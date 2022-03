Skladon, firma, která e-shopům poskytuje skladovací prostory a kompletní logistické služby kolem rozesílání zásilek, loni vyšplhala se svým obratem na 121 milionů korun. To je proti roku 2020 víc než jedenapůlnásobný nárůst. Během minulého roku proteklo jejím skladem skoro 4,8 milionu kusů zboží, o rok dřív to byla polovina. Firma je jedním z největších tuzemských poskytovatelů fulfillmentu pro e-shopy. A s nárůstem e-commerce se daří i jí. Hodlá teď zvětšit i sklad pro balíky zákazníků, letos na jaře se z deseti tisíc čtverečních metrů stane už šestnáct.

„Uplynulý rok pro nás byl tím vůbec nejdynamičtějším za celou sedmiletou historii Skladonu,“ říká Konstantin Margaretis, CEO a spoluzakladatel firmy. Mluví o intenzivnějších nákupech na internetu i potřebě, kterou řada e-shopů musela vyřešit – jak dostat k zákazníkům balíčky co nejrychleji a s co nejmenší námahou?

Tento zásadní kousek cesty objednávky k zákazníkovi řeší právě takzvaný fulfillment. Oblast, ve které se Skladon co do plochy vyšplhal na jednoho z největších českých poskytovatelů pro e-shopy. Posílá zásilky do 182 zemí světa a celkem ho využívá 70 internetových obchodů se souhrnným obratem v řádu několika miliard korun, mezi něž patří například firmy Kilpi, Skinners, nanoSpace, Snuggs nebo Trezor.

Vedle českých firem jsou to od loňska ale i ty zahraniční. Třeba americký výrobce bot či švýcarská farmaceutická společnost. Skladon má také navázané spolupráce s největšími internetovými tržišti, jako jsou Alza, Allegro, eBay či Amazon. „Obchodník tak může využít toho, že z jednoho skladu má možnost odbavovat hned několik prodejních kanálů – svůj e-shop, své velkoobchodní odběratele a různá online tržiště,“ říká Margaretis.

Z Mošnova až do Antverp

Mošnov, malá obec za hranicemi Ostravy, je pro dopravce extrémně zajímavá. Ne kvůli samotné obci – ta má o něco méně než tisícovku obyvatel – ale kvůli své poloze. Hned u ní se rozkládá ostravské letiště Leoše Janáčka, kterým loni prošlo přes sto tisíc lidí. A zároveň významný areál nákladového letiště. Jen loni tudy proteklo přes 18 tisíc tun nákladu. Z místa se podle Margaretise stává multimodální nákladní středisko.

Leží poblíž česko-polských hranic a vyjednalo si mimo jiné spolupráci s Belgií, aby tok nákladu byl plynulejší. Před pár měsíci odstartovalo výstavbu dopravního terminálu za tři čtvrtě miliardy korun. Když odsud vyjede vlak s nákladem, pohodlně se dostane až do Antverp, přístavního města v Belgii, odkud pak zásilky putují do celého světa.

Mošnovské prostory Skladonu Foto: Skladon

„Skladonu tak nechybí přímý vstup na místní nákladní letiště, přímá vlaková linka do přístavu v Antverpách ani bleskový přístup do čtyř okolních států, do kterých jsme schopni zásilky doručovat v režimu D+1, tedy na druhý den od podání,“ popisuje Margaretis.

Skladon je tu jedním z významných nájemníků. Ve zdejších halách si předloni pronajal prostor o pěti tisících čtverečních metrech. Loni už se pohyboval na dvojnásobné ploše. A letos na jaře chce svou plochu rozšířit na celkových 16 tisíc metrů čtverečních. „Řádově se jedná o milionové investice spojené s každým takovým rozšířením,“ popisuje Margaretis.

Průměrný zákazník Skladonu, tedy e-shop, tu měsíčně odešle 1 700 zásilek. Větší klienti ovšem násobně více. Společnost se zároveň soustředí hlavně na střední a větší e-shopy, což vysvětluje dynamicky rostoucím segmentem e-commerce i zvyšující se poptávkou po službách, na které se zaměřuje. Mošnovským skladem cestuje hlavně móda, kosmetika, zboží z oblasti zdraví, knihy a hračky.

Jsme technologická firma

Sklad, ve kterém vyřídí takové množství zakázek, potřebuje systémové řízení. Když sem přijede produkt, při příjmu ho zaměstnanci naskenují a až do opuštění skladu se dá systémově monitorovat. Interní skladovací systém řídí algoritmus. A ten rozhoduje například o tom, kam zboží umístit, nebo vybírá ideální trasu pro jeho vyskladnění.

„Ač si pod fulfillmentem lidé nejspíš představí hlavně sklady a balíky, považujeme se primárně za technologickou firmu, ve které hrají klíčovou roli neustálý vývoj a inovace na backendu, ve frontendových aplikacích i v oblasti integrací s dalšími komponenty světa e-commerce. Technologii a preciznost založenou na datech a prediktivních modelech pak můžeme přenést i do hmotného světa palet a zásilek,“ říká Margaretis.

Další technologie Skladon směřuje do aplikace pro zákazníky. Pro majitele e-shopu má aplikaci, která obchodníkovi ukazuje stav jeho zboží nebo třeba dostupnost napříč jednotlivými prodejními kanály a trhy. Ještě letos se ale podle Margaretise rozšíří tak, aby řešila pomoc mimo jiné třeba i v byznysovém rozhodování.

Firma zatím funguje s jedním skladem, teď se ale hodlá i fyzicky posunout na své klíčové trhy. „V roce 2022 se chceme zaměřit na důslednou přípravu zahraniční expanze, jejíž součástí bude budování distribučních skladů v dalších zemích Evropy,“ popisuje Margaretis s tím, že největší zájem o své služby zaznamenává Skladon především u klientů v západní a jihovýchodní Evropě.