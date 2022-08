„Go, go, go, go, go, go, go, shorty, it’s your birthday, we gon‘ party like it’s your birthday, we gon‘ sip Bacardi like it’s your birthday…“ To je jen jedna část ze stovek textů, které duní v reproduktorech nejednoho fanouška 50 Centa. Tento slavný americký rapper se navíc brzy znovu objeví v Praze a díky velkému zájmu o vstupenky rovnou dvakrát. Hiphopová legenda totiž vyprodala 02 arenu, proto přibyl ještě jeden termín.

Česká republika není jednomu z nejznámějších rapperů světa cizí. Hrál zde už dvakrát – v letech 2007 a 2010. A pokaždé v pražských Holešovicích. Teď 50 Cent zamíří rovnou do 02 areny, kterou na svůj seznam zastávek v rámci aktuálního turné přidal na poslední chvíli. A podle všeho byl o jeho přítomnost v hlavním městě velký zájem.

Původně zde měl autor legendárních megahitů jako In Da Club, Wanksta nebo Candy Shop vystoupit jen v jeden termín, konkrétně 18. října. Fanoušci však koncert za necelý týden vykoupili, proto pořadatelé spolu s manažery 50 Centa přidali další datum – pondělí 17. října od 20 hodin. Vzhledem k tomu, že jde o relativně čerstvou zprávu, vstupenky jsou stále k dispozici.

Letošní říjen bude pro tuzemské příznivce rapu poměrně výživný. Ve stejné hale zahraje o týden dříve i Kendrick Lamar, který patří mezi nejoceňovanější rappery současnosti, což s aktuální deskou Mr. Morale & the Big Steppers jen potvrdil. Nepodařilo se mu však to, co 50 Centovi – lístky na 10. října, kdy Kendrick Lamar v Praze zahraje, jsou pořád v prodeji.

Vyprodaná O2 arena ale není ničím novým. Před pár týdny v ní vystupoval popový idol a bývalý člen boybandu One Direction Harry Styles. Ten vyprodal i vstupenky za pódium. Absolutní šílenství se strhlo také v roce 2019 okolo zpěvačky Billie Eilish, která vyprodala svůj koncert ve Foru Karlín za čtyři minuty – a pro velký zájem zahrála právě v O2 areně.