Nejžádanější profese ve světě umělé inteligence? Experti na kontrašpionáž, kteří si vydělají miliony ročně
Anthropic letos najal na kontrašpionážní pozice 33 lidí, třikrát víc než před dvěma lety. Bývalé agenty shánějí také OpenAI, Nvidia či ASML.
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Pád šéfa Nvidie potvrdil, že z umělé inteligence se už dávno stal nejen byznys, ale i nejvyšší geopolitická hra. Titáni technologického průmyslu a jejich obchodní tajemství zajímají politické lídry a jejich špiony, protože AI píše nová globální pravidla. A tak firmy jako OpenAI či Anthropic začínají ve velkém najímat experty na kontrašpionáž.
Jensen Huang strávil v čele Nvidie víc než tři desetiletí, včas vsadil na umělou inteligenci a z firmy, kterou v roce 1993 spoluzakládal, udělal jednu z nejhodnotnějších společností světa. Minulý týden ale skončil, a to kvůli skandálům ve svém soukromém životě. Třiašedesátiletý manažer přiznal milostný poměr s Alice Huangovou, bývalou manažerkou singapurské firmy Megaspeed. Podle amerických tajných služeb, na které se odvolává deník The New York Times, ji naverbovalo čínské ministerstvo státní bezpečnosti a informace měla předávat do Pekingu.
Huangův pád přišel jen měsíc poté, co OpenAI propustilo inženýra, který podle firmy schoval odposlouchávací zařízení za televizi v konferenční místnosti určené pro porady vedení. Americké ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že byl v kontaktu s členem saúdské královské rodiny, on sám se 6. listopadu u soudu prohlásil za nevinného.
Oba případy tak ukazují, že závod o nadvládu v době boomu umělé inteligence se stal otázkou národní bezpečnosti a firmy, které ji vyvíjejí, jsou terčem zpravodajských služeb. „AI firmy vysály velkou část bezpečnostních talentů,“ řekl agentuře Reuters Christopher Falkenberg, bývalý agent americké tajné služby a dnes šéf firmy Insite Risk Management.
Čísla to potvrzují. Podle dat analytické společnosti Revelio Labs, která sleduje trendy v náboru, je cílené hledání expertů na kontrarozvědku u předních AI laboratoří novým jevem. Anthropic, tvůrce modelu Claude, letos přijal na kontrašpionážní pozice 33 lidí, zatímco loni 14 a v roce 2024 jen devět. OpenAI zvýšilo počet z devíti na 22 a i samotná Nvidia jich letos najala 16. Většina platů těchto lidí se pohybuje od 200 do zhruba 500 tisíc dolarů ročně, šplhají tedy až k 11 milionům korun.
Do firem přitom míří i lidé z nejvyšších pater amerických tajných služeb. OpenAI v roce 2024 jmenovalo do své správní rady bývalého šéfa Národní bezpečnostní agentury (NSA) Paula Nakasoneho. Anthropic v srpnu 2025 přizval do nově založené poradní rady pro národní bezpečnost bývalého zástupce ředitele CIA Davida Cohena a někdejšího šéfa kybernetické bezpečnosti NSA Davea Lubera.
Teď Anthropic, jehož vstup na burzu se blíží, hledá bezpečnostního inženýra pro sledování hrozeb, přičemž v inzerátu o sobě píše jako o „jednom z nejzajímavějších cílů na světě pro státní a pokročilé kriminální aktéry“. Podle Kathy Lavinderové z personální agentury SI Placement si šéfové firemní bezpečnosti mohou včetně akcií přijít až na čtyři miliony dolarů, tedy zhruba 86 milionů korun ročně.
Nejde jen o americké firmy. Nizozemská ASML, nejhodnotnější burzovně obchodovaná společnost Evropy a jediný výrobce nejpokročilejších litografických strojů na výrobu čipů, si v posledních letech vybudovala vlastní zpravodajské centrum a v roce 2024 najala bývalého zástupce šéfa nizozemské vojenské rozvědky Sebastiana Reyna.
Nyní ASML hledá zpravodajského důstojníka na Tchaj-wanu, kde její největší zákazník TSMC vyrábí čipy pro Nvidii. Uchazeč má odhalovat vnitřní hrozby včetně špionáže a sabotáže a potřebuje nejméně deset let praxe v kontrarozvědce. „Poptávka převyšuje nabídku lidí s relevantními zkušenostmi,“ podotkl pro Reuters Falkenberg.
Práce bývalých agentů přitom často spočívá v tom, že musí naučit manažery rozpoznat, že se na ně někdo zaměřil. Bývalý agent FBI Eric O’Neill pro magazín Fortune popsal, že přístup málokdy začíná žádostí o firemní tajemství. Spíš jde o seznámení na konferenci, obchodní představení, skleničku nebo aplikaci na seznamování a varovným signálem prý bývá vztah, který se vyvíjí nezvykle rychle. „Než bezpečnostní profesionál vznese obavy, může už být manažer citově zapletený a odmítat poslouchat,“ řekl O’Neill.