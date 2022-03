Netflix už nějakou dobu není jen chill. Pasivní sledování filmů a seriálů před časem rozšířil speciální epizodou Black Mirror s názvem Bandersnatch, kde si diváci mohli vybrat směřování děje. Dalším krokem ve zvyšování interaktivity platformy bylo pak loni v srpnu uvedení jednoduchých mobilních her, dostupných přímo na streamovací službě. Teď Netflix potvrdil, že jeho plány půjdou mnohem dále, koupil totiž finské herní studio Next Games.

Dosud nezávislí vývojáři vytvořili například Stranger Things: Puzzle Tales, logickou hru typu Candy Crush, obsahující vlastní příběh z populárního seriálu. Next Games stojí také za hrou The Walking Dead: Our World na motivy televizního zombie hitu Živí mrtví. Netflix teď za studio nabídl 65 milionů eur (asi 1,7 miliardy korun). „Věřím, že spolu s Next Games dokážeme vybudovat nabídku skvělých her, které potěší naše uživatele po celém světě,“ uvedl šéf her Netflixu Mike Verdu.

Zdůraznil přitom rozsáhlé zkušenosti finských vývojářů s tvorbou mobilních her podle velkých zábavních franšíz a schopné vedení firmy. „Těšíme se, že Next Games se k Netflixu připojí jako klíčové studio ve strategicky důležitém regionu a jako zdroj talentu pro naše interní herní studio,“ napsal Verdu. Streamovací služba tak dále buduje nový zdroj byznysu vedle audiovizuálního obsahu.

Netflix se do herního světa pouští paralelně s tím, co po přítoku uživatelů na počátku pandemie výrazně zpomalil jeho růst. V předchozím čtvrtletí si připsal o něco méně předplatitelů, než se očekávalo, a navíc s velice nízkým číslem počítá i pro to současné. Hodnota firmy po ohlášení takových projekcí koncem ledna spadla o pětinu.

Na Netflix přicházejí mobilní hry Foto: Netflix

Na neuspokojivou rychlost růstu v poslední době narážejí také jiné služby. Disney+, které první rok od spuštění získávalo předplatitele v desítkách milionů za čtvrtletí, koncem toho loňského stagnovalo. Od té doby si výrazně polepšilo, raketový růst ale spíš končí. Nedávno zase Wall Street zklamala streamovací služba Roku. A když televize ViacomCBS, nově patřící Paramountu, ohlásila zaměření primárně na streamování, její akcie se propadly o pětinu.

Vedení Netflixu říká, že svůj potenciál poměřuje s publikem klasického pozemního vysílání, stále mnohonásobně větším než jeho uživatelská základna. Zároveň od něj ovšem už dříve zaznělo, že hlavní konkurencí pro streamovací službu je třeba hra Fortnite. Reagovat na to uvedením vlastních videoherních titulů je poměrně logické a navíc může pomoci publikum ještě více ponořit do světa seriálů či filmů.

Jak? Tím, že jsou s nimi hry přímo propojené. Vedle Puzzle Tales od Next Games Netflix loni v listopadu nabídl také retro plošinovku Stranger Things: 1984 a Stranger Things: The Game. Služba prozatím nezveřejnila žádné konkrétní statistiky zájmu o hry, při posledním oznamování finančních výsledků jen zaznělo, že rychle roste a nabízí uživatelům nový způsob, jak interagovat se svými oblíbenými franšízami.

Akvizice Next Games, podle webu Crunchbase teprve šestá v historii Netflixu, by přitom mohla být stále jen konzervativním experimentem. Když se v hovoru s investory produktového šéfa Grega Peterse nedávno zeptali na obří nákup Microsoftu, který za vydavatelství Activision Blizzard utratil 69 miliard dolarů, odpověděl, že větší investice do her jsou ze strany streamovací služby pravděpodobné. Další by se prý mohly objevit ještě letos.

Nákup Next Games je prozatím pouze ve fázi nabídky ze strany Netflixu, jeho dokončení ale bude nejspíš jen formalitou. Jak uvádí agentura Reuters, firma finskému studiu nabídla 2,1 eura za akcii, což byl dvojnásobek jejich tehdejší hodnoty. Představenstvo Next Games už nabídku přijalo a vyzvalo akcionáře, aby udělali totéž. Očekává se, že vše bude hotovo ve druhém čtvrtletí letošního roku.