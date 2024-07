Obaly na mobil jsou jako fast fashion: levné a trendy. Fixed jde proti proudu s udržitelnými pouzdry

Uložit 0

Trh s příslušenstvím k mobilům a dalším chytrým zařízením připomíná fast fashion. Tedy rychle vyrobit za minimální náklady, přebytečné vyhodit a připravit se na novou sezónu. O ekologii a udržitelnosti nemůže být v tomto případě řeč. Česká společnost Fixed přesto věří, že i v tomto segmentu cesta k lepší budoucnosti existuje, a před několika týdny začala prodávat udržitelný obal, který je od těch klasických k nepoznání.

„Když jsme uvažovali o tom, že bychom chtěli přivést na trh nějaké produkty, které budou recyklované nebo budou mít něco společného s udržitelností, tak jsme si dali podmínku, že zákazník nesmí poznat, že se jedná o recyklovaný produkt. Cíl je, aby uživatel nemusel trpět tím, že si kupuje něco udržitelného, a to jak co se týče kvality, tak ceny,“ říká zakladatel firmy Fixed Daniel Havner, který byl hostem podcastu BrandStories, v němž nahlížíme do zákulisí českých firem. Pustit si ho můžete na YouTube, Spotify či v Apple Podcastech nebo v přehrávači výše.

To, že svým udržitelným obalem firma necílí na lidi, které zajímá pouze nízká cena, si jsou ve Fixed vědomi. Mobily se ale podle Havnera staly nepostradatelnou součástí našeho života a investujeme do nich nemalé peníze. Čím dál tím více lidí si proto uvědomuje, že k nim potřebují i kvalitní příslušenství, ne jen kus igelitu. O to více, pokud jde o jiná příslušenství než jen obal.

„Chápu, že spousta lidí chce trendy obaly. Pokud se ale budeme bavit o nabíjení nebo ochranných sklech, tak to nechcete měnit jednou za dva až tři měsíce nebo častěji. Ochranné sklo je třeba nádherný příklad. My jsme zrovna uvedli na trh novou řadu ochranných skel, která jsou výrazně houževnatější a výrazně lépe lepí, prostě vydrží na mobilním telefonu déle než základní skla. To, na co se ale soustřeďuje Čína, je hlavně cena, a ne odolnost,“ vysvětluje Havner.

Čínu ale nechce nijak démonizovat. I Fixed v Číně vyrábí, protože je to země s nejmodernějšími technologiemi a nízkou cenu produkce. V Čechách má firma ale laboratoř, kde své výrobky připravuje, do Číny pak zadává pouze zhotovení podle jasně stanovených parametrů. Přestože kvalitu produktu tímto vyřešili, majitele firmy trápila uhlíková stopa, kterou především obaly na mobil při cestě z Číny produkují, protože se zásilky posílají letadly.

„Jedná se o produkt, u kterého je uhlíková stopa obrovská,“ říká Havner, a tak vznikl nápad vyrábět nově nabízené recyklované obaly rovnou v Česku, aby byl jejich dopad na životní prostředí ještě menší: „Spočítali jsme si to a naše recyklovaná pouzdra, která vyrábíme u nás, mají až o polovinu nižší uhlíkovou stopu než ta klasická, vyráběná v Číně.“

