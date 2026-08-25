Netflix v Česku konečně spouští novou mobilní aplikaci. Připomene vám TikTok
Nekonečné scrollování skrz krátká videa má být prý stejně zábavné jako samotné sledování filmů a seriálů, hlásí streamovací obr.
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Streamovací služba Netflix v Česku od úterního večera postupně spouští novou verzi své mobilní aplikace. Ta kromě klasického sledování filmů a seriálů sází i na tak trochu jiný zážitek – který vám nápadně připomene uživatelský zážitek z TikToku. Aplikace staví na krátkých videích přizpůsobených pro vertikální prohlížení na užší obrazovce telefonu.
Ústřední novinkou se v aplikaci Netflixu stává videokanál nazvaný Klipy, který má divákům zrychlit hledání pořadů ke zhlédnutí. Podobně jako zmiňovaný TikTok vám v Klipech netflixovská appka nově nabídne výběr krátkých ukázek z filmů a seriálů. „Chceme, aby objevování na mobilních zařízeních bylo stejně zábavné jako samotný obsah,“ říká technologická šéfka streamovací služby Elizabeth Stoneová.
Z kanálu Klipy si můžete skrz jednotlivá videa uložit věci na seznam pořadů ke zhlédnutí, sdílet konkrétní klip nebo novou funkci využít pro personalizované doporučení obsahu. Netflix plánuje přidat i podcasty, živé přenosy a sbírky seřazené podle žánrů a vašich zájmů. Streamovací společnost aplikaci průběžně aktualizuje nejen na telefonech, loni Netflix proměnil i její televizní verzi. Ani mobilní aplikace není úplnou novinkou, v USA a dalších zemích je už několik měsíců k dispozici. Teď už je Netflix v novém i v Česku.