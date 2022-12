Odstoupím, napsal Elon Musk. Do čela Twitteru už má hledat dostatečně bláznivou náhradu

Odstoupí, nebo neodstoupí? Elon Musk před pár dny opět vyvolal velký zájem médií, když zveřejnil anketu, ve které lidé hlasovali, jestli má být nadále v čele Twitteru, nebo má naopak odejít – a přenechat křeslo někomu jinému. A jak sám druhý nejbohatší člověk planety teď zmínil, odejde. Má to ale jeden háček.

V anketě, kterou Elon Musk zveřejnil v neděli, se uživatelé Twitteru vyslovili jasně – přes 57 procent lidí chce, aby na pozici ředitele firmy už nebyl. Důvodů je několik, především se ale širší veřejnosti nelíbí, jaké zmatky se teď v Twitteru dějí. Od vyhazovů přes zavádění zvláštních funkcí až po blokování novinářů.

Ještě před ukončením hlasování Musk zmínil, že se podřídí výsledkům ankety. A to má také udělat. Šéf společností Tesla a SpaceX, který za oblíbenou sociální síť zaplatil zhruba jeden bilion korun, napsal, že z funkce generálního ředitele odstoupí, jakmile najde někoho, kdo by se této práce ujal. A měl by být „dostatečný bláznivý“.

„Odstoupím z funkce generálního ředitele, jakmile najdu někoho tak bláznivého, aby se této práce ujal! Poté budu řídit pouze týmy softwaru a serverů,“ napsal Musk na svůj twitterový účet. Americký server CNBC s odvoláním na zdroje obeznámené se situací navíc v úterý uvedl, že Musk má skutečně aktivně někoho hledat.

Svérázný podnikatel, kterého v žebříčku nejbohatších lidí planety před několika dny nahradil Francouz Bernald Arnault z luxusního módního domu LVMH, již dříve uvedl, že jeho působení v čele Twitteru bude pouze dočasné. V neděli nicméně na svém twitterovém účtu napsal, že žádný nástupce zatím neexistuje.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

