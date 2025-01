Nová Tesla Model Y přijíždí i do Česka. V plné výbavě a s vyšší akcelerací vyjde na 1,5 milionu

Uložit 0

V březnu bychom měli na českých silnicích začít potkávat nové modely elektromobilů Model Y od Tesly. Kalifornská automobilka Elona Muska spustila na očekávaný facelift svého populárního crossoveru objednávky a zahájení dodávek slibuje právě v březnu. Prozatím má v nabídce jen vrcholný model s označením Launch Series, který nabízí společně s novým designem i několik specialit. V Česku jeho cena činí 1 529 900 korun. Kdy dorazí i další varianty s nižším výkonem nebo pohonem zadních kol, zatím není jasné. Nejlevnější Model Y (tedy předchozí generace) aktuálně stojí téměř 1,1 milionu korun.

Veřejnosti se Model Y poprvé představil v roce 2019, o rok později v něm začali jezdit první řidiči. Začátkem letošního roku se kompaktní elektrický crossover poprvé dočkal modernizace, která byla odhalena přednostně pro čínské zákazníky a další trhy v asijsko-pacifickém regionu. O faceliftu, interně označovaném jako Juniper, se dlouho mluvilo a Tesla v něm vsadila na podobné prvky, s nimiž před dvěma lety představovala osvěžený Model 3.

Na první pohled je nejvýraznější proměna přední masky, která je ostřejší. Dominuje jí světelný pás, který známe například ze Cybertrucku nebo nedávno představeného autonomního Cybercabu. Také zadní světla jsou nahrazena jednolitou světelnou lištou. Tesla uvádí, že vše přepracovala za účelem zvýšení aerodynamiky, účinnosti a dojezdu.

Vylepšení se dočkal také interiér, v němž je ambientní osvětlení, měkká povrchová úprava a velký 15,4palcový dotykový displej vpředu doplňuje nově i osmipalcová obrazovka pro cestující vzadu. Přibyla také odvětrávaná sedadla a elektricky sklopná zadní sedadla.

Nový Model Y nabízí také akustické sklo, které má ještě lépe chránit před hlukem a také vylepšovat hudbu, pro kterou Tesla do svého elektromobilu umístila „neviditelné“ reproduktory do bočních dveří. Plynulou ovladatelnost, vyšší komfort, citlivější řízení a tišší jízdu má zajistit také nově vyladěné odpružení.

Dojezd nového Modelu Y s pohonem všech kol, který je k dispozici již nyní v rámci zmíněné Launch Series, nabízí podle metody WLTP vzdálenost 568 kilometrů. Facelift získal také jednu novou kameru navíc, osmá přibyla v uhlazenějším předním nárazníku a má zlepšit parkování a fungování Autopilota.

Kdo si limitovanou edici Launch Series objedná, získá navíc speciální znak na dveřích zadního zavazadlového prostoru, znak osvětlení kaluží, nápis na štítku prahu, nápis na nabíjecí konzoli, prémiovou textilní výbavu a veganský semiš v černém interiéru. Navíc se dodává s funkcí Acceleration Boost, která má zajistit zrychlení z 0 na 100 kilometrů v hodině za 4,3 sekundy. V ceně je tažné zařízení a také základní systém Autopilot, který zahrnuje automatické řízení a adaptivní tempomat.

Facelift Modelu Y přichází pro Teslu jako na zavolanou. Rok 2024 byl totiž pro americkou automobilku po dlouhé době prvním, kdy zaznamenala meziroční pokles odbytu svých vozidel. Tesla čelí nárůstu konkurence zejména ze strany čínských výrobců elektromobilů, kteří přicházejí s velkým množstvím nových modelů a také agresivní cenovou politikou, čímž si ukrajují podíl na trhu. Právě Čína je přitom pro Teslu dlouhodobě klíčovým odbytištěm, i proto si jako první trh pro nový Model Y vybrala právě tuto zemi.

Po pěti letech od svého představení sice tento vůz neprochází radikálními změnami, ale některými prvky se více přibližuje čínským elektromobilům, které rostou na oblibě u tamních řidičů. Původně se spekulovalo o tom, zda automobilka nedá do nového Modelu Y stejně jako do Cybertrucku také hranatý volant a systém steer-by-wire, ale nakonec si elektrický crossover zachovává kulatý volant. Podle dosavadních informací a dostupných obrázků na webu Tesly to zároveň vypadá, že automobilka vrátila páčku blinkrů, zatímco v Modelu 3 přesunula volič přímo na volant. Ovládání směru jízdy zůstává na displeji.