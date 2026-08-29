Nejvyšší věznice světa roste přímo v srdci New Yorku. Vypadá jako luxusní mrakodrap, zní ale i protesty
Skleněná fasáda, obchody u země a lidštější přístup k vězňům. Manhattan staví 102 metrů vysokou věznici, která však naráží na strach.
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V samém srdci manhattanské čtvrti Chinatown právě začaly terénní práce na projektu, který v historii vězeňství nemá obdoby. Na adrese 125 White Street, kde ještě nedávno stál starý vězeňský komplex The Tombs, vyrůstá věž vysoká 102 metrů. S kapacitou 1 040 lůžek a zhruba 13 patry půjde o vůbec nejvyšší věznici na světě. V New Yorku se pro ni okamžitě vžila přezdívka „jailscraper“.
Místo obřího betonového monstra nebo nevzhledné pevnosti s mřížemi však architekti ze studia HOK navrhli objekt, který na první pohled zapadne mezi moderní newyorskou zástavbu. S výškou navazující na sousední budovu a elegantní fasádou krytou panely s červenavým nádechem bude stavba téměř k nepoznání od klasického administrativního mrakodrapu.
Podstatné je dodat, že stavba je součástí městského programu, jehož cílem je nadobro zavřít obávaný vězeňský komplex Rikers Island. Ostrov na řece East River s deseti věznicemi a kapacitou až 15 tisíc lidí dlouhodobě čelí kritice za nehumánní podmínky a násilí. Město se proto v roce 2019 rozhodlo populaci vězňů rozprostřít do čtyř menších moderních zařízení umístěných přímo v městských částech blízko soudů, tedy na Manhattanu, v Brooklynu, Bronxu a Queensu.
Architekti z HOK, kteří vedou návrh manhattanského i brooklynského objektu, vsadili na lidský a moderní přístup. Sami jej nazývají jako Spravedlnost a důstojnost skrze architekturu. Záměrem je, aby budova fungovala i pro veřejnost a nezničila charakter čtvrti. Spodní částí bude procházet volně přístupný průchod pro pěší, v přízemí se otevře lobby pro veřejnost, komunitní prostory a obchody. Pod zemí vznikne parkoviště pro zaměstnance policie i vězeňské služby.
Interiérový koncept pak bude mezi věznicemi ve většině na stejné bázi, přičemž zadání připomíná spíše specifikaci pro hotel než pro vězeňské zařízení. Interiéry mají za cíl potlačovat stres a nahradit nevlídné prostředí příjemnější atmosférou. Místo kovu a zářivek sází návrh na podhledy s dekorem dřeva, akustické panely pro tlumení ozvěny, teplé nepřímé osvětlení a pohodlnější nábytek.
Velká okna přivedou do obytných částí dostatek denního světla, zatímco bezpečnostní síť umožní lidem uvnitř výhled ven a zároveň zachová jejich soukromí před pohledy z ulice. Návštěvní prostory nabídnou hrací koutky pro děti a na střeše dokonce vzniknou učebny se záhony pro péči o rostliny, chybět nebude ani tělocvična či hřiště na basketbal.
Celý projekt ale od samého počátku provází ostré protesty a pochybnosti. Lídři čtvrti Chinatown na konci srpna zaslali dopis starostovi Zohranu Mamdanimu, ve kterém varují před vážným rizikem pro okolní budovy. Staveniště totiž leží na měkkém a podmáčeném podloží močálu. „Stavební plán vyžaduje nejhlubší výkop, jaký kdy byl na tomto místě pokusně prováděn, s vrtáním hluboko pod hladinu podzemní vody. Zpráva města varuje, že odčerpávání této vody během výstavby může způsobit pokles okolního terénu, a jakmile jednou poklesne, už se nevrátí,“ cituje dopis 18 zástupců komunity portál New York Post.
Město sice namítá, že spodní vodu neprodyšně odizoluje betonovou stěnou uvnitř výkopu, obyvatelé Chinatownu ale i tak trpí neustálým hlukem, prachem a zhoršeným ovzduším. Vedle protestů se stavba ovšem potýká i s prodražením a zpožděním.
Původní rozpočet celého programu ve výši 8,7 miliardy dolarů se téměř zdvojnásobil na 16 miliard dolarů. Uzavření Rikers Islandu mělo podle původního plánu z roku 2019 proběhnout do konce roku 2026, termín byl později posunut na srpen 2027. Vedení města však již přiznalo, že ani tento termín nestihne. Brooklynská věznice má být dokončena v roce 2029 a manhattanský „jailscraper“ o tři roky později.