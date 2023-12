Od hraní her přes slevové portály k vývojářské agentuře s valuací 80 milionů. Able má teď nového investora

Tým agentury Able

Václav Faraga se začal zajímat o IT už ve svém mládí, kdy přešel od hraní strategických počítačových her ke stavbě webových stránek. Okolo roku 2011 s tehdejším spolužákem Tomášem Melichárkem založili v době jejich největšího boomu několik slevových portálů a během jednoho roku se dostali na obrat ve výši osmdesát milionů korun. I když tento byznys po čase zanikl, dal se díky němu dohromady tým vývojářů, kteří položili základy agentury Able. Mezi jejích 150 klientů se řadí Kofola nebo třeba AAA Auto a teď firma nabrala i nového investora.

Zpočátku se Able zaměřovala hlavně na e-commerce řešení a tvorbu webů, nyní má své těžiště ve vývoji softwaru a aplikací na míru. Na rozdíl od většiny agentur v průběhu let přibrala na palubu také investory, což se podepsalo na vlastnické struktuře firmy. Kromě dvou zakladatelů drží podíl tři klíčoví zaměstnanci a tři investoři – skupina DataLife Václava Kleibla, investiční vehikl Zdeňka Sluky ZenX a nově se mezi ně zařadila skupina internetových firem Point FM Marka Kříže.

Kříž, jenž ještě před svými třicátými narozeninami úspěšně prodal dvě firmy, nově v Able vlastní podíl pět procent, který podle svého vyjádření nakupoval při valuaci 80 milionů korun. Šlo tak o částku ve výši čtyř milionů korun.

„Agentury jsou podceňované byznysy, které generují cashflow a pozitivní EBITDA (zisk před zdaněním, úroky a odpisy). Při správném managementu dokážou odolat času. Zároveň díky zaměření na fintech se Able dlouhodobě pohybuje v oblasti, které rozumím a jíž se velmi pravděpodobně budu celý profesní život v nějaké podobě věnovat,“ komentuje Kříž důvody, proč se rozhodl investovat.

Foto: Radek Úlehla Marek Kříž, zakladatel Point FM

„Poté, co Marek prodal fintech Zaloto, měl volnější kapacitu a zmínil se, že se dívá po investici v oblastech, které mu jsou blízké – fintech, medtech a consulting. My tyto tři oblasti propojujeme. A nad rámec toho si lidsky sedíme,“ komentuje Faraga.

Vývojářské agentuře se přitom po byznysové stránce daří. Podle svého spoluzakladatele se má letos v obratu přiblížit hranici padesáti milionů korun a zisk (vyjádřený jako EBITDA) má zespoda atakovat deset milionů korun. „Do těchto čísel nepočítáme příjmy z grantu, které jsme čerpali a jež během posledních tří let vygenerovaly 36 milionů korun,“ doplňuje Faraga.

Able celkem vyvinula přes tři sta softwarových řešení pro více než 150 klientů, mezi nimiž jsou například AAA Auto, Essox či Kofola. Jedním z posledních příkladů je startup encall, jenž se zaměřuje na optimalizaci dodávek elektřiny a plynu. Agentura pro něj vyvinula srovnávač energií a řešení do svého mobilního bankovnictví George zařadila Česká spořitelna.

Ačkoliv se agentura z většiny zaměřuje na dodávky softwaru na míru, poslední dva až tři roky vyvíjí také vlastní startup z oblasti takzvaného insurtechu, tedy technologií v pojišťovnictví. Pod názvem Verzuz je napojený na systémy více než deseti pojišťoven v Česku a na Slovensku a klientovi umožňuje mít pouze jednu platformu, přes kterou může svým vlastním zákazníkům třeba spočítat hodnotu pojištění.

„Příkladem může být AAA Auto. Každé auto, které od nich odjede, musí být pojištěné. Než měli Verzuz, chodili jejich obchodníci při prodeji auta do několika systémů pojišťoven, na místě zákazníkovi počítali několik nabídek a celý proces byl značně zdlouhavý. Dnes se veškeré údaje o vozidle spočítají automaticky na pozadí a zobrazí se přímo v interním systému,“ přibližuje Faraga.

Řešení se nyní jako spin-off odděluje do samostatné agentury. „Od doby, kdy jsme začali Verzuz prodávat, vidíme velký zájem ze strany potenciálních klientů a jsme v kontaktu nejen se stejnými typy klientů, jaké už máme, ale hlavně s bankami a finančně poradenskými skupinami,“ dodává Faraga.