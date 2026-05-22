Nejlíp načepovanou plzeň si dáte v malé vesnici u Kladna. Chodí sem na ni i Barbora Špotáková
Slyšeli jste někdy o hospodě U Vandírků z Kyšic? Dost možná ne, právě tady ale čaruje muž, který letos umí nejlíp načepovat plzeňské pivo.
Když se Filip Gibiš pro něco nadchne, tak do toho jde po hlavě. Dřív tak třeba trénoval dětský fotbal, až dostal na starost dorost na Spartě. Pak se vrhnul na pronajímání stolních fotbálků, na kterých tak rád hrál, až se svými parťáky obsadil třetí místo na mistrovství světa. A před časem se pustil do provozování uvolněné hospody ve své rodné vesnici a ponořil se do toho tak, že letos ovládl soutěž Pilsner Urquell Master Bartender o nejlepšího výčepního plzeňského piva.
„Nebaví mě dělat věci jen tak. Když se do něčeho pustím, tak se do toho vždycky ponořím a chci se naučit co nejvíc,“ říká Gibiš, který v Kyšicích na Kladensku, kde žije zhruba 650 obyvatel, provozuje čtyři roky hospodu U Vandírků. Najdete ji u místní sokolovny, otevřeno má tři dny v týdnu a vždy jenom večer. Do klasického hospodského interiéru se vejde 50 lidí a dalších 30 případně ještě do vedlejšího salonku, kde je i kupa stolních fotbálků. K jídlu si tu dáte něco studeného a k tomu pivo.
Prostě běžná venkovská hospoda, kterou si ale Gibiš opečovává podle svého – jídlo a hlavně to pivo. Podniku se ujal za covidu, i když mu většina jeho okolí tehdy říkala, že je to hloupost. „Nějaký čas jsem v regionu pronajímal do hospod stolní fotbálky, servisoval je, organizoval turnaje a podobně. Kamarád, který měl tuhle hospodu přede mnou, zrovna končil, a tak mi nabídl, jestli bych ji nechtěl vzít po něm,“ vzpomíná Gibiš, který s fotbálky nejen podnikal, ale taky je aktivně využíval a se svým týmem se mimo jiné dostal i na mistrovství světa, kde v roce 2019 získal třetí místo.
Podnik tedy převzal, plánoval ho ale jen jako další vedlejšák. Jeho hlavní prací tehdy bylo spoluvytváření marketingu pro ministerstvo školství. Ještě předtím se zase věnoval trénování dětských fotbalistů, kde se ze sousední Unhoště vypracoval až do Sparty. „Vtipné přitom je, že když jsem byl na základce, tak jsem chtěl jít na kuchaře. Ale učil jsem se dobře a rodiče chtěli, abych se dal na gympl. Z něj jsem pak i díky fotbalu chtěl pokračovat na FTVS, ale nakonec jsem šel na ČVUT,“ vypráví Gibiš.
Kyšickou hospodu, která se tehdy nazývala prostě Sokolovna, přejmenoval na počest svých praprarodičů Vandírkových a tak trochu se pustil do naplňování jejich odkazu. „Pradědeček s prababičkou tu měli statek, kde se scházela velká část vesnice, pořádaly se tam různé slavnosti a bylo to takové přirozené centrum Kyšic. Já to samozřejmě nezažil, ale mluvilo se tu o tom hodně, tak mi to přišlo jako dobrý nápad,“ vysvětluje hospodský. Ze svého podniku chtěl vybudovat přesně takové místo.
A to se mu podle všeho daří. U Vandírků mají sice otevřeno jen tři večery v týdnu, na nezájem hostů si ale nemůžou stěžovat. A chodí sem jak místní, tak lidé z blízkého okolí. Mezi pravidelné štamgasty patří například hvězdná česká oštěpařka Barbora Špotáková nebo olympijský vítěz z Nagana Pavel Patera. V posledních týdnech sem ale míří zvědavci z mnohem větších vzdáleností.
V půlce dubna se totiž Filip Gibiš stal vítězem soutěže Pilsner Urquell Master Bartender o nejlepšího výčepního Pilsner Urquell a bylo to něco, o co hodně stál. Do soutěže, která letos slavila už dvacátý ročník, se hlásil potřetí. „To asi vychází z toho, že kdykoliv něco dělám, tak se do toho maximálně ponořím. Tentokrát jsem se chtěl naučit všechno možné o tom, jak čepovat pivo, a tohle byla skvělá příležitost, jak se posouvat,“ míní Gibiš.
A že se přihlásil do soutěže o nejlepší plzeň, bylo také přirozené. Právě tohle pivo u sebe v hospodě totiž podává. „Mám ho nejradši, podle mě je to ten nejlepší ležák. A ležák je zase typ piva, který se do podniku, jako je ten můj, hodí nejvíc,“ je přesvědčený. V soutěži musel projít několikakolovým sítem a zvládnout náročný vědomostní test – naposledy se prý tolik učil na maturitu. Ve finále porazil třicítku dalších výčepních, se kterými své dovednosti předváděl před porotou na Makro Gastro Czech Festu.
Výsledkem bylo nejen to, že se naplno etabloval v komunitě výčepních a do své hospody na rok získal putovní zelený pohár, ale taky ke svému podniku přitáhl patřičnou pozornost. „Máme teď často plno. Já jsem za to rád, ale štamgasti, co sem chodí hrát karty, trochu brblají. Místo pro ně ale vždycky držím,“ směje se Gibiš.
Na ministerstvu už dávno pracovat přestal a plně se věnuje své hospodě. Vedle ní ale rozvíjí i další projekt, před dvěma lety si totiž pořídil i food truck, který mu v Kyšicích někdy supluje chybějící teplou kuchyň. Vaří v něm různé světové kuchyně a jezdí s ním i na festivaly. Loni byl například na Let it Roll, letos se chystá na Rock for People.
Srdcovka je ale hospoda. „Nejvíc mě baví právě to ‚dělání hospody‘. Naučit se dobře načepovat pivo není až taková věda, ale mít dobrou atmosféru, bavit se s lidmi a vycházet s nimi, to je podle mě to gró a to mě těší,“ říká.