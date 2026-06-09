Největší staveniště v Praze už má, teď rozjíždí druhé. Miliardář Sekyra chystá na Rohanu další stovky bytů
Další etapa v Rohan City sestává ze čtyř bloků, které nabídnou 640 bytů. Necelá polovina z nich bude určena pro nájemní bydlení.
Miliardář Luděk Sekyra, majitel developerské společnosti Sekyra Group, aktuálně dokončuje první etapu projektu Rohan City. Ještě letos ale zahájí výstavbu čtyř rezidenčních bloků z druhé etapy. V nich má vzniknout 640 bytů, z nichž 40 procent bude určeno pro nájemní bydlení. „Nepůjde však jen o rezidenční objekty, ale i o utváření veřejného prostoru. Spuštěním této etapy se Rohan City stane po našem Smíchov City druhým největším pražským staveništěm,“ říká developer.
Sekyra Group již započala přípravné práce na druhé fázi projektu, která vyjde na přibližně osm miliard korun. Tato etapa sestává z bloků, na jejichž návrhu se podílela architektonická studia Schindler Seko architekti, Atelier bod architekti, Loxia Architectes Ingenierie a Qarta Architektura. Byty v blocích nazvaných Specto, Ethos a Fluo jsou určeny do osobního vlastnictví, zatímco zbývajících 240 jednotek je vyčleněno pro nájemní bydlení. „Nejsme ale ti, kdo by sami vytvářeli portfolio takových bytů, proto jsme se domluvili na partnerství s pojišťovnou Kooperativa a rezidenčním fondem Mint,“ vysvětluje výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Andrle.
Druhá etapa zahrnuje také dvě administrativní budovy, s jejich výstavbou ale developer začne až po nalezení nájemce nebo koncového vlastníka. Pokračují rovněž přípravné práce na centrální části, jejímž symbolem budou rezidenční objekty Sekyra Flowers s přibližně 500 byty, které obklopí nové hlavní náměstí. Autorem návrhu je newyorské studio Libeskind vedené světově uznávaným architektem Danielem Libeskindem. Každá z budov má „rozkvétat“ do podoby třpytivých květů – jednotlivé věže totiž budou obložené dlaždicemi, které budou zachycovat a odrážet světlo. Dominantou celé lokality se pak má stát národní centrum čtenářské kultury s knihovnou.
Celý projekt Rohan City by měl být dokončen po roce 2035, přičemž celkové investice se odhadují na zhruba 30 miliard korun. Na místě už stojí čtyři domy s 220 byty nebo kancelářská budova Arché od architektky Evy Jiřičné, kde dnes sídlí i Sekyra Group.