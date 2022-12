Jak zní ta nejvíc klišé věta, která se v posledních týdnech týká Twitteru? „Elon Musk nepřestává překvapovat.“ Druhý nejbohatší člověk planety po převzetí populární sociální sítě dělá jeden zvláštní krok za druhým – a mnozí s jeho vedením, za které zaplatil asi jeden bilion korun, absolutně nesouhlasí. Ví to i on sám, proto vyhlásil anketu, kde uživatelé Twitteru mohli hlasovat o jeho odchodu. A výsledek asi nepřekvapí.

Včera večer Elon Musk zveřejnil hlasování, které mělo rozhodnout o tom, zda v pozici výkonného ředitele Twitteru zůstane, nebo ne. Prý se výsledku volby uživatelů podřídí. Anketa před chvíli skončila a lidé se vyslovili vcelku jasně – 57,5 procenta hlasovalo pro to, aby šéf automobilky Tesla a vesmírné společnosti SpaceX odstoupil.

Ankety se účastnilo více než 17,5 milionu uživatelů, čítala stovky tisíc takzvaných retweetů a nasbírala téměř 400 tisíc lajků. Teď už se jen čeká, jak se k tomu vyjádří její samotný tvůrce. Pokud Musk dostojí svým slovům, měl by z Twitteru odejít. Jako většinový vlastník firmy by ale stále měl pravomoci další směřování sítě ovlivňovat.

Na druhou stranu je nutné připomenout, že v minulosti se už několikrát výsledkům svých vlastních twitterových anket podřídil. Nyní totiž nešlo o první podobné hlasování. Koncem listopadu nechal lidi rozhodnout o tom, jestli má odblokovat účet bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, a předtím udělal i anketu o zavedení možnosti pro editování tweetů.

Twitter tak pod jeho taktovkou zažívá velké změny, které jsou ale hojně kritizované. Nejde jen o masivní propuštění zaměstnanců prakticky hned po jeho listopadovém nástupu, ale například o zavedení placené fajfky pro ověřování účtů, blokování prominentních novinářů nebo chystané odstraňování účtů, jež byly zřízeny jen za účelem propagace konkurenčních sítí.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022