Náměstí Jiřího z Poděbrad má dlažbu, která vsakuje vodu. Celá rekonstrukce se navíc stíhá dokončit dřív

Veřejný prostor, který z jedné strany lemuje základní škola a z druhé lešení kvůli rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbrad, už pokrývá dlažba. Je rovná a pro chodce tedy pohodlná, její zvláštností je ale i to, že umožňuje vsakovat vodu. Právě na pražském náměstí se objevila poprvé, má se ale stát novým standardem.

Jde o dlažbu z české žuly, která má historický formát, ale zároveň je i moderní. A v případě, že na ni zaprší, tak voda neodteče pryč, ale vsákne se v území, aby tu vytvářela příjemnější mikroklima. Něco podobného je důležité i proto, že charakter srážek v Česku se v posledních letech změnil – spadne stejné množství vody, ale prší méně dní. To znamená přívalové deště, kdy kanalizace není schopná proudy vody přijímat.

S tím vším je potřeba počítat i do budoucna. Na Jiřího z Poděbrad jde tedy o prototyp, jenž má za sebou technologické řešení, které navíc schválila památková péče. To znamená ideál vhodný pro užití i na dalších místech v hlavním městě.

Není to ale jediná věc, která se na Jiřího z Poděbrad změní. Voda, která se díky dlažbě vsákne, se uskladní ve dvou velkých nádržích, které už jsou na náměstí vybudované. Shromaždiště dešťové vody poslouží pro nově vysázené stromy, těch by mělo být zhruba o stovku víc než před jeho zavřením.

„Zvelebené náměstí nabídne také nový mobiliář, lepší dětské hřiště, moderní závlahový systém a lepší pěší vazby,“ vyjmenovává náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček. Hotový je kromě části před školou, kam se vrátily farmářské trhy, také bezbariérový výtah, jenž se stavěl spolu s rekonstrukcí stanice metra.

Aktuálně se dokončují povrchy na hlavním prostranství před kostelem a zasázené jsou všechny stromy. Podle představitelů města i městské části jdou práce tak dobře, že to dokonce vypadá, že by náměstí, které se rekonstruuje podle návrhu architektonického studia MCA, mohlo být hotové o několik měsíců dřív. Původní termín příští rok na podzim se tak přesouvá už na jaro. Lidé by si díky tomu na Jiřího z Poděbrad mohli užít už další sezónu.

Nově tu budou moci obývat pobytové trávníky, které budou zátěžové, prostor před kostelem se také zvětší, aby zde bylo možné pořádat různé kulturní akce. A užít si bude možné také fungující kašnu. Ta byla dlouhá léta mimo provoz, nutné bylo předělat celou podzemní část a vytvořit nový sokl, nyní kašna čeká na složení.

Jedna věc se každopádně na náměstí nevrátí, a to je výduch z metra. Dílo Petra Šedivého bylo přitom architektonicky cenné, podobně jako další výduchy v okolí. Navzdory protestům byl už loni rozebrán a odstraněn. Podle Hlaváčka měl vážný technický problém, proto se město rozhodlo, že ho nahradí novým.