Následovník Havrlanta, Čupra, Průši a spol. Česko hledá po čtyřiadvacáté EY Podnikatele roku

Být osobností, mít silné hospodářské výsledky a k tomu nabízet také celospolečenský přínos, na který se obecně hledí stále více. Česká republika pod dohledem poradenské společnosti EY hledá již po čtyřiadvacáté Podnikatele roku, který by měl navázat na předchozí vítěze prestižní soutěže Jakuba Havrlanta z Rockaway Capital, Tomáše Čupra z Rohlik Group, Josefa Průši z Prusa Research či Olivera Dlouhého z Kiwi.com. Přihlášky a nominace je možné podávat do pátku 20. října a ten, kdo domácí titul Podnikatele roku získá, se podívá také na sledované světové finále v Monte Carlu.

„Také v případě Česka platí, že držitel titulu EY Podnikatel roku musí být především osobnost, která svůj byznys nerealizuje pouze s cílem vytváření zisku, ale má i dlouhodobou vizi a přesah. Jeho činnost by měla mít přínos i pro komunity, v jejichž prostředí funguje. Každý rok díky naší soutěži vidíme, jak se v tomto ohledu české podnikatelské prostředí kultivuje a posouvá, a jsem přesvědčena, že tomu tak bude i v případě letošního ročníku, který jsme právě odstartovali,“ říká Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY Česká republika. Podnikatelská soutěž se u nás vyhlašuje od roku 2000 a celkově funguje již téměř v 60 zemích na šesti kontinentech. CzechCrunch je jejím mediálním partnerem.

Hodnotících kritérií, kdo může získat titul EY Podnikatel roku, je několik. V první řadě jde o podnikatele či majitele, kteří mají rozhodující vliv na řízení firem a aktivně působí v jejich vedení – a kteří usilují o tvorbu dlouhodobé hodnoty. Zvažuje se takzvaný podnikatelský duch, tedy zda daný člověk nachází příležitosti k inovacím a k vytváření lepšího světa, nebo riskuje, aby uskutečnil svou vizi, celkový růst a expanze firmy, společenský přínos včetně udržitelného podnikání a v neposlední řadě také dopad, jednak v podobě pozitivního vlivu na zákazníky či začleňování strategií týkajících se environmentálních, sociálních a správních faktorů.

Přihlásit se sám nebo nominovat jiného podnikatele do soutěže může kdokoliv prostřednictvím formuláře na podnikatelroku.cz. Rozhodovat o svém následovníkovi bude i loňský vítěz Jakub Havrlant, který, tak jako každý poslední vítěz, usedne do čela odborné poroty. „Neděláme byznys proto, abychom sbírali slávu, přesto si ceny EY Podnikatel roku nesmírně vážím – už dlouhá léta jde o velmi prestižní mezinárodní ocenění a já jsem vděčný, že jsem se mohl účastnit i světového finále. Je to uznání za práci, které věnuji já i celý tým Rockaway za poslední léta obrovské množství energie a která už dalece přesahuje české hranice,“ říká Havrlant, který řídí investiční skupinu Rockaway Capital. Největší osobnosti se přitom budou hledat také v řadě dalších kategorií.

Porotci budou mít za úkol vybrat také nejúspěšnější podnikatele napříč českými, moravskými a slezskými regiony a během závěrečného galavečera budou vyhlášeni rovněž výherci v kategoriích technologický, začínající a společensky prospěšný podnikatel. V poslední jmenované kategorii se loňským vítězem stal Martin Loučka, který si za životní misi zvolil téma, jež je pro mnoho lidí stále tabu – v Centru paliativní péče chce co nejvíce lidem zajistit důstojné umírání.

„Už samotné výběrové řízení a debata s komisí mi hodně pomohly přemýšlet nad otázkami, nad kterými nemám běžně moc čas přemýšlet nebo mě ani nikdo nenutí si je klást. Všem jsem od začátku říkal, že už samotná přihlašovací fáze byla užitečná zkušenost,“ hodnotí zkušenost z loňského ročníku Loučka. V kategorii Technologický podnikatel roku loni bodovali Otakar Šuffner a Marek Vašíček, zakladatelé rychle rostoucí společnosti FTMO. Linda Šejdová a Tomáš Zahradník, kteří ve startupu Snuggs prodávají menstruační kalhotky, si odnesli ocenění pro Začínající podnikatele roku a nejlepší podnikatelský příběh si připsali Karel Šimánek a Tomáš Hubínek z BigHubu.