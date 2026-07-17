Nechcete vlastnit nejvyšší stavbu v Česku? Je teď k mání, připravte si ale i desítky milionů na opravy
Možností, jak vysílače využít, je hned několik. Jedna z variant počítá s jejich turistickým zpřístupněním, mohli by je také převzít hasiči či armáda.
Jsou nejvyšší stavbou v Česku, přesto se už řadu let uvažuje o jejich odstřelu. Dvojice věží vysílače Liblice B u Českého Brodu z roku 1976 měří shodně 355 metrů a uvnitř jsou i výtahy, které jezdí až na samotný vrchol. Původně komplex sloužil k analogovému rozhlasovému vysílání na středních vlnách, s přechodem na digitální technologie nicméně ztratil své využití a je již několik let mimo provoz. Telekomunikační společnost České Radiokomunikace, která tento monumentální objekt vlastní, teď stožáry nabídla k prodeji. Cena bude předmětem jednání, nový majitel si však bude muset připravit minimálně 170 milionů korun na nezbytné opravy.
Například životnost stávajících kotevních lan stanovili odborníci pouze do konce tohoto roku. Do té doby tak bude nezbytné zajistit jejich výměnu v rámci komplexního překotvení, což vyjde na přibližně 120 milionů korun. Dalších 50 milionů pak spolkne obnova protikorozní ochrany ocelových konstrukcí a generální oprava výtahů. Jak navíc České Radiokomunikace upozorňují, skutečné náklady mohou být ve výsledku výrazně vyšší. Nový majitel bude muset také zajistit provozuschopnost značení a osvětlení, protože stožáry představují významnou leteckou překážku. A ani případná demolice nebude levnou záležitostí kvůli nákladům spojeným s projektovou přípravou, odstraněním odpadu, provedením environmentálních opatření a zajištěním bezpečnosti osob i okolních staveb.
Místní proti zbourání stožárů dlouhodobě protestují, podle Spolku přátel Liblic mají lidé ke stavbě osobní vztah. Dušan Hozák z iniciativy za záchranu vysílače pro Kolínský Deník prohlásil, že možností, jak areál využít, je hned několik – jedna z variant počítá s turistickým zpřístupněním lokality, případně by ji mohli převzít hasiči či armáda. „Nyní čekáme na vyjádření současného vlastníka. Pokud bude souhlasit s dalším jednáním, bude potřeba připravit finální projekt a investorům předložit konkrétní rozpočet,“ uvedl. V obci se dříve nacházely i 150 metrů vysoké stožáry rozhlasového vysílače Liblice A, dokud nebyly v roce 2004 odstřeleny. V roce 2022 poslaly České Radiokomunikace k zemi také vysílač v Topolné na Uherskohradišťsku o výšce 270 metrů.