Odpadlík technologické scény? Kdeže. Bohatství Marka Zuckerberga letos vyrostlo nejvíc ze všech

Ještě loni řešil hlavně metaverse. Za myšlenku svého virtuálního vesmíru neváhal utrácet miliardy dolarů, zjevně ale sám usoudil, že se musí více soustředit na věci, které se dějí také ve skutečnosti. Přece jen je hlavou jedné z největších technologických firem, od níž akcionáři nechtějí, aby pouze pálila obrovské peníze na něčem, co ještě dalších deset let nemusí nikdo pořádně pochopit. A tak Mark Zuckerberg udělal odbočku, evidentně dobrým směrem, protože zaznamenal růst v žebříčku miliardářů jako nikdo jiný.

Mark Zuckerberg za letošek navýšil své bohatství o 44 miliard dolarů, respektive necelý jeden bilion korun. Žádný z jiných světových miliardářů, které americká agentura Bloomberg eviduje ve svém žebříčku, takový růst v uplynulých měsících tohoto roku nezažil. Momentálně se jmění šéfa Mety pohybuje na hranici 90 miliard dolarů, což v přepočtu dělá asi dva biliony korun, a je na dvanáctém místě mezi nejbohatšími muži planety.

Pro běžné smrtelníky jsou takto astronomické částky téměř nepředstavitelné, Zuckerberg je ale už v minulosti zažil – a pak z nich velmi rychle spadl. Ještě v září před dvěma lety seděl podle Bloomberg Billionaires Index na bohatství okolo 142 miliard dolarů, za třináct měsíců se ale propadlo na „pouhých“ 38,1 miliardy dolarů. A významnou roli na tom měly neuspokojivé výsledky jeho Mety, která silně ztrácela na investicích do metaverza.

Zuckerberg do virtuálního vesmíru, respektive divize pro technologie virtuální reality Reality Labs, vkládal velké naděje a plus minut deset miliard dolarů ročně, akcionáři ale takové nadšení nesdíleli. „Investoři se už asi smířili s tím, že rozvoj metaverza bude stát další miliardy,“ řekl pro CzechCrunch analytik Štěpán Hájek v rozhovoru o tom, co se s Metou najednou stalo, že otočila a začala generovat o lepší výsledky.

Foto: CZI Mark Zuckerberg a jeho žena Priscilla Chan

Minulý kvartál totiž Meta zaznamenala meziroční růst tržeb o 2,6 procenta a pokles příjmů o 23,5 procenta. A byť tato čísla na první pohled nijak zvlášť neoslní, analytici předpokládali mnohem horší skóre. Do toho dokázala navýšit počty uživatelů napříč jejími platformami, které tvoří Facebook, Instagram nebo WhatsApp. A důvodů, proč se Meta začala pomalu překlápět do lepších výsledků, má být hned několik.

Jedním z nich je osekávání nákladů firmy, což se mělo projevit i velkým propouštěním zaměstnanců. Metě hrály do karet i problémy sociální sítě TikTok, u které se v posledních měsících čím dál více řeší, jestli data o uživatelích skutečně nějakým způsobem nepředává čínské vládě. Díky tomu v USA začalo více lidí používat Instagram, který je s formátem Reels asi největším konkurentem TikToku. Tím pádem rostl i počet uživatelů v rodině jejích aplikací.

Meta uvádí, že na růstu se odrazila i vyšší výkonnost reklam, byť u nich stále pokračuje několikakvartální pokles. „Facebooku nicméně hodně pomáhá, že za poslední čtyři měsíce mu celkem razantně stouply imprese, tedy počet lidí, k nimž se reklamy dostanou. To samo o sobě stačilo, aby se nakonec tržby z reklam pohybovaly na vyšších úrovních. Podobnou věc jsme ostatně viděli i u Googlu,“ řekl začátkem května Hájek v podcastu Weekly.

Spolu s tím se Zuckerbergova firma začíná více soustředit – a to i investicemi – na umělou inteligenci, která by měla jejím službám pomáhat v různých ohledech, například udržovat pozornost uživatelů právě v rámci instagramových Reels. To se má ostatně propisovat i do reklamního byznysu. A nelze opomenout ani novou sociální síť, kterou Meta potají vyvíjí a která by mohla být alternativou Twitteru.

Že jde o vhodné načasování, není pochyb. Twitter si neprochází zrovna úspěšným obdobím, alespoň co se týče uživatelských reakcí poté, co ho odkoupil Elon Musk (je otázka, jak se situace změní s nástupem nové šéfky). Meta tak vidí potenciál převzít část jeho uživatelů, kteří by využívali nejen novou sociální síť, údajně fungující na decentralizované bázi, ale ideálně i širší škálu služeb, jež Meta provozuje.

Novinka, interně vystupující pod kódovým označením P92, by se měla dostat do světa během letošního léta, byť je otázka, zda bude ihned dostupná i pro evropský, respektive český trh. Bližší informace o ní nejsou dosud známé, jen se ví, že půjde o službu pro sdílení zpravidla kratších, textových zpráv, která by se přibližovala spíše zpravodajskému rozhraní. Vývoj vede Adam Mosseri, který ve firmě dohlíží na Instagram.