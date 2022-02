První zpráva ve firemní komunikaci Alexi Ilyashovi blikla už po páté ráno. „Zrušil jsem program na celý den, stejně se na nic nemůžu moc soustředit. První, co musíme vyřešit, jsou platy,“ hlásí osmadvacetiletý podnikatel, který má v Kyjevě kancelář s dvacítkou zaměstnanců. „Banky jsou zavřené, končí měsíc, připojení k internetu je nestabilní, musíme lidem ale zaplatit, pak přijde na řadu vše ostatní,“ říká.

Alex Ilyash patří k nejúspěšnějším a nejnadějnějším tuzemským startupistům. Nejprve vybudoval společnost Davinci TS, která funguje jako takové Airbnb pro skupinové zájezdy, a během pandemie k ní přidal ještě službu Choice QR, která pro restaurace digitalizuje menu a zprostředkovává jim také elektronické platby. Investory do jeho projektů jsou nejznámější čeští internetoví podnikatelé jako Ondřej Fryc a jeho fond Reflex Capital nebo finanční skupina Pale Fire Capital v čele s Janem Bartou. Ta mimochodem s ukrajinskou krizí také pomůže.

Mladý byznysmen, jak naznačuje jeho jméno, má rusko-ukrajinské kořeny, do Česka přišel jako teenager, takže k invazi na Ukrajinu, kterou v noci ze středy na čtvrtek spustil Vladimir Putin, má osobní vztah: „Nevěřil jsem, že k tomu dojde. Myslel jsem si, že se spokojí s územími na východě Ukrajiny, ne že bude chtít pohltit celou zemi. Je to strašné.“

Jenže jakkoli ho imperiální ambice ruského vládce děsí, byznysová kola se prý musí točit. A přesvědčili ho o tom přímo kolegové z Ukrajiny: „Jedna z prvních reakcí na našem Slacku byla: ‚Dobré ráno, asi všichni už četli zprávy, nepanikařte. Dneska pracujeme v normálním režimu, kdo chce, může pracovat z home office. Za chvilku pojedu do banky vyřešit výplaty a pak do kanclu.‘ Tohle napsal hlavní manažer naší kyjevské kanceláře.“ A Ilyash ještě dodává: „Lidé na Ukrajině jsou mimořádně pracovití. A také zvyklí, ve stínu konfliktu a války tam žijí už dlouho.“

Ilyashovy firmy mají kromě Prahy pobočky ještě ve Varšavě a právě na Ukrajině, kde působí patnáctka vývojářů a také několik lidí z obchodního týmu a ze zákaznické péče. Logicky se nabízí otázka, zda ve chvíli, kdy po celé Ukrajině bouchají ruské bomby a řeší se podmanění celého státu pod vládu Moskvy, nebude nutné zaměstnance přemístit? „To je něco, co budeme muset udělat. Už to promýšlíme, všem jsme nabídli místa v Česku či v Polsku, náklady na přemístění uhradíme, zajistíme ubytování,“ říká.

Původně, ještě pár týdnů nazad, se svými kolegy zvažoval, že pokud by se situace vyhrotila, přesunul by tým – především programátory a vývojáře – na západ Ukrajiny, nejspíš do Lvova. Jenže i tam jsou dnes slyšet výbuchy, a proto Ilyash chystá plán, jak zaměstnance dostat do Polska nebo do Česka: „Pár vývojářů už se sbalilo a vyrazilo směr Varšava. I další říkají, že to udělají.“ V průběhu dne totiž u zaměstnanců začal převládat strach a dotazů na možnost relokace do Prahy či do Varšavy skokově přibylo.

Už v minulosti prý řadě z nich nabízel, že jim pomůže přesídlit do Česka, jenže prý odmítali s jasným argumentem: když mají plat kolem sta tisíc korun v Kyjevě, jsou za krále, když v Praze, budou mít sice slušný život, ale určitě ne královský. „Teď to možná přehodnotí,“ dodává s trochu cynickým úsměvem.

Na celé situaci je podle něj nejhorší bezmoc, kterou pociťuje – a to ze všech stran. Že se kremelský mocipán rozhodne a zabere suverénní stát. Že tomu státu nejspíš nikdo nepřijde pomoct na bitevní pole. Že pro aktivní, podnikavé lidi z Ruska i Ukrajiny je toto děsivá a depresivní situace. „Volají mi známí z Moskvy nebo z Petrohradu a říkají, že to je strašná hloupost. Jsou smutní. Pokud západ odstřihne Rusko od finančních trhů, což se asi stane, bude to na ně mít velký dopad. A přitom s Putinem nesouhlasí, ale nic nemohou dělat,“ zlobí se Ilyash.

Ve světle ruské agrese změní byznysové plány: „Dosud jsme s Choice mířili i na východ. Teď je ale jasné, že to není perspektivní, prioritou bude německy a anglicky mluvící trh.“ Důvody své otočky ovšem nevysvětluje ideologií nebo nestabilitou, ale čistě pragmatickým pohledem.

„Myslím, že v Rusku bude teď nějakou dobu problém s vypořádáváním plateb. A to napětí, které mezi východem a západem vzniká, tu bude na dlouho. A je to ohromná škoda, na Ukrajině se v posledních letech soustředila spousta šikovných lidí, velké firmy tam budovaly vývojová centra, mělo to potenciál. A teď je to pryč,“ uzavírá Alex Ilyash.