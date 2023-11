Nesmíme mrhat potenciálem žen v ekonomice. Ivana Tykač proto založila projekt zaměřený na jejich rozvoj

Uložit 0

Otázka ryze pro ženy: Jak byste se sama definovala? Jako pečující nebo úspěšnou? Podle průzkumu agentury Ipsos zaměřeného na postavení žen v české společnosti, potažmo ekonomice, se 70 procent dotazovaných žen cítí být pečujícími a 63 procent úspěšnými. Podle Ivany Tykač, podnikatelky a filantropky, je těch 63 procent žalostně málo. I proto do svých aktivit nově zařadila think tank Solvo, který má za úkol zkoumat potenciál žen v ekonomice a v ideálním případě jej rozvíjet.

„V Česku máme tříletou rodičovskou dovolenou, která se dá rozšířit i na čtyři roky. A málokdo si uvědomuje, že když v dnešní době žena vypadne na tři roky z oboru, pak si pořídí další dítě a vypadne na další tři roky, ujede jí vlak. A to je velký problém, zejména když nám na trhu práce chybí 250 tisíc lidí. Na mateřské je totiž přesně těch 250 tisíc žen a jen pět tisíc mužů,“ uvedla podnikatelka na konferenci Money Maker, kterou CzechCrunch pořádal v pražském centru Cubex.

Sama se už delší dobu společně se svým manželem Pavlem Tykačem angažuje v pomoci ženám samoživitelkám v rámci obecně prospěšné společnosti Women for Women. Nyní ale své aktivity rozšíří i na podporu žen v pracovním procesu a na to, aby Česko nemrhalo jejich potenciálem tím, že je nijak zásadně nemotivuje k tomu, aby pracovaly, i když mají malé děti. Společně s Alexandrem Braunem, expertem na politický marketing, jenž se mimo jiné podílel i na kampaních ANO, a političkou Michaelou Marksovou-Tominovou, bývalou ministryní práce a sociálních věcí ve vládě Bohuslava Sobotky, tak založila think tank Solvo.

Foto: Jan Nechvíle / CzechCrunch Tykač hovořila o tom, jak v Česku mrháme potenciálem žen v ekonomice

„Jeho základní osou jsou tři věci: ženy a jejich potenciál a jejich zapojení do společnosti. Dále dětství, protože je důležité si uvědomit, jaké mají děti skutečné potřeby, a také umělá inteligence, protože to je něco, co nás bude v budoucnosti nejvíce ovlivňovat,“ vysvětlila Tykač. Důvodem pro založení institutu, který chce pomoci ve společnosti něco změnit, je také fakt, že Ivana Tykač podle svých slov nesnáší regulace a kvóty. Proto je přesvědčená, že je třeba podnítit transformaci jiným způsobem.

„Společně s agenturou Ipsos jsme provedli výzkum, z něhož vyplývá, že se 70 procent žen cítí jako pečující. A pay gap, který vzniká, souvisí právě s tím, že se ženy takto cítí. Jsou tak vychovávané, není to něco, co by bylo dáno geneticky, ale velmi těžko se to přeučuje. Muži tak mají daleko větší prostor se neúčastnit péče o děti, ženy pak tím spíše vypadávají z pracovního procesu, přestanou kariérně růst,“ přibližuje Tykač.

Dostat ale zmíněnou armádu 250 tisíc žen zpět do pracovního procesu bude podle Ivany Tykač velmi náročný proces, který se nedá snadno uchopit. Jako jednu z věcí, která by mohla přispět, zmínila například něco, co je ve světě již běžné – sdílená pracovní místa. Příkladem může být asistentka, která může pracovat jen čtyři hodiny a pak ji vystřídá na stejnou dobu druhá. Osvědčené je také větší zapojení rodiny, komunity a samozřejmě muže.

„Velmi mě překvapilo, že jeden z nejmenších pay gapů je v zemích, jako je Itálie, Rumunsko či Polsko, což jsou historicky katolické země. Když se do toho člověk ponoří hlouběji, zjistí, že tam stále velmi dobře fungují větší rodiny. Žena se tedy může velmi brzy vrátit do práce. Skvělá je v tomto ohledu i Francie, kde se ženy nepustí pracovního procesu, i když jsou doma, protože se tam více zapojují muži. U nás je mužů na rodičovské jen pět tisíc. Kdybychom s tím něco udělali, mohli bychom zkrátit čas, který na ní tráví ženy,“ uvedla Tykač.

Během konference Money Maker se také Ivana Tykač díky otázce z publika dotkla tématu, které v poslední době stále hojněji koluje nejen po internetu. Tedy to, že někteří samozvaní odborníci tvrdí, že matka by měla s dítětem trávit prvních pět až šest let života, jelikož je to esenciální pro jeho zdravý psychický vývoj. O této problematice psala pro CzechCrunch rozsáhlý článek redaktorka Lenka Chlubnová. Odborníci na psychologii jí dali zřetelně najevo, že jde o neověřené informace, což je názor, který sdílí i Ivana Tykač.

„Když se podíváte na to, co dneska děti opravdu potřebují, zjistíte, že se chtějí především bavit a mít čistou hlavou. A to je velmi náročné uspokojit. Nebo si myslíte, že je toho matka schopná po dobu 12 až 13 hodin denně celých pět až šest let? Když má k tomu na starosti domácnost a k tomu dvě děti, což je v Česku průměr? Jeden známý psycholog říká, že na výchovu dítěte je potřeba dva a půl člověka, takže když je to vážně jen na matce, není se čemu divit, že je pak naprosto vyčerpaná,“ řekla rezolutně Ivana Tykač.

A dodala, že se pak není čemu divit, když z takového myšlenkového přesvědčení vyvěrá celá řada jiných problémů: úzkosti či partnerské neshody, které v mnoha případech vedou až k rozvodu. Jejich míra je v Česku stále velmi vysoká, aktuálně se pohybuje kolem 48 procent. Ivana Tykač své vystoupení na konferenci ale uzavřela tím, že vnímá, že se situace obrací k lepšímu. Za několik let se tak o tom třeba budeme moci přesvědčit.