Nové Diablo, nový StarCraft, nový Warcraft. Podívejte se na první trailery trojnásobného herního překvapení
Pusťte si trailery na Diablo V, World of Warcraft Forever i nový StarCraft, První dvě hry jdou ve známých šlépějích, ta třetí volí úplně novou cestu.
Baví vás CzechCrunch?
Vídejte ho na Googlu častěji.
Už odhalení jediné z nich by byla pořádná bomba. Ale jejich vývojáři se rozhodli odpálit těch bomb několik. Podívejte se na nové Diablo a nový StarCraft v prvních filmových trailerech, které vás nejenže přenesou nejen do jejich fantasy a sci-fi světů, ale navíc odhalují i termín vydání obou pokračování slavných sérií. A k tomu přidejte třeba jednu velkou novinku pro World of Warcraft. Nebo spolupráci s Netflixem.
Bývala to každoroční tradice. Videoherní vývojáři ze studia Blizzard pořádali akci BlizzCon, na které ukazovali své plány a odhalovali novinky. Jenže v posledních dvou letech se BlizzCon nekonal. Teď se po pauze vrátil a Blizzard čekání vynahradil několikanásobně. Odhalil nové Diablo (ke kterému přidal ještě oznámení animovaného seriálu), nový StarCraft, nový World of Warcraft i nečekané rozšíření Warcraftu 3.
Už pátý díl série Diablo hráče opět vezme do temného fantasy světa sužovaného válkou andělů a démonů. První trailer na Diablo V kromě tohoto konfliktu ukazuje i plánované datum vydání, kultovní značka hráče opět pohltí na jaře roku 2029. Premiéra animovaného seriálu, na němž Blizzard spolupracuje s Netflixem, ještě známá není. Nicméně krátce po novém Diablu si zahrajeme i nový Starcraft. Ačkoliv jiný, než jsme znali dosud.
Oba díly Starcraftu patřily mezi nejslavnější strategické videohry své doby, ale od dvojky uplynulo už dlouhých šestnáct let. Kdo se obrní trpělivostí a počká ještě čtyři další, dočká se návratu téhle sci-fi značky. Nikoliv však ve strategické hře, ale ve střílečce Starcraft, která kromě nového žánru slibuje i otevřený herní svět.
A snad aby těch velkých návratů nebylo málo, na BlizzConu se představil také (staro)nový World of Warcraft Forever. Ten se už 4. listopadu zařadí po bok současné hry i její verze Classic a poskytne zážitek co nejvíc připomínající prapůvodní titul z roku 2004. Ale i tak obohacený o nová zákoutí světa Azeroth. Do kterého se podíváme i v úplně novém – a hlavně už teď dostupném – rozšíření Forsaken Kingdom pro Warcraft 3 Reforged!