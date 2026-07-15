Nově otevřenou zahradu Pražského hradu zdobí severský nábytek. Lidé si ho mohou sami přesouvat
Obloukové lavice kopírují záhony i kruhový altán, barevný odstín nábytku pak navazuje na cihlové stěny Hartigovské zahrady.
Byla nepřístupná více než 10 let. Nedávno se Hartigovská zahrada, jedna z nejmalebnějších částí jižních zahrad Pražského hradu, vzniklá v roce 1670, znovu otevřela veřejnosti. Historický prostor obklopený břečťanem a cihlovými stěnami teď doplňuje mobiliář dánské značky HAY, který do zahrady dodal online obchod s kurátorovaným severským designem Designspot.
Nový mobiliář – stolky, židle a lavice – musel respektovat charakter zahrady a zároveň vytvořit přirozené místo pro odpočinek návštěvníků. „Tento historický, téměř komorní prostor si žádal citlivý přístup. Hledali jsme nábytek, který na sebe nebude strhávat pozornost, ale stane se přirozenou součástí zahrady,“ říká zakladatel Designspotu Jan Randa.
Jedním z hlavních požadavků Pražského hradu byla odolnost a snadná údržba nábytku. Po vzoru jiných evropských metropolí měl být taky mobilní, aby si jej návštěvníci mohli sami přesouvat. Obloukové lavice kopírují záhony i kruhový altán, barevný odstín nábytku pak navazuje na cihlové stěny zahrady.