Naloží myčku i složí prádlo. Startup vyvinul robotického pomocníka, kterého trénuje speciální rukavicí
Dvojice založila v garáži startup, jehož robot Memo má provádět každodenní domácí práce za nás. Na vývoj získali od investorů 3,4 miliardy korun.
Nemá nohy, místo nich stojí na pojízdné základně, ze které vyrůstá teleskopická páteř se dvěma pažemi – je to schválně, kvůli bezpečnosti. Celý je potažený silikonem a na hlavě má čepici, pod jejímž kšiltem se ukrývají kamery a mikrofony. Jmenuje se Memo a jde o robota, kterého vyvinul startup Sunday. Ten slibuje, že zvládne uklidit stůl po večeři, naložit myčku, složit prádlo, uklidit boty nebo i jen tak připravit espresso.
Sunday založili Tony Zhao a Cheng Chi, kteří oba prošli předními americkými univerzitami, včetně Stanfordu. Z doktorského studia ale oba odešli, aby se mohli naplno věnovat právě vývoji robota Memo. Jejich seznámení bylo trochu neobvyklé. Narazili na sebe na sociální síti X poté, co oba nezávisle na sobě publikovali průlomové výzkumné práce o učení robotů.
Zhao vyvinul systém, který umožnil robotům učit se napodobováním lidí, Chi zase přišel s metodou, díky které se robot dokáže přizpůsobit novým situacím bez přeprogramování. Brzy nato založili v garáži v kalifornském Mountain View firmu, ve které chtěli výsledky svého výzkumu aplikovat v praxi. První prototypy tiskli na 3D tiskárnách. Dnes mají přes 70 inženýrů, mimo jiné z Tesly, Applu, DeepMindu nebo OpenAI.
Letos v březnu získal startup od investorů 165 milionů dolarů (zhruba 3,4 miliardy korun), čímž jeho hodnota přesáhla miliardu dolarů. Mezi investory jsou přední americké fondy jako Coatue Management, Tiger Global nebo Benchmark, tedy jména, která stála u zrodu firem jako Uber nebo Snapchat.
Společnost Sunday Robotics strávila podle svých slov necelé dva roky v utajení, když vyvíjela robota Memo, a tvrdí, že jeho vytvoření proběhlo za zlomek nákladů oproti tradičním přístupům v robotice. Memo zvládá na první pohled běžné domácí úkoly, ale pro robota jde o mimořádně složitou činnost. To, co je pro člověka rutina, představuje pro stroj sérii drobných rozhodnutí a přesných pohybů – od zvednutí talíře po otevření myčky. Podle blogu firmy jen příkaz „uklidit stůl a naložit myčku“ obnáší 33 různých úkonů s 21 předměty a znamená zhruba 40 metrů jízdy po bytě.
Největší inovací tedy není samotný robot, nýbrž způsob, jakým ho v Sunday učí. Většina firem trénuje roboty v laboratořích za desítky tisíc dolarů, jenže laboratoř není domácnost. Autoři Mema tak vyvinuli rukavici, která zaznamenává přesné pohyby lidských rukou. Rukavice a robotova ruka mají naprosto stejnou geometrii – pokud tedy úkon zvládne člověk v rukavici, zvládne ho i robot. Firma rukavice rozeslala do více než pěti set amerických domácností, kde si je běžní lidé nasadí a provádějí domácí práce, čímž sbírají potřebná data.
Tento systém však není bezchybný a sám Tony Zhao upozornil i na několik komplikací. Odeslání rukavic totiž odhalilo nečekané slabiny, museli se potýkat například s jejich roztavením během přepravy do teplejších oblastí nebo s nepoužitelnými daty, protože kamery byly zapojeny obráceně.
„Všechno, co se může pokazit, se pokazí,“ přiznal Zhao serveru Humanoids Daily. Každá domácnost totiž představuje nové výzvy – jinou dispozici, jiný typ nepořádku, a tím i další data ke zpracování. „Neustále nás překvapuje, co v domácnostech nacházíme, od koček v myčce po kbelíky švestek na stole,“ popisuje firma na svém blogu.
Na podzim 2026 by mělo prvních padesát domácností dostat roboty Memo k testování. Na čekačce je přitom přes tři tisíce zájemců. Zatím jde ale o prototypy, jejichž výroba stojí kolem 20 tisíc dolarů (412 tisíc korun). Při sériové produkci by cena měla klesnout pod 10 tisíc dolarů (206 tisíc korun). Kdy a za kolik si ale Mema bude moci pořídit běžný zákazník, firma zatím neuvedla.