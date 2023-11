Nejtragičtější Call of Duty v historii. Nový díl Modern Warfare III je odbytá a naředěná nuda

Uložit 0

Nejhorší kampaň pro jednoho hráče. Nejhorší uživatelské hodnocení. Nic moc multiplayer. Pochybnosti o tom, jestli to měla vůbec být plnohodnotná hra a ne spíš pouhý přídavek. Nový přírůstek do akční série Call of Duty s podtitulem Modern Warfare III slavnou značku stahuje na dno, které ještě nikdy nepoznala.

Call of Duty: Modern Warfare III získává… 1,6 bodu. Z deseti. To podle tisícovky uživatelů na serveru Metacritic. Na Steamu se novému CoD daří… No, lépe, ale… Z téměř čtyř tisíc virtuálních vojáků mu tam pozitivní hodnocení udělila pouhá tisícovka. Naprosto tragické hodnocení právě vydaného pokračování jinak veleúspěšné značky je samozřejmě do velké míry výsledkem takzvaného review bombingu. Tedy naschvál podstřeleného hodnocení nespokojenými fanoušky. Přesto mají rekordně negativní ohlasy pevný základ.

Ani u herních žurnalistů si totiž novinka vydavatelství Activision nevede dobře. Průměrný verdikt na Metacriticu, který kromě hráčského hodnocení sbírá právě i verdikty recenzentů, maluje dost jasný obrázek. Verze střílečky pro Xbox má 64 bodů ze sta, pro PlayStation 56, nejhorší recenze si vysloužila hra na PC s 53 body. Žádný jiný stěžejní titul známé značky si nevedl tak špatně a nebudil tak kontroverzní reakce. Jen odbočka Black Ops: Declassified pro dnes už zapomenutou ruční konzoli PlayStation Vita měla horší průměrnou známku.

Čím to? První varování přišlo už několik měsíců před vydáním hry. Titul s plnohodnotnou cenovkou 70 eur vznikal jako rozšíření pro předchozí díl Modern Warfare II. Na přelomu roku uznávaný herní novinář Jason Schreier z agentury Bloomberg zmínil, že nové a plnokrevné Call of Duty přijde od vývojářů ze studia Treyarch až v roce 2024. Do té doby měl ve studiu Sledgehammer vzniknout sice obsahem napěchovaný, ale stále jen doplňující přídavek neboli DLC pro Modern Warfare II. Krátce nato se ale plány změnily a z DLC se stalo Modern Warfare III.

Jenže přerod z rozšíření do hry se nepovedl. Jak s odvoláním na zdroje blízké vývoji pár dní před premiérou uvedl Bloomberg, práce na MWIII trvaly jen rok a půl. Tedy prakticky jen polovinu doby, kterou jinak vývoj nových Call of Duty obvykle vyžaduje. Důvodem údajně byla snaha Activisionu zaplnit díru, kterou znamenalo opoždění hry od Treyarchu. Ačkoliv zástupci vydavatele tuto teorii popírali. Hlavní díly značky Call of Duty nicméně vycházejí pravidelně každý rok, pokud by letos nevyšel, přerušila by se šňůra trvající už od roku 2005 (!).

Snad uspěchaný vývoj ale znamenal nepěkné následky. Lovci achievementů brzy zjistili, že trofeje pro Modern Warfare III jsou u některých verzí hry uvedené jako trofeje pro DLC, ne pro samostatný titul. Kurióznost situace navýšila skutečnost, že po majitelích PlayStationu 5 chtěl tento zbrusu nový a samostatný třetí díl, aby do konzole vložili disk s… Modern Warfare II. Narychlo vydaný update situaci vyřešil, vydavatelé z Activisionu ji ale nijak nekomentovali. Ano, z toho Activisionu, co ho za rekordních 69 miliard dolarů koupil Microsoft.

To vše by shovívavý fanoušek ještě přehlédl. Jenže po spuštění hry přišlo ještě horší zklamání. Modern Warfare III příběhově navazuje na svého předchůdce, hratelností však zaostává. Kampaň pro jednoho hráče je u série často terčem kritiky kvůli své délce (respektive jejímu nedostatku), třetí Modern Warfare ale lze zkompletovat za pouhé tři hodinky. Hra je navíc naředěná úrovněmi s náplní z multiplayerového režimu. Tím ztrácí značnou část z toho, díky čemu si navzdory často repetitivní hratelnosti a každý rok opakované sázce na jistotu získávala fanoušky.

V online soupeření proti lidským protivníkům je otevřená hratelnost lákadlem, nabízí různé taktické možnosti a větší mapy. Jenže ve hře pro jednoho hráče je – tedy alespoň bývalo – Call of Duty synonymem pro sice mnohem svázanější, ale zároveň pečlivě připravený a efektní zážitek připomínající hollywoodský válečný velkofilm. Vzpomeňte na Normandii, Pripjať, dálnici smrti… Nebo jinou z bezpočtu skvěle zapamatovatelných misí značky, která před dvěma týdny oslavila 20 let od svého prvního dílu.

Dokonce ani mainstreamová herní média tak tentokrát nešetřila ostrou kritikou. „Modern Warfare III má asi tu nejhorší singleplayerovou kampaň, kterou jsem kdy v sérii Call of Duty hrál. Je plytká, nudná a spíš než výběr největších hitů připomíná nepovedené cover verze misí z minulosti,“ hlásá například server IGN v recenzi hry pro jednoho hráče. Tu završil nedobrou čtyřkou z desíti možných. V recenzích multiplayeru už tak příkrá slova nezaznívají, o to silnější jsou ale hlasy připomínající nedostatek inovace a vaření podle stále stejných receptů.

Podobně jako v cizině hodnotí Modern Warfare III i čeští recenzenti. Server BonusWeb je s 55 procenty shovívavější, ale na známou značku to je i tak tristní výsledek. „Krátký, průměrný, uspěchaný,“ hovoří verdikt serveru Hrej.cz s pěti body z deseti. „Ostudnou lenost, se kterou se Sledgehammer Games zhostili letošního dílu, překonává snad jen ostudná drzost, se kterou si za něj říkají plnou cenu,“ nešetří novinku Games.cz. Jak asi stav Call of Duty hodnotí noví majitelé Activisionu z Microsoftu…