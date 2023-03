Nová česká hra vás zve do tajemné říše za zdí. Inspirovaly ji ilustrace Adolfa Borna i filmy Karla Zemana

Po práci ji tvořili tři kamarádi, žádní zkušení vývojáři. Inspiraci si bere z míst, odkud moc her nečerpá. Zároveň trochu připomíná oblíbené tituly dalšího domácího studia Amanita Design. Právě vydaná adventura Beyond the Wall není kdovíjak velký projekt, ale baví okolnostmi svého vzniku i tajemnou a pohádkovou atmosféru. Odvážíte se za zeď?

Doba pandemická přinesla různé příběhy, ten o zrodu adventury Beyond the Wall ale patří k těm veselejším. Právě během covidových večerů totiž nová česká hra od studia Rocking Toy vznikala. Nedávno dostala na telefony a nyní vychází i pro PC na Steamu. A jak musí být na první pohled z obrázků a traileru zřejmé, přenese vás do tajuplného světa. Tedy do míst, která jsou žánru adventur velice blízké. Však vzpomeňte třeba na Kyrandii nebo na hry od české Amanity. Však i o nich ještě bude řeč.

V roli malé dívky zazvoníte na dveře kamaráda, ale nikdo neotvírá. Jenže v domě se svítí. A tak vyrazíte za dobrodružstvím, které podle slov autorů mísí fantazii a skutečnost se špetkou humoru. „Předloni jsem šel navštívit známé do Modřan. Je tam zajímavý pohled. Ve válející mlze se z lesa vynořoval panelový dům uprostřed lesa. Byl to takový zajímavý atmosférický obraz. A z toho pocitu se pak začal skládat náš svět,“ říká pro CzechCrunch Tomáš Barnet, jeden ze tří tvůrců hry.

Ten tvoří mladé studio Rocking Toy se dvěma přáteli. Sám má na starosti díky profesním zkušenostem grafiku, dlouholetý kamarád Martin Novák zase vývoj. Ondřej Vosátka coby muzikant pro hru připravil hudbu. „Zároveň jsme chodili do práce. Nikdo z nás nic takového předtím nedělal, takže jsme museli vše objevovat, zkoušet a shánět informace, jak na to. Prošlápli jsme pár slepých uliček, ale nakonec se to podařilo a hra je na světě,“ popisuje Barnet.

Méně jasné plány na stvoření vlastní hry v hlavě nosil přes dvacet let. Když od myšlenek začal prvně přecházet k činům, chtěl pro Beyond the Wall stvořit jen čtyři úrovně plné hádanek k vyřešení. Jenže pak přicházely další nápady a je jich třináct. Kromě výletu do pražských Modřan se v nich prý zrcadlí i zážitky z dávného dětství, ale především ve videoherním světě vcelku neobvyklý zdroj inspirace. Klasická česká animace.

„Mám rád Jiřího Brdečku a Jiřího Trnku, Adolfa Borna, filmy Karla Zemana nebo výtvarníka Františka Skálu. Od nich je ta inspirace největší,“ říká grafik. A tak se v Beyond the Wall objevují výjevy, které byste klidně mohli vidět právě v dílech zmiňovaných autorů, kteří stvořili třeba podobu Macha a Šebestové nebo Ukradenou vzducholoď. Drobná hlavní hrdinka se tak potká se obřími žabáky, navštíví lišákovo doupě, setká se i s obří housenkou. A to vše pouze za doprovodu zvuků a hudby, jinak hra nemluví.

Důvod je hlavně praktický, odpadá tím spousta starostí s překlady pro různé trhy a hra tím pádem může snadno vyrazit do celého světa. „A mně se také líbí, že je vše vyjádřeno animací, zvuky, hudbou a kresbou. Je to takový mezinárodní jazyk, kterému každý rozumí. Jako když koukáte na grotesku s Chaplinem,“ říká Barnet. Právě spolehnutím se na nemluvný zážitek hra od Rocking Toy navíc připomíná i další inspiraci.

Zkušenější hráči nebo znalci české herní scény si totiž musí nutně vzpomenout na jiné domácí herní studio Amanita Design. To proslulo hrami, v musíte stejně jako v Beyond the Wall vyřešit různé hádanky a překonat překážky, ale nebývají v tomto ohledu přehnaně náročné. Daleko víc než na výzvu se soustředí na nádherný celkový dojem, krásný vizuál a podmanivý zvuk. Občas je to legrační jako v případě hry Chuchel, jindy strašidelné jako u Happy Game, někdy zas až s lehce pohádkovým nádechem jako třeba u Samorostu.

Beyond the Wall ale není nějakou lacinou snahou o odvar z Amanity. „Jsem jejich velký fanoušek, jsou to mistři. Srovnání s nimi je pro mě velká pochvala, ale zároveň bych byl nerad, aby se říkalo, že je kopírujeme nebo vykrádáme. Možná tam je nějaký vliv, ale to proto, že mě jejich hry prostě formovaly. Rádi bychom se zapsali u hráčů po svém,“ říká Barnet.

U mobilních hráčů už se chvilku zapisují, Beyond the Wall je k dispozici pro iOS i Android. Nyní ale i na častokrát opakovanou radu zaznívající z české vývojářské komunity vydali svou hru na počítače. Technicky na to titul byl připravený, stačilo prý jen pár drobných úprav jako přidání kurzoru myši. Majitelé PC si hru mohou pořídit na Steamu za 6,89 eura, tedy asi 160 korun.

Martin, Ondřej a Tomáš tak s trochou nadsázky vytvořili hříčku ze svých dětských snů, která ale pobaví i dospělé. Podobné sny má přitom kdekdo, ale k jejich zhmotnění v herní podobě to dotáhne málokdo. A navíc je to ten nejlepší odrazový můstek do budoucna. „Nápadů máme dost a já už se těším, až na nich začneme pracovat. Nejkrásnější je to všechno vymýšlet. Mám radost, že kluci chtějí také pokračovat. Když vezmu že jsme nic neuměli, tak musím říct že jsem na ně hrdej, jak to zvládli. Bez nich by nebylo nic,“ uzavírá Barnet.