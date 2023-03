Nebaví vás Twitter pod Elonem Muskem? Meta pracuje na jeho decentralizované variantě

Twitter se poté, co sociální síť za zhruba bilion korun koupil Elon Musk, změnil. A byť stále vychází z principu sdílení kratších zpráv, některé funkce, s nimiž vývojáři v posledních měsících experimentují, jsou přinejmenším zvláštní. Situaci bedlivě sledují také v Metě, kde s cílem přilákat více lidí do svého ekosystému zvažují možnosti, jak vymyslet vlastní alternativu k Twitteru.

I když se Meta chce primárně soustředit na vývoj takzvaného virtuálního vesmíru (metaverse), což je snem jejího zakladatele a šéfa Marka Zuckerberga, provoz sociálních sítí umí tak jako nikdo jiný. Ať už jde o Facebook, Instagram… Nebo vlastně i komunikační službu WhatsApp. Tu první sama vytvořila, zbylé dvě koupila – a pak dosáhla toho, že je používá celý svět.

Teď se poohlíží po dalším rozšíření svého online impéria. A za vzor si bere Twitter. Zuckerbergovi inženýři totiž v ústraní vyvíjí platformu, která by z podstaty Twitteru vycházela. Také má jít o službu pro sdílení zpravidla kratších, textových zpráv, která by se přibližovala spíše zpravodajskému rozhraní. Vývoj vede Adam Mosseri, člověk, který v Metě dohlíží nad Instagramem.

„Zkoumáme možnosti samostatné sociální sítě pro sdílení textových aktualizací,“ uvedla společnost v e-mailu pro server Platformer. „Věříme, že existuje příležitost pro další prostor, kde mohou tvůrci a veřejně známé osobnosti sdílet včasné aktualizace o svých zájmech,“ doplňuje. Hlavním bodem nové služby pak má být to, že bude decentralizovaná.

V tom má být zásadní rozdíl oproti Facebooku nebo Instagramu. Nová sociální síť, kterou v Metě vyvíjí pod kódovým označením P92, by tak neměla být moderována ze strany pracovníků firmy, ale pravidla by nastavovali sami uživateli, jež by v rámci ní vytvářeli vlastní komunity a moderaci zveřejňovaného obsahu by prakticky měli ve vlastních rukou.

Ostatně na podobné bázi funguje například Mastodon, který se stal velmi oblíbeným poté, co Elon Musk začal v Twitteru dělat takové změny, se kterými se uživatelé nechtěli ztotožňovat. Ke konci loňského roku se na Mastodon z Twitteru přesouvaly stovky tisíc lidí, přičemž dnes má projekt německého programátora přes 1,2 milionu registrovaných uživatelů.

Bude to stačit?

Oproti Instagramu, Facebooku nebo například TikToku, který je v posledních dnech – opět – hojně probíraný kvůli bezpečnosti, jde o relativně zanedbatelné číslo (všechny tři sítě mají více než miliardu měsíčně aktivních uživatelů; Facebook skoro tři miliardy), i tak ale naznačuje, že lidé mají o nové sociální sítě zájem. Navíc ty, které nejsou zatíženy politikou jejich tvůrců.

Meta tak tuší, že když lidem nabídne decentralizovaný formát, který vedle Mastodonu funguje i na diskuzním fóru Reddit nebo platformě Discord, zvýší tak šance na to, aby se do ní uživatelé přihlašovali. Byť je teda otázkou, zda něco takového bude Metě někdo věřit – s přihlédnutím na kauzy o úniku informací, které ještě pod původním názvem Facebook měla.

Představa alternativního Twitteru od tvůrců nejpopulárnější sociální sítě planety ale pro mnohé může být zajímavá i bez ohledu na to, co má firma za sebou. Twitter jako takový se totiž nenachází zrovna v bodě, kdy by byl uživateli přijímán pozitivně. Ať už jde o zavedení předplatného pro ověření účtu nebo zákaz aplikací třetích stran, včetně oblíbeného Tweetbotu.

Je však nutné podotknout, že vývoj nové služby je teprve v raných fázích – a prakticky nic se o ní neví. A to, že se do ní jednoho dne možná bude přihlašovat prostřednictvím přihlašovacích údajů na Instagram, což uvádí server MoneyControl, tak úplně nestačí. Meta si každopádně všimla „zranitelnosti“ Twitteru a chce se do těchto vod dostat také.