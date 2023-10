Odešli z Applu, aby navrhli přenosný mixér do fitka. Teď do nich investoval i Jony Ive

Jony Ive s mixérem, do kterého investoval

Uložit 0

Život slavného designéra Jonyho Ivea se dá rozdělit do dvou ér: v Applu, kde stál za zrodem ikonických produktů včetně iMacu, iPhonu a AirPods, a po odchodu z Applu, kdy se rozhodl navrhovat méně tradiční, o to ale originálnější záležitosti. Spolu s tím sleduje trh. A když zjistil, jak sexy může být přenosný mixér na smoothie, prostě do něj investoval. Možná i proto, že je inspirovaný právě designem Applu.

Už jsou to čtyři roky, co Jony Ive opustil Apple. Dlouho působil v roli šéfdesignéra, jehož rukopis se nesmazatelně zapsal do toho, jak jablečné produkty vypadají dnes. V současnosti ale šestapadesátiletý Brit hledá jiné kreativní výzvy – a pár jich už našel. Ať už jde o stylovou verzi legendárního gramofonu, klaunský nos nebo luxusní prsten vybroušený z jednoho kusu diamantu.

Jen o navrhování věcí ale zjevně nejde, což by vysvětlovala jeho nová investice do amerického startupu Cruz, který vyrábí přenosný mixér. Ano, ten typ zařízení, které na řadu lidí vyskakuje online a nabízí jej zpravidla čínské e-shopy. Model, do něhož Ive poslal peníze, se ale tváří o něco legitimněji. Vymyslela ho totiž dvojice, která v minulosti působila právě v Applu.

„Původně jsme ho vynalezli jen pro osobní potřebu na přípravu shakeů po cvičení ve fitku,“ řekl pro server TechCrunch spoluzakladatel firmy Dakota Adams, který dříve zastával post výrobního designéra a byl členem týmu, jenž pracoval na Apple Watch. Stejně jako Matthew Moore, druhý zakladatel startupu, který s ním malý, přenosný a výkonný mixér navrhl.

Foto: Cruz Jednoduchý design přenosného mixéru od startupu Cruz

„Kdykoliv jsem si udělal proteinový nápoj, po hodině nebo dvou cvičení se jakoby roztekl a zhrudkovatěl. Proto nás napadlo, že bychom na lahve ve stylu Hydro Flasku (populárního výrobce termosek – pozn. red.) mohli dát mixér. Tak jsme začali pracovat na tom, aby se technologie mixéru vešla přímo do malého uzávěru,“ popsal dále Adams.

Odolnou lahev z nerezové oceli dvojice doplnila o víčko s aparátem sekacích nožů – a dostatečně silným elektrickým motorkem, aby si dokázal poradit jak s čerstvými kusy ovoce, tak těmi mraženými. Zařízení nasadili minimalistický design, o kterém oba tvůrci vědí hodně, a vyrazili s ním na trh, kde prodávají jak samotný uzávěr, tak celý set, tudíž včetně lahve v několika barvách.

Jak ale tvůrci říkají, takzvaný BlenderCap, u něhož slibují, že na jedno nabití připraví až deset nápojů, má být teprve začátek. Investici od Ivea, jejíž výše zatím není veřejná, chtějí využít zejména pro rozšíření kuchyňského sortimentu v následujících letech. Jestli do rozvoje a designových parametrů bude nyní mluvit i bývalý dvorní designér Applu, se neví. Nebylo by se ale čemu divit.

Když Ive okolo roku 2019 založil své vlastní designové studio LoveFrom, začaly se objevovat zprávy, že si jeho služby vyhlídlo hned několik velmi známých firem. Například ubytovací platforma Airbnb, italská automobilka Ferrari nebo luxusní módní značka Moncler, proslavená hlavně přes své zimní bundy a čepice. S nimi má Ive více či méně spolupracovat.