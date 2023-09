Nevyhořte v práci s Hughem Jackmanem. Slavný herec aplikuje jednoduché pravidlo

Je silný, rychlý, skvěle se regeneruje, jde z něj strach a má nebezpečně ostré adamantiové drápy. Takový je ale Hugh Jackman pouze ve filmech, kde hraje Wolverina. V běžném životě je člověkem, který musí řešit problémy jako zbytek světa – a vyhoření je jedním z nich. Syndrom, který bují zejména z přílišné přepracovanosti, je reálnou hrozbou i pro áčkové hollywoodské herce. A když někdo jako on radí, jak tomu předejít, mohou si odnést nějaký tip i ostatní.

Možná jste se i vy někdy ocitli v situaci, kdy jste se ráno budili s úzkostnými pocity a přehnaným přemýšlením nad tím, jestli vaše práce dává smysl. Syndrom vyhoření je vážný problém, který má jen v Česku ohrožovat až pětinu populace. Někdy se lidé dostanou do začarovaného kruhu, kdy jsou natolik přepracovaní a psychicky vystresovaní z nálože práce, že se v jejich hlavách přepne pomyslný knoflík a ocitnou se v otupělém stavu, z něhož se jen těžko dostává ven.

Vyhoření se ale dá předcházet, pokud si člověk uvědomí, že se něco takového blíží – syndrom totiž nastupuje v několika fázích. Když už sami na sobě začnete pozorovat, že toho máte na stole jednoduše moc, zanedbáváte své nejbližší, nemáte čas na věci, které vás dělají šťastnými, a třeba si všimnete, že přestáváte řešit i ty nejzákladnější hygienické úkony, zastavte se, párkrát se zhluboka nadechněte a osvojte si pravidlo 85/15, kterým se řídí špičkoví sportovci i Hugh Jackman.

Nemá smysl jet nadoraz

Dnešní hektická doba si vyloženě říká o to, aby toho lidé chtěli stihnout maximum za co nejkratší čas. Prostě takový sprint. Hugh Jackman, který mimo jiné teď trénuje na roli v novém Deadpoolovi s Ryanem Reynoldsem, ale pracovní nasazení chápe spíše jako maraton, během kterého musí člověk chytře rozprostírat svůj výkon a nevyčerpat se hned v začátcích. A právě s tím se pojí i pravidlo 85/15, nazýváno také 85 %, kdy lidé v práci nejedou nadoraz, na maximum, ale šetří síly.

„Když většině špičkových sportovců řeknete, aby běželi na 85 procent své kapacity, poběží rychleji, než když jim řeknete, aby běželi na 100 procent. Jde spíše o uvolnění, formu a optimalizaci svalů správným způsobem,“ řekl Jackman v podcastu Tima Ferrisse. Efektivitu tohoto přístupu ve světě běžců dobře ilustruje i americký sprinter Carl Lewis, který opakovaně vyhrával závody, ačkoliv běžně ze startovních bloků vybíhal jako poslední. Byla za tím strategie.

V momentech, kdy soupeři na posledních desítkách metrů trati takříkajíc zařazovali vyšší rychlost a šli proti limitům svých těl, Lewis udržoval konstantní tempo na 85 procentech – a stále je dokázal předběhnout. Dodatečná námaha jim totiž odčerpávala energii, což se odráželo na jejich přirozené formě. Ve skutečnosti tak zpomalovali – a závod mohli prohrát. Za svou kariéru vyhrál Lewis devět olympijských zlatých medailí, tudíž pravidlo 85/15 zjevně mělo svůj význam. A lze ho aplikovat i na pracovišti.

Základní poučka spočívá v tom, že je vhodné si zbylých 15 procent z nasazení nechávat pro sebe. I podle některých expertů na duševní zdraví je tento přístup vhodný pro udržování „stabilní rychlosti“ a nepřetěžování se. „Pracovat na 85 procent neznamená polevit. Je to prostě zabudování určité péče o sebe do pracovního dne a uvědomění si, že náš nejlepší výkon je dostačující, jinak to povede k vyhoření,“ říká například britská odbornice Anji McGrandles, která radí s duševním zdravím na pracovištích.

Samozřejmě je k tomu potřeba přistupovat s rozmyslem. McGrandles má i několik konkrétních tipů, jeden z nich označuje za nástroj 1-3-5. Spočívá v tom, že si na začátku dne vybereme ze seznamu jeden velký úkol, tři střední a pět menších – a na ně se pak soustředíme. Dále je dobré si naplánovat přestávky nebo dát všem jasně najevo, že máte své hranice. A uvědomit si, že život není jen vypjaté pracovní nasazení, které se dříve nebo později na člověku podepíše.