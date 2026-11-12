Jensen Huang je pryč a vyplouvá na něj další poměr, Nvidia se mezitím otřásá. Kdo je její nová šéfka?
Colette Kressová dosud řídila finance a byla u obřího růstu Nvidie. Teď střídá zakladatele firmy, který skončil po 33 letech a čelí dalšímu odhalení.
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Když Colette Kressová v roce 2013 nastoupila do Nvidie jako finanční ředitelka, zeptala se Jensena Huanga, jak dlouho ji ve funkci chce mít. „Dokud budeme žít a dokud nás smrt nerozdělí,“ vzpomínal Huang letos v jednom podcastu, jak píše deník The New York Times. Huang ve čtvrtek po skandálu kvůli mimomanželským poměrům odešel z čela Nvidie i z představenstva a firmu dočasně povede právě Kressová. Zůstane přitom i finanční ředitelkou.
Kauza se mezitím dál rozrůstá. Agentura Reuters s odvoláním na dva lidi obeznámené s věcí uvádí, že Huang měl intimní vztah ještě s další zaměstnankyní Nvidie. Jméno ženy agentura nezveřejnila a zastihnout ji nedokázala. Jde už o třetí poměr: vedle manažerky Alice Huangové, kterou americké tajné služby považují za čínskou agentku, vyšel ve středu najevo vztah s viceprezidentkou Kimberly Powellovou. Nvidia se k informacím Reuters vyjádřit odmítla, Huang ani zástupce představenstva neodpověděli.
Akcie Nvidie ve čtvrtek ztratily 5,5 procenta a od říjnového vrcholu odepsaly přes třicet procent. Firma za tento týden přišla o víc než 600 miliard dolarů tržní hodnoty, která tak poprvé od loňského července klesla pod čtyři biliony dolarů. Kressová bude Nvidii vést, dokud představenstvo nenajde trvalého nástupce mezi interními i externími kandidáty. Nový předseda představenstva Harvey Jones o ní v dopise zaměstnancům napsal, že byla klíčovou architektkou růstu Nvidie a její kapitálové strategie.
Devětapadesátiletá Kressová strávila před příchodem do Nvidie zhruba čtvrt století na finančních pozicích v technologických firmách. Začínala v Texas Instruments, třináct let působila v Microsoftu a další tři roky byla finanční ředitelkou jedné z divizí společnosti Cisco. Huang ji podle New York Times vybral z dvaadvaceti kandidátů a podle izraelského listu Globes jí na tabuli kreslil, jak se Nvidia stane velkým dodavatelem výpočetní infrastruktury pro umělou inteligenci.
Nvidii tehdy znali hlavně hráči počítačových her. K nástupu Kressovou podle vlastních slov přemluvili její dva synové, kteří byli nadšenými hráči. Za jejího působení tržby Nvidie vyrostly ze 4,28 miliardy dolarů (94 miliard korun) v roce 2013 na 215,9 miliardy dolarů (4,7 bilionu korun) v posledním fiskálním roce. Zatímco Huang byl tváří firmy, Kressová měla na starosti vztahy s Wall Street a na čtvrtletních konferenčních hovorech rozebírala analytikům výsledky, poptávku i omezení dodávek.
Turbulentní dny Jensena Huanga
8. listopadu: Sex, čipy a agenti. Nejmocnějšího muže AI revoluce pohlcuje špiónské drama s milenkou a čínskými čachry
11. listopadu: V neděli ho podrželi, o tři dny později chtějí jeho konec. Šéfa Nvidie Huanga potápí druhý tajný poměr
12. listopadu: Jensen Huang končí jako šéf Nvidie po 33 letech, doplatil na milostné vztahy. Akcie se propadají
„Má u investorů důvěryhodnost, protože na těžké otázky odpovídá napřímo,“ říká pro Wired analytik Patrick Moorhead z firmy Moor Insights & Strategy. Podle něj Kressová zdaleka nehlídá jen čísla a do hloubky rozumí i produktovému plánu od celých serverových racků po sítě a software. Bývalý manažer Nvidie, který s magazínem mluvil anonymně, ji popisuje jako mimořádně bystrou, profesionální a cílevědomou ženu, která netoleruje nesmysly a funkci zvládne převzít okamžitě. Huangovy inženýrské znalosti ale podle něj nemá a pozornosti veřejnosti se spíš vyhýbala.
Vedle toho Kressová hájila nejspornější část strategie Nvidie. Firma svou obří hotovost používá k podpoře zákazníků, aby si mohli kupovat její čipy, a kritici upozorňují, že ji to dělá zranitelnější vůči případnému poklesu. „Víme, že tomu někteří budou říkat cirkulární financování. My to vidíme jinak. Výnosy z investovaného kapitálu budou vynikající,“ řekla v srpnu podle deníku The Wall Street Journal, který připomíná, že po negativní reakci trhu zároveň přibrzdila dohodu, jež měla OpenAI pomoct se stavbou datového centra.
S ohledem na kauzu je podstatný i její postoj k Číně. Kressová jako finanční ředitelka upozorňovala, že americká omezení vývozu čipů Nvidii připravují o tržby a mohou posílit čínské konkurenty. V roce 2023 analytikům řekla, že Čína tvoří 20 až 25 procent tržeb Nvidie z datových center. Sama na růstu firmy zbohatla: podle Wall Street Journal měly její akcie Nvidie ještě ve středu hodnotu přes 800 milionů dolarů (17 miliard korun) a za poslední fiskální rok si odnesla odměny za 14,3 milionu dolarů (310 milionů korun).
Před Kressovou teď stojí firma, která na Huangovi stála víc než jiné korporace na svých šéfech. Nvidia nemá provozního ředitele a desítky manažerů podléhaly přímo Huangovi, píše Wired. „Jsme spíš plochá organizace. Vlastně nemáme organizační schémata. Tak nějak víme, kdo pro koho pracuje,“ popisovala Kressová v roce 2018. Plán nástupnictví firma neměla a představenstvo až do čtvrtka nemělo ani předsedu.
Huang přitom o tom, co po něm přijde, mluvil letos v létě na akci Startup School slavného akcelerátoru Y Combinator. Na otázku, co se stane s firmou řízenou nekonvenčně, až odejde, odpověděl přirovnáním k formuli: auto si má jezdec přizpůsobit sobě. „Až jednou zemřu v práci, řekl jsem jim, že budou muset firmu přestavět pro dalšího šéfa,“ vysvětloval. „A další generální ředitel, ať bude mít jakoukoli povahu, na to přijde.“
Mezi možnými nástupci Wired zmiňuje i dlouholeté manažery Iana Bucka, autora softwarové platformy CUDA, a Jeffa Fishera, který vedl herní divizi GeForce. První zkouškou Kressové budou úterní čtvrtletní výsledky, den nato chystá celofiremní setkání. „Hrajeme zásadní roli při budování technologie, která pohání revoluci umělé inteligence, a máme před sebou důležitou práci,“ napsala zaměstnancům v e-mailu, který zveřejnil web The Verge.