Předstírej, dokud to nedokážeš. Hlavní je věřit v naši představivost, vynalézavost a sílu inovací, díky kterým dokážeme překonat jakoukoliv překážku. Bez určité míry podobného sentimentu může být velice těžké přijít s něčím, co skutečně změní svět. Považovat ho za jedinou životní filozofii ale zase může vést ke lžím, podvodům, veřejné ostudě i vězení. O tom se na vlastní kůži přesvědčila zakladatelka medicínského startupu Theranos Elizabeth Holmes, která se s tváří Amandy Seyfried objevuje v nové minisérii The Dropout.

Ještě jako nadějná studentka chemického inženýrství na americkém Stanfordu se Holmes rozhodla revolucionalizovat krevní testy. Namísto toho, aby pro téměř každý test byly třeba ampulky krve, stačilo by pár kapek z prstu. Speciální přístroj by pak byl schopný z nich zjistit desítky různých typů informací. Vznikl Theranos – a díky charismatu zakladatelky i účasti lidí jako děkana fakulty Stanfordu začal nabírat investice. Více než deset let trvalo, než se ukázalo, že startup nedokáže žádný ze svých cílů splnit.

Nová minisérie streamovací služby Hulu The Dropout, natočená podle stejnojmenného podcastu, se pokusí zmapovat hlavní body celé cesty šéfky Theranosu – od nápadu přes vzestup k valuaci deseti miliard dolarů až po katastrofický pád. Na začátku nového traileru tak vidíme trochu naivní, optimistickou vysokoškolačku z generace, která chce měnit svět k lepšímu. Postupně se z ní ale stane výrazná persona, změní se její vzhled, vystupování, dokonce i hlas.

„Svět funguje určitým způsobem. Dokud nepřijde skvělá myšlenka a všechno nezmění,“ říká Holmes v traileru. Ukázalo se, že jen myšlenka nestačí – je třeba brát v potaz také limity chemie a biologie. Nápad ambiciózní podnikatelky prý už na škole ostatní profesoři odmítali s tím, že je neproveditelný. Některé vady se z malého množství krve nedají zjistit kvůli nízké koncentraci daných složek, jiné testy zase vzorek kontaminují chemikáliemi a nelze ho tak použít znovu.

Inovace v oblasti testování krve sice neustále probíhají a skutečně existují zajímavé projekty, které mohou zvýšit efektivnost nebo snížit cenu, ne ovšem v takové formě a míře, jako předkládal Theranos. Firma proto tajně používala testovací zařízení jiných a její důvěryhodnost stála do velké míry na osobnosti její zakladatelky. Holmes byla dlouho miláčkem médií, jednak jako nejmladší self-made miliardářka, jednak jako poutavá lídryně podobná Stevu Jobsovi.

Začátkem letošního roku ji však v jednom z nejsledovanějších procesů poslední doby soud shledal vinnou z podvodu a spiknutí. Dříve obdivuhodné startupistce snící o demokratizaci zdravotnictví nyní hrozí až několik desítek let života za mřížemi, pokuta v řádu vysokých stovek tisíc dolarů a uhrazení milionových škod.

Minisérie Hulu nejspíš tento vývoj obsahovat nebude, protože nastal až po jejím natočení. Podle traileru se každopádně bude snažit hlavně proniknout do hlavy své (anti)hrdinky a snad také zachytit problémy startupové scény. Elizabeth Holmes není její výjimkou jako spíš symptomem kultu inovací nepříliš závislého na realitě. Mezi nejznámější případy podobného typu patří třeba zakladatelé WeWorku a automobilky Nikola nebo startup Juicero, který chtěl za stovky dolarů prodávat „revoluční“ přístroj na vytlačení džusu ze sáčku.

Také některé z těchto projektů se brzy dočkají televizního či filmového zpracování. Koncem února na obrazovky dorazí minisérie Super Pumped o zakladateli Uberu Travisi Kalanickovi, koncem března pak na Apple TV+ vyjde počin WeCrashed o zakladateli WeWorku Adamu Neumannovi. The Dropout navíc není jediným titulem o Elizabeth Holmes – na HBO je už delší dobu dostupný dokument Zlá krev. Na vlastním zpracování příběhu Theranosu s režisérem K zemi hleď! Adamem McKayem a herečkou Jennifer Lawrence pracuje i Apple.

The Dropout vyjde 3. března na Hulu. Streamovací služba, která spadá pod Disney, v Česku momentálně není dostupná, její obsah nicméně bude v Česku dostupný už letos v létě, kdy sem dorazí Disney+. Některé tituly Hulu, jako například Příběh služebnice, Devs nebo Mrs. America, u nás v minulosti uvedlo také HBO.