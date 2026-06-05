Největší stavebnice historie. Lego představilo detailní model ikonické baziliky Sagrada Família
Stavebnice, která připomíná 100. výročí úmrtí architekta Antoniho Gaudího, kopíruje při sestavování postup zrodu skutečné barcelonské baziliky.
Lego odhalilo novou stavebnici ze série Architecture, která ztvárňuje ikonickou barcelonskou baziliku Sagrada Família. Model se skládá z 12 060 dílků, čímž se stává na počet kostiček dosud největší stavebnicí od hračkářského obra. Dánský výrobce načasoval její vydání na rok, kdy si svět připomíná sté výročí úmrtí původního architekta stavby Antoniho Gaudího.
Návrháři stavebnice pojali proces skládání tak, aby zrcadlil historii skutečné stavby chrámu. Začnete tak sestavením základové apsidy a krypty, pokračujete přes fasádu Zrození Páně k fasádě Umučení a následně postavíte hlavní lodě, sakristii a šest charakteristických věží. Závěrečná fáze zahrnuje východní sakristii a fasádu Slávy. Zvláštností modelu je speciální efekt, který má napodobovat průchod světla vitrážemi baziliky.
Nová stavebnice půjde do prodeje 1. listopadu 2026, předobjednat lze již teď za 18 499 korun. „Naším cílem bylo uctít Gaudího vizi s maximálním respektem, zachytit rytmus stavby baziliky, její složitost a ambice a promítnout to do stavitelského zážitku,“ uvedl designér stavebnice Rok Žgalin Kobe s tím, že vyvážit měřítko a přesnost u stavby, která se vyvíjí déle než století, bylo jedinečnou výzvou.