrsnějším a nejdivočejším boxerovi.
14. října
VisionQuest – Disney+
Avengerovský android Vision hledá smysl své existence. Tajně doufáme, že tahle seriálová marvelovka naváže na žánrové hrátky WandaVision, hlavní hrdina se totiž ve své hlavě bude radit s různými umělými inteligencemi.
15. října
Street Fighter – kino
Bude to hrozná ptákovina. Ale nejspíš se u ní budeme hrozně bavit. Filmová akce po vzoru slavné bojové hry totiž kromě kopanců a kung-fu sází i na komediální prvky.
Velrybí pád – kino
Komu přišel Moby Dick moc roztahaný a biblický příběh o Jonášovi zase moc metaforický, může se těšit do kina na thriller, ve kterém potápěče spolkne velryba. Můžete buď zpanikařit – nebo si začít vybavovat životní moudra, co vám dával táta Josh Brolin. Jehož ostatky jste se mimochodem vydali do moře hledat. Jenže kyslíku ubývá a ubývá…
Diplomatické vztahy – Netflix
Jestli jste neviděli ty tři předchozí, tak s premiérou čtvrté řady vám rozhodně doporučujeme do tohohle seriálu naskočit. Keri Russell je v něm zkušená diplomatka uprostřed velice divokých událostí. Reálná diplomacie asi není tak akční a dramatická, ale to vám při sledování vůbec vadit nebude. Mimochodem, autoři Diplomatických vztahů museli dokonce přepisovat scénář kvůli Putinovi.
16. října
Tenzing – Apple TV
Tom Hiddleston jako Edmund Hillary, muž, jenž zdolal Everest. Ale nikoliv sám, ale díky svému šerpovi Tenzingovi. Člověk versus příroda, to je žánr, který umí pobavit. Koneckonců pár dní nazpátek to ukázal i Brad Pitt ve filmu V srdci divočiny.
20. října
Cyberpunk: Edgerunners – Netflix
Strhující animovaný seriál podle videoherního hitu Cyberpunk 2077 a jeho stolní předlohy se vrací v nové sezoně. Ale kdo viděl tu první, tak dobře ví, že tohle nebude pokračování. Naopak, čekejte nové postavy, nové příběhy, a dokonce i jiný vizuální styl. Ale stále stejnou pochromovanou jízdu, choombas!
21. října
The New Stanford Prison Experiment – Netflix
Stanfordský vězeňský experiment patří k nejznámějším, ale taky nejkontroverznějším nápadům psychologie. Jeho vědecká hodnota je přinejlepším pochybná, nejspíš dokonce mizivá, ale myšlenka toho, že nevinné lidi naženete do vězení – některé jako dozorce, jiné jako vězně – prostě dráždí představivost. Na Netflixu se z pokusu Philipa Zimbarda rozhodli udělat skutečnou reality show s třiceti účastníky. Zrůdná zvrhlost, nebo studie lidské duše? Uvidíme.
22. října
Clayface – kino
Na papíře je to film o jednom ze záporáků, se kterými bojuje Batman. Jenže tenhle film neslibuje nějakou komiksárnu. Ale body horror, kde se roztékají tváře, ale i sny hlavního hrdiny. Neskrýváme velká očekávání, komiksovému žánru totiž cokoliv, co není superhrdinská mlátička, často svědčí nejvíc!
23. října
Kára v Baltu – kino
Fenomén jménem svatba Jiřího Káry si žije vlastním životem i po smrti jeho aktérů. Podle Káry třeba vzniká i videohra. Nyní se odkaz tohohle bizárku rozšíří o přiznaně AI-slopový film, který vytvořil provozovatel béčkového a rumového kina Balt David Paškevič spolu se svými zákazníky a Károvými fanoušky.
Farma Vojty Kotka – Prima
Nesmějte se. Stejně na ni nejspíš koukáte! Vojty Kotka je teď díky Zrádcům všude plno, tak ho od října bude prostě o něco víc v nové řadě pořadu, který je sice reality show, ale ve skutečnosti je to takové pohodové a pohodlné pokoukání, jak to všechno Vojtovi hezky roste pod rukama. Vždyť kdo by nechtěl plnit si sen o vlastní farmě. Na streamovací službě prima+ můžete Farmu zhlédnout dokonce o týden dřív než v televizi.